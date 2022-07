Kolumne Lü: Fisch und Pfusch Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 25.07.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Jeder Sommer hat seinen Trend – nicht nur musikalisch und kulinarisch. Der neuste: Speiseöl statt Sonnencreme. Das soll die Haut ebenso schützen und gibt dem Badiwasser erst noch eine schön schillernde Oberfläche. Fachleute raten allerdings: Nur kaltgepresste Öle verwenden. Heiss werden sie von selber.

«Wie man in den Wald ruft, so schalt es heraus.» – Schallplatten gehören nicht in den Wald.

«Schon beim kürzlichen Cross-Country-Rennen in der Lenzerheide kam sie der Weltspitze bedrohlich nahe.» – Ist sie einmal dort angekommen, kann es nur noch abwärts gehen.

In Wasserauen fallen 500 Parkplätze für Alpstein-Wanderer weg, weil ein Bauer sein Land nicht mehr zur Verfügung stellt. Er wolle sich künftig allein auf die Landwirtschaft konzentrieren, heisst es. Das ist offensichtlich noch lukrativer als Parkgebühren einziehen.

«Mann schläft ein und prallt in Bus» – Entweder gehen oder schlafen, beides gleichzeitig geht nicht.

Weil es in die St.Galler Fernwärmezentrale Waldau hineinregnet, muss das Dach des erst fünf Jahre alten Baus totalsaniert werden. Wie sagt doch eine alte Handwerkerweisheit: Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken und der Baupfusch unter dem Dach zu faulen.

«Es ist eine Gratwanderung, welche die Gemeinden durchschreiten müssen.» – Genau darum sollte man Grate immer überschreiten.

Im Führerstand der Eurocityzüge zwischen Lindau und St.Gallen sitzen ab und zu auch österreichische Lokführer. Bezahlt werden sie für diese Kurzstrecke nach österreichischen Ansätzen. Das will die Bähnlergewerkschaft ändern: Für Fahrten auf Schweizer Boden sollen ausländische Lokführer den hiesigen Lohn erhalten. Für Lindau – St.Gallen wären das dann etwa 20 Franken mehr. Wir sind dafür – wenn sie das Geld dann auch in der Schweiz ausgeben.

«Darum wird der Spritpreis in der Schweiz noch teurer.» – Wenn nur der Preis teurer wird und jener für den Sprit bleibt, kann man damit leben.

Hechtbisse sind keine Exklusivität der Drei Weieren mehr. Auch im Berner Wohlensee wurde eine Frau gebissen; die Wunde musste sogar genäht werden. Ein erfahrener Fischer meint, anhand des Bissbildes müsse es sich nicht um einen Hecht, sondern einen Zander gehandelt haben. Eigentlich egal: Hecht- und Zanderknusperli sind am besten, wenn sie noch Biss haben.