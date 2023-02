Lü-Kolumne: Wenn das Volk drückt

Kolumne Lü: Wenn das Volk drückt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 13.02.2023, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Der «Appenzeller Käse» wurde gar nie im Innerrhodischen produziert. Nun schliesst auch noch der letzte Keller in Innerrhoden, in dem der Käse heranreifte. Was tun damit? Angesichts der Menschenmassen, die bei schönem Wetter den Alpstein überrennen, soll im Gebiet Steinegg-Wasserauen ein Parkhaus gebaut werden. Das könnte man sich sparen und den alten Käsekeller dafür nutzen. Der Geruch wäre erst noch authentischer als jener nach Tee in einem St.Galler Parkhaus.