Lü-Kolumne: Die Kappe um den Hals

Kolumne Lü: Die Kappe um den Hals Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Eine Studie der Uni Basel zeigt: Scheinmedikamente wirken gegen Schuldgefühle, auch wenn sie klar als Scheinmedikamente deklariert sind. So erstaunlich ist das allerdings gar nicht. Wahlen funktionieren genau so.

Appenzell Ausserrhoden sucht eine Fachperson Gleichstellung von Mann und Frau (60%) – eine hundertprozentige Fachperson wäre auch gar viel verlangt.

Der St.Galler Gewerkschaftsbund lobpreist das Kampagnenvideo von Ständeratskandidatin Barbara Gysi: «Dieses startete regelrecht durch und wurde auf Instagram bereits über 17.5 tausend Mal angeschaut.» – Man fragt sich mindestens 0,02 hundert Mal, ob diese Schreibweise für Zahlen mehr Zulauf bringen wird.

Einige Zeit waren sie weg. Nun sind die Liebesschlösser am Zaun über den Wiler Entensteg wieder da. Damit die Eigentümer ihr Schloss entfernen können. Was nach einem Jahr immer noch hängt, wird dann wohl als Alteisen entsorgt. Viel Geld wird das allerdings kaum geben. Die Schrottpreise sind so tief wie das Feuer einer erloschenen Liebe kalt.

Die St.Galler Jungsozialisten klären auf: «Warum alle ausser Barbara Gysi unzählbar sind.» Vielleicht weil alle mehr Stimmen erhalten?

«Aber es hat auch damit zu tun, dass die Schwyzerörgeler immer Vorbilder hatten wie Peter Zinsli, Josias Jenne, Rees Gwerder, die keine Mine verzogen.» – Gute Miene war nicht ihr Ding.

«Nur eine Kappe und einen geflochtenen Lederstrick trug der Tote um seinen Hals.» – Die Kappe auf dem Kopf hätte ihn vielleicht gerettet.

«Caroni weiss, wie das Durchstechen von Informationen zuweilen die Arbeit erschwert.» – Einmal durchstochen, kann man sie nicht mehr durchstecken.

«Dieser Wein kann einem überfordern.» – Den Akkusativ hat er schon.

«Nachdem das Holz früher von Hand geschält wurde, kommt heute eine mobile Schälmaschine zum Einsatz, die am Tag 600 Kubikmeter durchlässt.» – Da kann man betteln so lange man will – mehr lässt sie nicht durch.

Vier junge Berlinerinnen arbeiten während der Fasnacht im «Bierkeller» in Herisau. Sie wolle Kühe sehen, und die Berge, nennt eine von ihnen als Motivation. Ob es mitten in Herisau für Kühe reicht, ist ungewiss. An Ochsen an der Bar wird es sicher nicht fehlen.