Kolumne Lü: Basler können besser kochen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 28.08.2021, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger Coralie Wenger

Wurde der Goalie des FC Sion aus der St. Galler Fankurve rassistisch beleidigt? Oder hat er den Ruf «Hu- Hu- Hurensohn», adressiert an den Schiedsrichter, als Affenlaute interpretiert? Was immer richtig ist: An Dummheit ist beides nicht zu überbieten.