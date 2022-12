Wie Ostschweiz und Romandie schnellere Züge erkämpfen

Kommentar Ostschweiz und Westschweiz spannen zusammen: Die Berner Politachse für schnellere Züge Die Ostschweiz hat in Bundesbern einmal mehr verhindert, dass sie beim Bahnausbau ins Hintertreffen gerät. Entscheidend war eine Allianz mit der Romandie. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 13.12.2022, 17.00 Uhr

Nicht nur der Grossraum Zürich braucht gute Anschlüsse: Die Ostschweiz tritt in der Bahnpolitik momentan selbstbewusst auf. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE

Die Signale stehen auf Grün. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Ostschweiz in Bern einen verkehrspolitischen Erfolg errungen. Im Sommer wurden auf Druck von Ostschweizer Parlamentsmitgliedern und der St.Galler Regierung die Sparpläne der SBB auf der Rheintallinie abgeblasen. Und diese Woche nun hat das Bundesparlament der Forderung zugestimmt, dass der Ausbau der Strecke Winterthur–St.Gallen vorangetrieben werden muss. Das Ziel: Ein Zeitgewinn für die Schnellzüge und damit bessere Anschlüsse am Knoten St.Gallen auf den Regionalverkehr in alle Richtungen.

Schnelle Reaktion – mit Hilfe von oben

Für die Ostschweiz, die im Standortwettbewerb mit anderen Regionen jeden Trumpf gebrauchen kann, sind das gute Nachrichten. Die Ostschweizer Politiker, allen voran die St.Galler Ständeräte Paul Rechsteiner (SP) und Benedikt Würth (Mitte), brachten zwar keine neuen Ideen auf den Tisch. Die Verbesserungen waren eigentlich längst beschlossen – doch ihre Umsetzung war in Frage gestellt. Die Ostschweiz hat sofort reagiert und sich gewehrt – und in beiden Fällen von Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga persönlich die Zusicherung erhalten, dass der Ausbau forciert wird.

Das zeigt: Wer die richtigen Argumente und das nötige Selbstvertrauen hat, wird in Bern durchaus gehört, auch wenn es um Projekte in Regionen geht, die nicht in Sichtdistanz der Bundeshauskuppel liegen.

Eine unwiderstehliche Wortwahl

Im Fall der Strecke St.Gallen–Winterthur war entscheidend, dass sich die Ostschweiz nicht isoliert betrachtet hat, sondern als Teil eines Ganzen. Die Linie gehört zur Ost-West-Achse der SBB, die von St.Margrethen bis Genf verläuft. Auf derselben Achse befindet sich die Strecke Bern–Lausanne, die ebenfalls schon lange auf einen Ausbau wartet. In den Verkehrskommissionen des Parlaments machten Mitglieder aus der Romandie und der Ostschweiz parteiübergreifend gemeinsame Sache.

In den Titeln der Vorstösse war nicht von St.Gallen oder Lausanne die Rede, sondern von einer «leistungsfähigen Ost-West-Achse der Bahn». Da konnte die grosse Mehrheit des Parlaments gar nicht anders, als zuzustimmen – auch wenn natürlich die wenigsten Bahnpassagiere im Alltag die gesamte Strecke zwischen Bodensee und Genfersee durchfahren. Selbst der Bundesrat, der in seiner Strategie «Bahn 2050» eher auf den Ausbau des Agglomerationsverkehrs als auf den Fernverkehr setzt, befürwortete das Anliegen der Ostschweiz und der Romandie.

Es droht schon neues Ungemach

Das Beispiel zeigt auch: Es genügt nicht, dass die Regionen der Schweiz in Bundesbern angemessen vertreten sind. Sie müssen in der Lage sein, schlagkräftige Allianzen zu bilden. Über Parteien und Sprachgrenzen hinweg.

So weit, so gut. Aber die neuen Schienen auf den Strecken St.Gallen–Winterthur und Lausanne–Bern sind noch lange nicht verlegt. 2026 erst fällt der Entscheid über konkrete Bauprojekte im Parlament. Und dann ist da noch die Warnung von Bund und SBB: Zu viele neue Baustellen dürfe man nicht eröffnen, sonst sei der Bahnbetrieb gefährdet. Die Ostschweiz wird gemeinsam mit anderen Regionen geschickt weiterkämpfen müssen.

