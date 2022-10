Silvan Lüchingers Kolumne Lü: Alles kaputt

Kolumne Lü: Einreiben nützt nichts Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 10.10.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Tiere sind wundersame Wesen. So hat man gerade herausgefunden, dass Kühe streicheln den Blutdruck senken kann. Das ist prächtig und erst noch billig. Nur: Wie bringe ich meine Streichelkuh in den dritten Stock?

«Von 18 bis 1 Uhr nachts können in allen Bundesländern der Republik mit einem einzigen Ticket über 600 Museen besucht werden» – das werden nur die Flinksten schaffen.

Franziska ist tot. Sie war eine der ergiebigsten Milchkühe der Schweiz und erreichte das stolze Alter von 18 Jahren. In letzter Zeit allerdings machten ihr Gebresten zu schaffen. Zweimal täglich habe er ihr deshalb Schnaps eingerieben, sagt der Besitzer. Genützt habe es leider nichts mehr. Vielleicht hätte Franziska den Schnaps ja lieber nicht nur eingerieben bekommen.

«Ohne Dirndl oder ohne Lederhose muss man nicht an ein Oktoberfest» – vertrauen Sie auf Ihr Schamgefühl.

Laut der Eidgenössischen Spielbankenkommission war Ende 2021 für fast 80'000 Personen der Zutritt zu Casinos gesperrt. Ein ungesundes Spielverhalten legen indes weit mehr an den Tag. Ein Fachmann sagt: «2017 zeigten gut drei Prozent der Schweizer Bevölkerung, also rund 192'000 Personen, ein exzessives Spielverhalten.» Die Jasser nicht mitgezählt.

«Wandern sie durchs Hochmoor mit ihrer üppigen Flora und Fauna» – meine Flora und Fauna trag ich immer mit mir.

Der Bachelor hat Ivana rausgekippt. Allzu schwer nimmt die Arbonerin das nicht: «Jetzt kann ich mir einen Freund mit Babyface suchen.» Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

«Ausstellung weicht den Eichhörnchen» – Sie sind einfach stärker.

«Die Wiler Stadt- und Kantonsrätin Ursula Egli steht in der Kritik. So soll die SVP-Vertreterin mehrfach ihre eigene Meinung statt jene des Stadtrates vertreten und im Kantonsrat anders gestimmt haben, als es dem Stadtrat lieb gewesen wäre. Dem Jungsozialisten Tino Räbsamen ist das ein Dorn im Auge – er zweifelt Eglis Regierungstauglichkeit an. Vielleicht wird es Räbsamen auch mal in den Stadt- oder den Kantonsrat schaffen. Dann wird interessant sein zu sehen, wer ihm sagt, was er zu stimmen hat.

«Am Wochenende stürzt die Temperatur kurzfristig unter 3000 Meter» – was bedeutet das in Grad Celsius?