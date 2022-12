Lü-Kolumne: Noch einmal Schepenese

Kolumne Lü: Noch einmal Schepenese Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 05.12.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

In Gais entsteht eine Tiny-House-Siedlung. Auch in Balgach gibt es ein Projekt, solche Kleinsthäuser aufzustellen. Die Gemeinde allerdings zeigt den Initianten die kalte Schulter und bemängelt die Erschliessung des entsprechenden Grundstücks. Vielleicht will man in der steuergünstigsten St.Galler Gemeinde ganz einfach keine Minihäuser. Weil sie für Bescheidenheit stehen.

«Ich verkaufte den Grossmüttern schon Marroni, als sie klein waren» – Die Grossmütter oder die Marroni?

Die Stimmberechtigten von Wagenhausen haben einen 100'000-Franken-Kredit für einen neuen Spielplatz abgelehnt, weil der Spielplatz auch Mütter aus anderen Gemeinden anziehen könnte. In der Tat: Wenn Wagenhauser Kinder mit fremden Kindern spielten, wäre der Sittenzerfall programmiert.

«Gemeinderat Waldkirch: Mitte Frau hat die Nase vorn» – Und hoffentlich auch in der Mitte.

Die neue Olma-Halle erhält ein spezielles Dach. Anbieter gibt es aber wenige, und die Europäer sind die teuersten. Also geht der Zuschlag nach China. Immerhin: die Chinesen revanchieren sich. Sie stellen die künftige Messeleitung, zeichnen 20 Mio. Aktienkapital und schicken jedes Jahr 200'000 Besucher an die Olma. St.Gallen, das war einmal die Stadt im grünen Ring. Neu ist es die Stadt im roten Griff.

Nun muss sich auch das St.Galler Stadtparlament mit Schepenese befassen. Eine Erklärung verlangt, dass die Mumie nach Ägypten zurückgebracht wird. Bis es so weit ist, soll der einbalsamierte Leichnam aus der Stiftsbibliothek entfernt und anderswo aufbewahrt werden. Falls die Initianten scheitern, wollen sie die Entfernung von Lenins Leichnam aus dem Mausoleum am Roten Platz durchsetzen. Die Erfolgsaussichten, meinen sie, seien dort grösser.

«An der Primarschule ist der Platzmangel so gross, dass der Unterricht zum Teil im Gang stattfindet. Auf fast allen Stockwerken stehen Stühle und Pulte neben den Türen zu den WC oder neben den Garderoben mit farbenprächtigen Jacken.» – Nicht Primarschule in Namibia – Primarschule in Rickenbach.

«Als Bauerntochter aus dem Berner Seeland, die in einem Bauernhaus mit Schwarznasenschafen lebt, kam sie gut an.» – Ob es weitere Mitbewohner gibt, ist nicht bekannt.