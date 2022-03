kolumne Lü: Was kann der Mann überhaupt? Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger Bild: Coralie Wenger

Modestas Pitrenas ist Chefdirigent am Theater St.Gallen. Nun soll er – gemäss Organigramm des neuen obersten Chefs – parallel dazu auch Konzertdirektor werden. Nur: Pitrenas will gar nicht. Niemand, sagt er, könne zwei Hundert-Prozent-Stellen gleichzeitig stemmen. Man wird den Mann entlassen müssen. Denn einer, der nicht mehr Macht will, als er schon hat, kommt mit dem allmächtigen Chef sicher nicht klar.

«Es macht den Eindruck, als würden hier interne Dokumente der Kommission dem Kandidaten der SVP zugespielt worden sein.» - Komplizierter gesagt: Als wären interne Dokumente zugespielt worden.

Matthias Gehring hat sich als Kandidat für die Wahl des Arboner Stadtpräsidenten zurückgezogen. In der Bewertung durch die Findungskommission hatte er von der Vertreterin der SP zu sechs Kriterien, vom Vertreter der FDP zu drei Kriterien null Punkte erhalten. Auch vom Präsidenten der Findungskommission reichte es nur zu 35 von maximal 85 möglichen Punkten. Das kann wohl nur bedeuten, dass die drei annehmen, Gehring könne weder lesen noch schreiben. Denken schon gar nicht. Früher fanden Hinrichtungen öffentlich auf dem Richtplatz statt. Heute übernimmt das diskret eine Findungskommission.

«Parkplätze werden zahlungspflichtig» - Nach den Autofahrern jetzt auch die Parkplätze.

Ein Gemeinderat ist bereits gegangen, drei haben ihren Rücktritt auf Ende Amtsjahr angekündigt, und jetzt zieht sich auch noch der Gemeindepräsident zurück. Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge sind nicht in Sicht. Im Gegenteil – niemand will. Grub AR steht vor der Zwangsverwaltung durch den Kanton. Es sei denn, die Gruber wechseln den Kanton. So schwierig kann das ja nicht sein. Von Grub SG trennen sie ja nur zwei Buchstaben.

Die Kartause Ittingen hat die für ein Konzert verpflichtete Cellistin Anastasia Kobekina wieder ausgeladen – weil sie Russin ist. Dass sie seit Jahren im Westen lebt und sich von der russischen Aggression in der Ukraine klar distanziert hat, spielte keine Rolle. Künftige Besucher von Veranstaltungen im ehemaligen Kloster tun wohl gut daran, das Kleingedruckte auf den Plakaten genau zu studieren. Vielleicht sind auch Reformierte plötzlich nicht mehr willkommen.

«Edith Graf-Litscher ist jetzt eine Firma» - Hoffentlich keine Ich-AG.

