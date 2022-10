Silvan Lüchingers Kolumne Lü: Alles kaputt

Kolumne Lü: Alles kaputt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 03.10.2022, 05.00 Uhr

Kolumnist Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Verwirrung in Kreuzlingen. Auf den Stimmausweisen für die Stadtratswahlen waren drei Wahllokale aufgeführt, die es seit zwei Jahren gar nicht mehr gibt. Gut möglich darum, dass in den nächsten Tagen verunsicherte Bürgerinnen und Bürger umherirren, die ihre Wahlurne suchen. Um schonendes Anhalten wird gebeten.

«Vom Heizöl, hin zu Holzschnitzel» – Ohne das verflixte Komma ginge das viel einfacher.

«In einem grossen Zelt auf dem Unteren Brühl hatte Radio FM1 in einem grossen Zelt jeweils in der sogenannten FM1 Radio City an rauschenden After-Olma-Partys für Stimmung gesorgt.» – Das war definitiv mehr als ein Zweierzelt.

Die Sanierung des Theaters St.Gallen ist weit fortgeschritten. Nun beantragt die Regierung beim Kantonsrat einen Nachtragskredit von rund 3 Millionen Franken. Grund dafür ist die notwendige Erneuerung der Audio-, Video- und Kommunikationsanlagen. Warum man das nicht vorher gesehen hat? Weil die Theaterscheinwerfer auch kaputt sind, sieht beim Fass ohne Boden niemand auf den Grund.

«Mit diesem Kleid fällt schon das Laufen schwer.» – Dann soll sie halt gehen.

«Wittenbach, das heute rund 9776 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, soll bis 2040 um 1800 Personen wachsen. Das schreibt der kantonale Richtplan vor.» – Das nennt sich dann wohl befohlene Empfängnis.

«Dabei kollidierte, gemäss eigenen Angaben, das Auto mit dem Velo.» – Das sprechende Auto ist da.

«Die Kartoffel kann bis zum Bauern zurückverfolgt werden.» – Nur schnell genug rennen muss man können.

«Exzellenter, im Abhang sanfter Wein.» – Nur in Schräglage trinken.

«Schafft Bazenheid die Kehrtwende?» – Eine Wende allein reicht nicht.

Was immer auch schiefläuft – schuld daran sind die reichen, weissen, alten Männer. Wehe ihnen, wenn die reichen, weissen, alten Frauen einmal an der Macht sind.

«Seltene und nicht alltägliche Areni-Traube aus Armen, allein schon daher spannend zu probieren.» – In Armenien werden die Armen bis auf den letzten Tropfen ausgepresst.

«Er liess jedoch offen, welche Gesetze revidiert werden könnten und ob auch islamische Gesetze wie das Kopftuchverbot dazu gehören.» – Soll keiner mehr sagen, in Iran gelte ein Kopftuchgebot.