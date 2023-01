Kolumne Lü: Als Beckenbauer Sänger war Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 16.01.2023, 05.00 Uhr

Ein deutsches Warenhaus präsentierte in seiner Lebensmittelabteilung ein ausgestopftes Kalb – umgeben von Gläsern mit Leberwurst. Nach Kundenprotesten wurde das ausgestopfte Tier entfernt. Was aus ihm geworden ist, sei nicht bekannt, heisst es in der Berichterstattung. Leberwurst jedenfalls nicht mehr.

«Eine Beamtin aus Charkiw zum Beispiel machte im November Ferien auf Nizza und Monaco, während die Stadt unter Beschuss stand.» – Egal wo, Hauptsache eine Insel.

«Acht Lieder und drei Akte» – Sex zieht immer – auch beim Männerchor.

«Vor allem die Grünliberalen dürften nach zuletzt guten Resultaten in den Kantonen mit einer weiteren Stärkung der Bundesratsfraktion rechnen.» – Die Grünliberalen im Bundesrat – das muss klammheimlich passiert sein.

«Kanton St.Gallen – einer für alle» – Belesene wissen, dass das neue Motto nicht in der Pfalz entstanden ist. Schon William Shakespeare hat so getextet, und Alexandre Dumas gefiel das so gut, dass er den Zweizeiler zum Leitmotiv seiner drei Musketiere erhob. Was für die gehobene Literatur gut genug war, hat seine Verwendung aber auch im Schlager gefunden. 1973 wars, als die deutsche Fussballnationalmannschaft «Fussball ist unser Leben» anstimmte und dem Land zu Protokoll gab: «Ja, Einer für Alle, Alle für Einen, wir halten fest zusammen.» Der Kanton St.Gallen kann schon jetzt in Vorfreude verfallen: Im Jahr darauf wurden die Deutschen tatsächlich Weltmeister.

«Flugverbot für Obst und Gemüse» – Äpfel und Lauch müssen im Kistchen bleiben.

Im März hätten die Bernecker ihr Gemeindepräsidium neu besetzen sollen. Daraus wird aber nichts, weil keine geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten vorhanden sind. Jene, die sich bewarben, wollte die Findungskommission nicht. Und jene, welche die Findungskommission wollte, wollten selber nicht. Nun ist der Wahltermin neu im Juni angesetzt. Klappt auch das nicht, bleibt nur die Fusion mit Widnau. Schliesslich haben die Widnauer den Berneckern mit Bruno Seelos ihren bisherigen Gemeindepräsidenten ausgespannt. Jetzt sollen sie auch den schäbigen Rest nehmen.