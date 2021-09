Kolumne Lü: Jeder Schuss ein Treffer Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 25.09.2021, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Die St.Galler und die Thurgauer Grünen verlangen beim Grossprojekt Wil West Nachbesserungen. Um den Veloverkehr attraktiv zu machen, brauche es Velostationen, heisst es etwa, «damit der Sattel bei Regen nicht nass ist». Merke: Wenn es regnet, ist der Sattel nass. Wenn der Sattel nass ist, regnet es nicht unbedingt.

«Am Donnerstag durften sich Behördenvertretende und Pressevertreter ein Bild davon machen…» Erstere waren vor allem Gemeinderatende.

Mirta Sauer und Ronja Stahl sind neu Co-Präsidentinnen der SP Wil. Ihr Ziel ist ohne falsche Bescheidenheit: «Wir wollen Wil rot machen», sagen die beiden. Nun denn – und wenn es politisch nicht reicht: Wil hat diverse Farbläden.

«Zuletzt hat dieses eine Verfügung erlassen, die allerdings verschiedentlich interpretiert wird.» Unterschiedlich wäre dümmer.

Die Junge Mitte Kanton St.Gallen ist der Ansicht, dass die Sperrstunde ein Überbleibsel aus früheren Zeiten ist und nicht mehr den Bedürfnissen von Wirtsbetrieben und Kunden entspricht. Sie verlangt von der Regierung deshalb per Motion nichts weniger als die Abschaffung der Polizeistunde. Je fortgeschrittener die Nacht, desto einfacher sind neue Mitglieder zu werben.

«Der ursprüngliche Standort befand sich im St.Galler Curling Center. Dort wurden nach Ostern bis Anfang August keine Curlingsteine geworfen sondern Impfstoffe gespritzt.» Der Zutritt war nur mit Helm erlaubt.

«Nach Weinfelden kommt der Kulinarik-Event Streetfood Fiesta vom 24. bis 26. September nach Arbon an den Bodensee in Arbon.» Das stimmt – in Arbon ist der Bodensee in Arbon.

Die Sponsoren waren an Bord, die Kataloge druckfertig, die Preise und der Platzsprecher organisiert sowie die nötigen Bewilligungen des Kantons und der Gemeinde eingeholt. Nun findet die grosse Jubiläumsschau des Viehzuchtvereins Wil aber doch nicht statt. Weil der Kanton angeordnet hat, dass maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen dürften. Wenn jeder Bauer seine schönste Kuh mitnimmt, sind es dann eben nur noch drei.

Die SVP-Fraktion des St.Galler Kantonsrates verlangt die Einführung eines Gemeindemehrs für kantonale Abstimmungen. Fällt das Ergebnis unentschieden aus, entscheiden jene Gemeinden, in denen die SVP stärkste Partei ist.

SP, Juso und Politische Frauengruppe stehen hinter dem Projektierungskredit für eine neue Bibliothek. Ihre Sprecherin Jenny Heeb sagte im Gemeindeparlament, die geplante Publikumsbibliothek sei genau das, was St.Gallen im Stadtzentrum brauche: Ein Ort, an dem kein Konsumzwang herrsche. Jetzt wird in St.Gallen schon gebüsst, wer auf öffentlichem Grund keine Wurst in der Hand hat.

«Vom Sprengstoff und dem genauen Platzieren der Ladungen bis hin zur Bohrung und dem Zerkleinern von grösseren Brocken erklärten die Fachleute mit viel Mühe ihre Arbeit im Berg.» Die können eben besser sprengen als reden.

Im Bündnerland hat ein Jäger ein Ross erwischt, in der Innerschweiz ein anderer ein Lama. Beide hatten die >Tiere für ein Reh gehalten. Als Pilzler muss man im Moment froh sein, dass in den Wäldern nichts zu finden ist.