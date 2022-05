Kolumne Lü: Glocken läuten und Hunde bellen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 07.05.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild:Coralie Wenger

«Häufig trifft man die Autoposer am Gürtel Rheintal, Bodensee bis nach Buchs an. Ein Hotspot sei insbesondere die Strandpromenade in Rorschach» – Das ist besonders ärgerlich, weil es sich um eine Fussgängerzone handelt.

In Meersburg am Bodensee ist ein roter Ibis zugeflogen. Nachforschungen haben ergeben, dass der exotische Gast aus einem Tierpark im französischen Besancon geflohen ist. Dort hofft man nun, dass der Vogel aus eigenem Antrieb zurückkommt. Und im konservativen Meersburg, dass er ein paar weitere Rote mitnimmt.

«Tiefgarage und Fahrstühle geplant» – Das alte Wort dafür ist Lift.

«Für Schwinger Samuel Giger beginnt die Kranzfestsaison am Sonntag mit einem Heimspiel in Müllheim – das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln ist bereits im Hinterkopf» – Dort, wo bei anderen das Kleinhirn sitzt?

Wiler Rindviecher

«Gesammtes Projekt begraben» – Möglichst tieff.

Der Stadtpräsident wechselt in die Regierung, die Pergolen vor dem «Roten Kreuz» müssen abgebaut werden. Im Strandbad bröckelt die Seeuferbefestigung, und jetzt fallen am Quai auch noch grosse Äste von den Bäumen. Es gibt keinen Zweifel mehr: Arbon ist in voller Auflösung begriffen. In zwei- oder dreitausend Jahren wird da vielleicht einmal jemand graben, und dann überrascht feststellen: Da war einmal eine Stadt.

«Strassensanierungen werden begrüsst» – Direkt nach den Neuzuzügern.

Alles war bereit. Der Platz abgesperrt, die Anbindestangen montiert, der Futterhändler mit seinem Stand an Ort. Zum traditionellen Wiler Viehmarkt aber erschien kein einziges Rindvieh. In der Wiler Bevölkerung freut man sich schon: Demnächst steht eine Sitzung des Stadtparlaments an – und es erscheint kein einziges Mitglied.

Herdenschutzhunde, so besagt es ihr Name, sollen Nutztiere, insbesondere Schafe, vor Wölfen schützen. Dem Nachbarn einer Schafweide im appenzellischen Bezirk Schwende gefällt das nicht. Er verlangt, das nächtliche Gebell der Schutzhunde sei abzustellen. Gleicher Meinung sind die Wölfe.

Auch in Wil wird leidenschaftlich diskutiert, ob der kirchliche Glockenschlag noch zeitgemäss sei. Einem Gegner ist in schlafloser Nacht das ultimative Argument eingefallen: «Je weniger Menschen der katholischen oder evangelischen Kirche angehören, desto weniger sind die Glockenschläge legitimiert» – Das könnte auch heissen: Je mehr Menschen der muslimischen Gemeinschaft angehören, desto eher ist der Muezzin legitimiert.