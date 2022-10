Silvan Lüchingers Kolumne Lü: Langsam macht leise

Kolumne Lü: Langsam macht leise Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 17.10.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Der Pilz gibt einen Aasgeruch von sich.» – Aber keinen Laut.

In der Meisterschaft steht der FC Wil an der Tabellenspitze und im Cup im Achtelfinal. Da werden Aufstiegsträume wach. Aber die Lidl-Arena, wo Wil seine Heimspiele austrägt, taugt nicht für die Super League. Zu wenig Zuschauerplätze, zu wenig Licht. Die Lösung liegt auf der Hand: Ein Neubau in Wil West. Das St.Galler Stimmvolk hat zwar die Erschliessung des Areals abgelehnt. Aber damals ging es um einen neuen Wirtschaftsstandort. Jetzt geht es um die wichtigste Nebensache der Welt.

«Über 80 Prozent der Mütter arbeiten in der Schweiz» – die anderen 20 Prozent im Ausland.

«Schweine haben eine Lebenserwartung von zwölf Jahren. Nach einem halben Jahr werden sie jedoch geschlachtet. Dann kommen sie ihrer Bestimmung nach: zu einer Olma-Bratwurst zu werden.» – Womit auch die Legende von der Kalbsbratwurst ausgeräumt wäre.

«St.Galler SVP hofft auf ein ‹Ja, ich will›» – Heiraten der Toni und die Esther doch noch?

«Ab Donnerstag werden wieder Tausende Besucherinnen und Besucher nach St.Gallen pilgern.» – Fast alle zur Anbetung der heiligen Degustation.

Seit über 20 Jahren lebt Kakadu Jimmy in einer Thuner Voliere in seinem eigenen Abteil. Dabei scheint dem Vogel recht wohl zu sein. Nun hat das Berner Amt für Veterinärwesen diktiert: Für Jimmy muss eine Partnerin gefunden werden – ob er will oder nicht. Was Jimmy passiert, könnte bald auch Menschen blühen: In Zeiten drohenden Energiemangels ist das Singledasein von Amtes wegen verboten.

«Der SP wurde noch nie etwas geschenkt», klagt Ständeratskandidatin Barbara Gysi. Das kommt ihr jetzt auch zugute. Erhielte die SP den Sitz gratis und franko, wäre Gysis Konkurrenz in der Partei wohl um einiges grösser.

11’000 Personen sind in der Stadt St.Gallen übermässigem Strassenlärm ausgesetzt. Ab übernächstes Jahr gilt darum auf Quartier- wie Hauptstrassen nachts Tempo 30. Fahren dereinst nur noch Elektroautos, wird der verordnete Schleichverkehr nicht etwa aufgehoben. Dann müssen alle mit offenen Fenstern und eingeschaltetem Radio fahren. Damit die Anwohner nicht aus lauter Angst vor der Stille der Nacht keinen Schlaf mehr finden.