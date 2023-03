Lü-Kolumne: Das Leiden der Bauern

Kolumne Lü: Das Leiden der Bauern Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 06.03.2023, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Seit es ihn gibt, war er den Buben vorbehalten. Am Chalandamarz-Zug durch das Dorf dürfen in Zuoz neuerdings auch die Mädchen mitmachen. Wie die Buben eine Glocke tragen, dürfen sie aber nicht. Warum nicht? Die für den Brauch zuständige Kommission sagt lediglich: «Wir haben das so entschieden.» Die Bewilligung für Mädchen bezieht sich ausschliesslich auf das Mitlaufen. Von Fragenstellen hat niemand etwas gesagt.

«Bin mit meiner Tochter sehr lange angestanden, um an der Fasnacht das Gugge-Konzert von ganz vorne zu geniessen. Da hat sich eine Frau nach vorne gedrängt und gemeint, ich solle für ihre Kinder Platz machen.» - Damit auch die Kleinen an die Tränke kommen.

«Besamungen erledigt er meistens nach dem Frühstück und am frühen Abend.» - Ausruhen wird er ja auch mal dürfen.

Der Verein Animal Virgil hält auf dem St. Galler Bohl regelmässig stille Mahnwachen ab, mit denen an das Leiden vieler Tiere erinnert werden soll. In aller Regel verlaufen die Aktionen problemlos. Unlängst allerdings wurden die Tieraktivisten von Jungbauern angepöbelt und angeblich mit Speck beworfen. Eine Untersuchung hat nun ergeben, dass es sich bei den Wurfgeschossen tatsächlich um Speck handelte – eingewickelt in überzählige Subventionen.

«Eine Rechnung wird erstellt, sobald die Weine Versand wurden.» - Bezahlt wird, sobald sie Trunk sind.

Die Thurgauer Mitte geht neue Wege – und zieht mit zehn Listen in die Wahlen. Das sind 60 Frauen und Männer, die einen Sitz im Nationalrat holen wollen. Böse Zungen behaupten, das seien mehr Leute, als die Mitte überhaupt Wähler habe.

«Sie hat Ausstellungen mit weiblichen Künstlerinnen organisiert, weil niemand es machte.» - Die männlichen Künstlerinnen interessierten sie nicht.

Kann man ein Rindvieh in einem Personenzug transportieren? Eigentlich nicht. Nach der Messe «Tier & Technik» hat eine Handvoll Männer bewiesen, dass es doch geht. Das Tier bestieg in St. Gallen problemlos den Thurbo-Zug und verliess ihn am Bestimmungsort ebenso ruhig wieder. Falsch ist allerdings die Annahme, die Männer hätten das Tier in die S-Bahn dirigiert. Es war das Rind, das die angetrunkenen Jungbauern sicher nach Haus gebracht hat.