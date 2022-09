Kolumne Lü: Gekommen und gegangen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 12.09.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Adrian Dahinden will Gemeindepräsident von Rickenbach werden. Politische Erfahrung hat er nicht, ebenso wenig konkrete Vorstellungen, was sich unter seiner Führung in Rickenbach ändern soll. Eines aber weiss er: Ein Teil seines Wahlkampfs soll im «Löwen» stattfinden, wo Dahinden oft anzutreffen ist. Sollte er gewählt werden, wird vielleicht die Gemeindeverwaltung in die Stammbeiz verlegt.

«Mit einem kantonalen Projekt möchte das Lichtensteiger Chössi-Theater erarbeiten, wie es in Zukunft weitergehen wird.» – Für die Frage, wie es in der Vergangenheit weitergehen wird, hätte der Kanton kein Geld gegeben.

«OK geht über den Tellerrand – und bleibt dort.» – Damit ihm keiner in die Suppe spuckt.

Die Grünen verlangen, dass der Zürcher Stadtrat prüft, ob Gastrobetriebe ihre WCs gratis und ohne Konsumation für alle zugänglich machen müssen. Ist das geschafft, spricht nichts dagegen, dass auch alle etwas trinken können – ohne Bezahlzwang.

Auf den 1. August hatte der Altstätter Stadtrat Roberto Gomez als neuen Leiter des Bereichs Finanzen gewählt. Nun hat Gomez seinen Posten bereits wieder geräumt. Angesichts der Altstätter Finanzlage, heisst es, hätten ihn Weinkrämpfe immer wieder am Arbeiten gehindert.

FDP-Kantonsrat Andreas Widmer hat Angst, dass der Kanton auf einen Strommangel im kommenden Winter schlecht vorbereitet ist. Er schlägt deshalb der St.Galler Regierung vor, «die wenig relevanten Teile der Verwaltung vorübergehend herunterzufahren.» Wenn es solche Teile gibt, könnte man sie gleich für immer drunten lassen.

«Sterneküche mit Jogginghose» – Auch die ist essbar.

Auch das noch. Im Bündnerland haben Gänsegeier ein neu geborenes Kalb attackiert und so schwer verletzt, dass das Tier eingeschläfert werden musste. Statt die Vögel abzuschiessen, soll aus der Not eine Tugend gemacht werden: Die Wildhut will die Geier so umschulen, dass sie künftig Jagd auf Wölfe machen.