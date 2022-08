Kolumne Lü: Wein spart Wasser Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 08.08.2022, 05.00 Uhr

Kopfsalat Online – Silvan Lüchinger. Coralie Wenger

«Die Gemeinde Horn wächst und wächst. 200 neue Wohnungen hier, 100 neue Wohnungen gleich daneben und 200 weitere demnächst auf dem Areal des ehemaligen Textilveredlers Raduner. Da können sich Frauenfeld und Weinfelden noch lange um den Titel balgen – der wahre Hauptort des Kantons Thurgau liegt am Bodensee. Bestens kontrolliert vom Nachbarn, weil vollständig von st.gallischem Gebiet umgeben. Und bereit zur Übernahme, sollte sich die St.Galler Finanzlage verschlechtern.»

«Forscherteam kann mysteriöse Löcher im Meeresboden nicht erklären» – nach der teuren Ausbildung ein Skandal.

Ideen, wie dem angeblich drohenden Strommangel beizukommen wäre, gibt es zuhauf. Die jüngste: Im Notfall soll das Schnellaufladen von Elektroautos verboten werden, allenfalls sogar das normale Aufladen von E-Fahrzeugen. Mit dem Wasser ist es ähnlich. Sollte die Trockenheit anhalten, wird es wohl bald trinkwasserfreie Tage geben. Brauer und Weinhändler hätten wohl nichts dagegen.

Der Buchser Heilpraktiker Daniel Trappitsch steht bei seiner Krankenkasse in der Kreide. Bezahlen will er allerdings nicht – weil er Krankenkasse, Steueramt und Betreibungsamt als nicht legitimiert betrachtet, von ihm Geld einzutreiben. Während der Rechtsstreit läuft, kandidiert Massnahmenkritiker Trappitsch auch als Stadtpräsident. Eigentlich müssten die Buchser ihn wählen – denn, was er selber nicht zahlen will, wird er auch von seinen Bürgern nicht verlangen.

«Die durchgeführten Kontrollen sind ein kalter Tropfen auf einem heissen Stein» – nützen würde nur ein warmer Tropfen.

Im toggenburgischen Jonschwil plätschern die Dorfbrunnen nicht mehr. Die Gemeinde hat beschlossen, zum Wassersparen nicht nur aufzurufen, sondern es auch umzusetzen. Anders in Wil. Dort laufen die Brunnen noch. Allerdings: Die Stadt Wil beobachte die Entwicklung aufgrund der Wetteraussichten «intensiv und kontinuierlich», heisst es. Konkret: Drei städtische Angestellte schauen rund um die Uhr zum Fenster hinaus, was der Sommer macht.

«Donald Trump begräbt seine tote Ex-Frau auf dem Golfplatz» – sie lebendig zu begraben, fiele nicht einmal ihm ein.