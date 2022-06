Kolumne Lü: Wasser predigen – Wein trinken Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 20.06.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Die Schweizer faulen mehr» – ein bisschen riecht man es schon.

«Der Gemeindepräsident Christoph Hiller ist auch noch am Sonntag über den Brand entrüstet» – dass der sich getraut, an einem Sonntag auszubrechen.

«Es entstand zudem ein Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken» – alles hat seinen Wert. Sogar ein Sachschaden.

Wenn den Rheintalern langweilig ist, kommen ihnen die besten Ideen. Die jüngste: Die sechs Gemeinden des Oberrheintals sollen sich zu einer Stadt zusammenschliessen. So sehen es wenigstens die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten. So etwas braucht Zeit. Die Visionäre haben denn auch einen grosszügigen Zeitrahmen abgesteckt. Im Jahr 2040 soll es so weit sein. Damit ist auch sichergestellt, dass keine und keiner von ihnen dann wiedergewählt werden muss.

«Es wird von einem Unfall ausgegangen, im ersten Obergeschoss hat die Polizei ein offen stehendes Fenster ermittelt» – wegen der Geheimhaltung gestalteten sich die Ermittlungsarbeiten überaus aufwendig.

«Da übernahm Gemeindepräsident Thomas Schnyder das Zepter und liess zuerst die eine Gegenstimme und die drei Enthaltungen ihre Hände in die Höhe halten» – alles, was Hände hat, hebe sie hoch.

Im Februar hat der Feuerwehrkommandant von Ebnat-Kappel sein Amt Knall auf Fall niedergelegt. Bis heute ist es nicht gelungen, einen Nachfolger zu finden. Jetzt wird die Stelle per Inserat ausgeschrieben. Vielleicht meldet sich ja einer der Feuerläufer mit den verbrannten Füssen von der Halbinsel Au im Zürichsee. Auch wenn er keine Erfahrung mit Feuerwehr hat, weiss er jetzt wenigstens, was Feuerweh ist.

«Grundsätzlich geht die Sonne immer im Osten früher auf als im Westen» – aber wenn sie dann im Westen aufgeht, ist das eine Sensation.

Eine Schifffahrt auf dem Bodensee. Eine rüstige alte Dame sucht sich auf dem Vorderdeck einen Platz an der Reling und bestellt einen Dreier Weissen. Ganz wacker für dieses Alter, denken sich die Sitznachbarn. Die Dame aber nimmt nur einen Schluck, den Rest kippt sie über Bord. War der Wein so schlecht? «Nein, nein», erklärt die Frau. «Mein Mann liegt da unten. Seine Asche wurde im See verstreut. Und immer, wenn ich auf dem See bin, leere ich ein Glas Wein hinein. Damit er nicht immer nur Wasser trinken muss.»