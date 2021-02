Kolumne Lü: Die Hügel der Ahnungslosen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 13.02.2021, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Als seine Strahlenziege Lena hoch trächtig war, ging ihr Besitzer mehrfach mit ihr in Sax spazieren. Anscheinend hat das nicht allen gefallen. «Spinnst du eigentlich, mit dieser Geiss durchs Dorf zu ziehen?», soll ihn eine Frau angefaucht haben. Manche Saxer überlegen sich jetzt, ob sie sich mit ihrer schwangeren Frau überhaupt noch im Dorf blicken lassen sollen.

Am 7. März wird über die Initiative für ein Verhüllungsverbot abgestimmt. Der Kanton St.Gallen kennt bereits eine ähnliche Regelung. Gebüsst wurde bislang aber noch niemand. SVP-Nationalrat Mike Egger weiss, warum: «Dass niemand verzeigt wurde, zeigt, dass das St.Galler Gesetz eine präventive Wirkung hat.» Einschlägige Erfahrungen hat hingegen der Bad Ragazer Gemeindepräsident Daniel Bühler. Zweimal in acht Jahren habe er eine verhüllte Touristin gesehen, sagt er. Die St.Galler Kantonspolizei will demnächst starke Kräfte zusammenziehen und den Touristenort rund um die Uhr engmaschig überwachen. Damit die Polizisten innert vier Jahren sehen können, wie eine verhüllte Frau überhaupt aussieht.

Christoph Blocher klagt über Führungsschwäche – und wird dabei nostalgisch. Manchmal denke er, dass früher jeder Korporal mehr von Führung verstanden habe als heute die meisten höchsten Magistrats- und Verwaltungspersonen, sagt der alt Bundesrat. Da müsste man ja wohl auch die Soldaten fragen.

Asiatischer Marienkäfer bedroht Weintrinker

Das Tal der Ahnungslosen nannte man zu DDR-Zeiten jene Regionen, in denen Westfernsehen und UKW-Radioprogramme kaum zu empfangen waren. Jene Zeiten sind vorbei – aber die Ahnungslosen gibt es noch. Nur leben sie nicht mehr in einem Tal, sondern auf den Hügeln rund um Oberegg. Der Internet-Empfang ist dort so schlecht, dass Fernseher und Melkroboter nicht gleichzeitig in Betrieb sein können. Da heisst es dann halt von Hand melken und einander Geschichten erzählen – die Dresdener haben es ja trotzdem ins 21. Jahrhundert geschafft.

Die Waschbären sind nicht die einzigen. Auch Bisamratten, Rostgänse, Grauhörnchen und anderes fremdes Getier mehr drängt in die Ostschweiz. Als besonders unangenehm gilt der asiatische Marienkäfer – weil angeblich schon ein einziger davon ein ganzes Fass Wein geschmacklich verderben kann. Weintrinker älteren Jahrgangs erinnern sich allerdings, dass dieser Käfer vor Jahrzehnten hierzulande als einheimisch galt.