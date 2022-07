Feuerwerk: Ein Verbot wäre ein Jammer

KOMMENTAR 1. August bald ohne Raketen und Vulkane? Das wäre ein Jammer – Feuerwerk verzaubert das Leben In Gossau und Zürich stehen Forderungen im Raum, Feuerwerk zu verbieten. Auch national werden Unterschriften gesammelt für ein Verkaufsverbot. So nachvollziehbar individuelle Abneigungen gegen Pyrotechnik sind: Die Gesellschaft braucht kein neues Verbot. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Wow! Feuerwerk erfreut viele Menschen. Richard Greuter

Seit Tagen debattiert ganz Zürich aufgeregt über ein Verbot der Kunstflugstaffel und des Feuerwerks am Züri-Fäscht, das nur alle drei Jahre stattfindet.

Rot-grüne Politikerinnen und Politiker begründen ihr Postulat, das demnächst im Stadtparlament diskutiert wird, mit dem Klimaschutz, was insbesondere der SP nach Alain Bersets missglücktem Flugreisli nach Frankreich Häme eingetragen hat. «Fliegen für wenige, statt für alle», spotten die politischen Gegner – auch auf Appelle der SP anspielend, den Zug statt das Flugzeug zu benutzen.

Ob am grössten Stadtfest der Schweiz künftig noch Raketen, Vulkane und Böller gezündet werden dürfen, steht somit auf der Kippe. Die Mehrheitsverhältnisse im Zürcher Stadtparlament sind denkbar knapp.

Das Anliegen freilich, Feuerwerk einzuschränken, stösst weit über die Stadt Zürich hinaus auf Resonanz. Seit Anfang Mai sammelt ein Komitee aus Tier- und Umweltschützern landesweit Unterschriften für eine Initiative zur «Einschränkung von Feuerwerk». Diese verlangt ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern, die Lärm produzieren.

Die Knallerei, so die Initiantinnen, «bedeuten Stress für Menschen, die auf Lärm sensibel sind oder einen entspannten Abend unter freiem Himmel verbringen möchten.» Auch würden sie Kleinkinder, Haus-, Wild- und Nutztiere in Panik versetzen und schlaflose Nächte bescheren. In trockenen Sommertagen gefährden Feuerwerke zudem Flora und Fauna – Brände sind die Folge.

Auch in der Ostschweiz gibt es da und dort Bemühungen, Feuerwerk auf lokaler Ebene zu verbieten. In Gossau etwa fordert der SP-Stadtparlamentarier Werner Bischofberger mit einem Vorstoss ein entsprechendes Verbot – analog zu Bündner Gemeinden wie Davos, Arosa oder Brigels, die solche Verbote bereits kennen und damit laut Bischofberger Tourismuswerbung machen.

Doch ist es, abgesehen von trockenheitsbedingten Ausnahmen, wirklich nötig, Feuerwerk einzuschränken oder gar zu verbieten? Gewiss, Feuerwerke sind nicht jedermanns Sache. Es mag aus individueller Sicht Gründe gegen die Pyrotechnik geben. Freilich sollte in einer liberalen Gesellschaft die Einschränkung der Freiheit aller nur dann ins Auge gefasst werden, wenn damit ein eindeutiger gesellschaftlicher Mehrwert verbunden ist.

Das scheint bei einem Feuerwerksverbot nicht gegeben. Im Gegenteil: Das Lichtspektakel am Himmel verzückt viele – gross und klein. Mir ist jedenfalls kein Kind bekannt, das sich daran nicht erquicken täte.

Unvergesslich die Erinnerungen an vergangene Nationalfeiertage, als sich der Vater jeweils ein freundschaftliches Privatduell mit dem Nachbarn lieferte, wer die schönere Rakete abfeuern konnte.

Ein komponiertes Feuerwerk, wie es etwa am Kreuzlinger Seenachtsfest oder am Züri-Fäscht zu sehen ist, kann magisch sein. Es steht für Vitalität, Kreativität und Lebensfreude.

CO2- und Feinstaub-Konzentration nehmen nach Feuerwerken zu. Doch im Vergleich zu den täglichen Emissionen des Individualverkehrs sind das Peanuts. Und wer die Knallerei nicht erträgt, hat Ausweichmöglichkeiten. Fenster schliessen, einen Ausflug ins nahe Ausland machen, die Nacht auf einem abgelegenen Gasthof im Toggenburg verbringen. Es sind die wenigsten gezwungen, das Feuerwerk in Zürich aus nächster Nähe mitzuverfolgen. Und zumindest unsere Katze können wir schützen, indem wir sie einen Abend lang in der Stube belassen.

Das gesellschaftliche Zusammenleben braucht Regeln. Das gilt insbesondere für das mit Risiken verbundene Abbrennen von Feuerwerk, welches in vielen Gemeinden zurecht reglementiert ist. Häufig gibt es dafür einen speziellen Ort, wo man sich pyrotechnisch verwirklichen darf. Die meisten Menschen halten sich daran. Ein generelles Verbot schiesst daher übers Ziel hinaus.

