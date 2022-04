Lü. Die Höhlenstadt Arbon

Kolumne Lü: Arbon – die Höhlenstadt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 23.04.2022, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Innerrhoden will alle Flüchtlinge gleichbehandeln» – Was nicht heisst gleich behandeln.

Ende Monat beginnt die Saison im Strandbad Arbon. Für die Badegäste gibt es aber Einschränkungen. Rund 70 Meter des Uferbereichs sind abgesperrt – wegen tiefer Löcher in der Uferbebauung. Badegäste könnten sich dort ernsthaft verletzen. Zudem führen die Löcher dazu, dass im ganzen gesperrten Uferbereich Einsturzgefahr besteht. Wie weit die Stadt selbst unterhöhlt ist, wird derzeit untersucht. Vom neu zu wählenden Stadtpräsidenten jedenfalls wird erwartet, dass er ein Höhlentaucher-Brevet vorweisen kann.

Pferde mit Senf

«Wir sind vor allem wegen der Pferde und wegen der Bratwurst hier, wobei ich die immer mit Senf esse.» – Nur Banausen essen Mostbröckli ohne Senf.

Während der vergangenen Session des St.Galler Kantonsrates flatterte am Regierungsgebäude statt der Schweizer Fahne jene der Ukraine. Dies zum Missfallen der SVP-Fraktion, die darin einen Bruch der Neutralität erkennt. In einem Vorstoss verlangt die SVP deshalb, dass die Kompetenz zur Beflaggung der Pfalz während Sessionen von der Regierung an den Kantonsrat übergehen soll. Vor jeder ordentlichen Session würde dann der Rat an einer ausserordentlichen Session beschliessen, was Flagge ist.

«Über den Winter sammelten engagierte und klimabewegte Menschen im ganzen Kanton weit über 5000 Unterschriften.» – Endlich – die umweltneutrale Antriebsenergie ist gefunden.

Kranke Toggenburger

«Am 15. Mai kommt das Projekt an die Stimmurne.» – Und am Abend desselben Tages vielleicht in die Begräbnisurne.

Kaum hat die von der privaten Berit Klinik betriebene Notfallstation im vormaligen Spital Wattwil ihren Betrieb aufgenommen, wird sie bereits überrannt. Gestartet war die Berit Klinik in Wattwil mit 52 Mitarbeitenden, drei Wochen später stehen bereits über 70 Personen auf der Lohnliste. Der erste Operationstag ist bereits ausgebucht, die Nachfrage steigt weiter. Anscheinend hatten die Kritiker der Spitalschliessung halt doch recht: Die Toggenburger sind kranker als man meint.

«Mäuse bringen seltene Vögel zurück.» – Wo sie diese gestohlen hatten, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.