Lü: Kolumne von Silvan Lüchinger über Kokain, Kirchen und Glocken

Kolumne Lü: Gottes Wort beschallt die Nachbarschaft Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 10.07.2021, 05.00 Uhr

Auf der Linie Wil‒Wattwil‒Nesslau verkehrt an den Wochenenden ein Nachtbus. Ganterschwil allerdings wird nicht angefahren. Wenn es dunkel ist, will das Dorf seine Ruhe haben. In früheren Zeiten wurde zu diesem Zweck mühsam die Zugbrücke hochgezogen. Heutzutage geht das einfacher. Der Gemeinderat verhängt für die Brücke, die ins Dorf führt, eine Gewichtsbeschränkung.

«Und der plant, im kommenden Jahr durch den Amazonas zu rennen.» Schwimmen lernen wäre weniger anstrengend.

Das Kreuzlinger Pfarrehepaar Angela und Stefan Hochstrasser hat ein paar Jahre in Guatemala gelebt und dort gesehen, dass in allen Kirchen Lautsprecher zu den wichtigsten Einrichtungsgegenständen gehören. Die ganze Nachbarschaft werde mit Musik und der einstündigen Predigt beschallt. Stefan Hochstrasser fände es durchaus spannend, das auch einmal in Kreuzlingen auszuprobieren. Finanzieren liesse sich der Versuch ja mit zwischengeschalteter Werbung: «Lauft nicht fort – kauft am Ort.»

Die Glocken des Doms müssen schweigen

Wenn auf dem St.Galler Klosterplatz eine Opernaufführung läuft, haben die Glocken des Doms zu schweigen. Die Kunst verträgt keine akustische Störung. Das erinnert ein wenig an Städter, die aufs Land ziehen und sich des Wohnens im Grünen rühmen. Das Rindvieh vor dem Haus soll aber keine Glocken tragen dürfen. Weil auch das die Kunst stört – die Kunst, sich selber nicht so wichtig zu nehmen.

«Dank guter Finanzlage fordert die Weinfelder Ortspartei, dass die Einwohner weniger Steuern zahlen müssen.» Schön, dass es der Ortspartei finanziell gut geht.

Nach den vielen leeren Geschäften in der Altstadt jetzt auch noch das. St.Gallen ist nicht mehr die Kokain-Hauptstadt der Schweiz. Zürich hat sich diesen Titel zurückgeholt. Europaweit liegt St.Gallen gar nur noch auf Platz vier – hinter Antwerpen, Zürich und Amsterdam. Man kann es drehen und wenden wie man will: Der Abstieg geht auf allen Ebenen weiter.

«Mit der Zeit ging die Einwanderung aus Italien zurück. Gerade nach der Rickenbach-Initiative nahm sie stark ab, wie Paggiola erzählt.» Im Gegensatz zur Schwarzenbach-Initiative wurde darüber im Geheimen abgestimmt.