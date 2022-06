Das Schweizer Bodenseeufer beginnt zu vibrieren

KOMMENTAR Bars, Beizen, Badistege: Das Schweizer Bodenseeufer erwacht aus dem Dornröschenschlaf Corona und Klimawandel sei dank: Am Bodensee herrscht Aufbruchstimmung. Zwischen Altenrhein und Stein am Rhein breitet sich ein mediterranes Lebensgefühl aus. Was hat das für die Ostschweiz zu bedeuten? Stefan Schmid Jetzt kommentieren 19.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einen Drink am Meer. Oder zumindest fast. Das Mare Mio in Rorschach. Bild: Key

Die Gestade des Lago Maggiore – lieblich. Die Rebberge der Lavaux im Waadtland – majestätisch. Die pittoresken Dörfer am Neuenburgersee – eindrücklich.

Doch was man diesen Sommer wirklich erlebt haben muss, ist das Schweizer Bodenseeufer. Es ist, endlich, aus einem langen Dornröschenschlaf erwacht.

Was haben wir Ostschweizer doch gelitten, gehadert, gezweifelt. Fühlten uns zwischen Industriebrachen, Apfelbäumen und schmucklosen Neubauten selber nicht ganz wohl.

Wir wohnten zwar am grössten See weit und breit, wussten aber im Gegensatz zu den deutschen und österreichischen Nachbarn nie so recht, was wir mit ihm anfangen sollten.

Nützlichkeitsdenken, fehlender Unternehmergeist und das legendäre Ostschweizer Spiessertum spielten uns einen Streich.

Und jetzt das: Überall spriesst im Zuge des Klimawandels, der die Mittelmeerluft an unsere Ufer holt, (und wohl auch ein wenig dank Corona, das uns zu Ferien in der Heimat zwang) das Leben:

In Kreuzlingen eröffnete am Wochenende eine Strandbar. Dazu kommt ein neuer Badesteg im Freibad und einer in Münsterlingen. Ermatingen hat seine Schifflände im grossen Stil modernisiert, Bottighofen hat jetzt eine coole Badi-Lounge, Altnau den längsten Steg am See und es investiert in die Gastronomie.

In Romanshorn beginnt das historische Hafenareal spätestens mit «Gustav Kahn» zu schwingen. Dabei will man es aber nicht bewenden lassen. Die Stadt plant, die Hafenpromenade neu zu gestalten. Ein weitläufiger, grosszügig begrünter und stadtgartenähnlicher Platz soll künftig als Bühne für Feste, Sportveranstaltungen, Märkte oder Konzerte dienen. Auch in Arbon ist neues entstanden: Etwa die «Veranda» auf der «Metropol»-Terrasse oder der «Saurer Garten» vor dem Saurer Museum. Bedauerlicherweise ist das spannendste Projekt an der kantonalen Bürokratie gescheitert. Geplant war an einmaliger Lage auf dem Hafendamm eine Mischung aus Streetfood-Festival, Strandbar, mediterranem Restaurant und Hafencafé nach dem Vorbild von Frau Gerolds Garten in Zürich.

Auch in der Rorschacher Bucht manifestiert sich Aufbruchstimmung. Neue Bars wie das «Mare mio» vor dem Würth-Haus oder das «Zeltwerk »beim Hafen ergänzen bisherige populäre Angebote wie die Strandbar in Horn oder die «Tiki-Bar» in Goldach.

Diese neue mediterrane Leichtigkeit, dieser kreative Geist, der unternehmerische Mut tut der ganzen Ostschweiz gut. Sie tragen dazu bei, ihre Strahlkraft zumindest in den Sommermonaten zu erhöhen.

Die Bodenseeregion war im Mittelalter einst ein blühendes wirtschaftliches Zentrum mitten in Europa. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Austausch rund um den See war so selbstverständlich wie intensiv. Grenzen spielten keine Rolle. An diese Zeiten sollten wir anknüpfen.

Die zaghaften Versuche der Politik, eine Metropolitanregion zu gründen, sind zu begrüssen. Zieht die S-Bahn nicht nur bis Lindau, sondern rund um den See! Und macht in Bern, Berlin und Wien klar, dass wir hier nicht Randregion, sondern mitten in Europa sind! An bester und schönster Lage.

Die Beizen, die kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten, der städteplanerische Gestaltungswille, der da und dort aufblitzt, die gelebte Internationalität im Dreiländereck – vielleicht, wer weiss, schlägt hier die Metropolitanregion gerade Wurzeln, längst bevor es die Obrigkeiten in fernen Zentren gemerkt haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen