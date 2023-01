Lü-Kolumne: Gründe unbekannt

Kolumne Lü: Gründe unbekannt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 09.01.2023, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Jetzt, wo die Weihnachtsbeleuchtung abgehängt wird, ist es klar: «Aller Stern» hätte auch intervallweise eingeschaltet werden können. Das gibt der St.Galler Stadtrat in Beantwortung eines Vorstosses aus dem Gemeindeparlament zu. Damit ist ebenfalls klar: Sollte es wieder einmal zu einer Strommangellage kommen, könnte auch Weihnachten intervallweise abgehalten werden.

Was ein anständiger Hundehalter ist, hat auf dem Spaziergang mit seinem Vierbeiner ein Hundsdreck-Säckli dabei. Ist es voll, wird es entsorgt. In der Gemeinde Wartau ist der bevorzugte Ort dafür allerdings nicht ein Robidog-Kasten, sondern der Mühlbach. Drei Pensionierte haben dort 2000 Säcklein herausgefischt – auf einer Strecke von 250 Metern. Nur schade, bezieht Wartau sein Trinkwasser nicht aus dem Mühlbach.

«Neujahrsbaby in Wil ist ein Junge» – Zuerst meinte man, es sei ein Bub.

«Der Thurgauer Stefan Küng ist weltweit der beste deutschsprachige Radprofi» – Ob auch europaweit, ist noch abzuklären.

Seit Tagen ist die Website der Gemeinde Goldach nicht mehr aufrufbar – weil eine Rechnung nicht bezahlt wurde. Dasselbe Ungemach erreichte die Gemeinde Basadingen-Schlattingen. Dort funktioniert die Seite inzwischen wieder. Vielleicht, weil Goldach Fr. 16.- schuldig blieb, Basadingen-Schlattingen aber nur Fr. 14.70.

«Mauer von Zuckerfabrik eingestürzt» – Karies?

Rickenbach verweigert einem Nordmazedonier und seinen drei Kindern Einbürgerung – unter anderem, weil die Ehefrau zu wenig gut Deutsch spricht. Sie will aber gar nicht eingebürgert werden. Da läuft es halt in Rickenbach wie in Nordmazedonien: Die Frau sei dem Manne untertan.

«Überfüllte Flure, auf denen ältere Patienten mit Sauerstoffflaschen um ihr Leben ringen» – Sauerstoffflaschen sind zähe Gegner.

«Fäden werden wieder gezogen im Puppentheater Wildhaus» – Die Wunden sind gut verheilt.

«Der 67-jährige Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Bennenmoosstrasse in Richtung Mühlrüti. Aus bislang unbekannten Gründen kam es dabei zu einem frontalen Zusammenprall zwischen dem Motorrad und einer Hirschkuh.» – Theoretisch ist es denkbar, dass die Hirschkuh die Strasse überqueren wollte.