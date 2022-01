Kolumne Lü: Abwarten bringt Stellplätze Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 15.01.2022, 05.00 Uhr

Bild: Coralie Wenger

«Eine überaus positive Reminiszenz an die vergangenen Hochzeiten stellt das internationale Neujahrs-Radballturnier dar…» - eine Reverenz wäre auch zu viel des Guten gewesen.

«Hinter dem Haus stolzierte das Storchenpaar gemütlich auf einer grossen Wiese und stocherten mit ihrem Schnabel in der leicht gefrorenen Erde. Sie liessen sich beim Fotografieren nicht stören.» - Haben die Vögel nun gefressen oder fotografiert?

Heimatlose Frauenfelderinnen

«Gerade trainieren die Kinder, die Luft ist erfüllt vom Plätschern der Bälle.» - Zweifellos Wasserball – oder doch Tischtennis?

Knapp 26'000 Personen leben in der Thurgauer Hauptstadt. Zu fünf Frauenfelderinnen und Frauenfeldern gibt es keine Angaben betreffend Nationalität. Das sind gleich viele, wie der Stadtrat Mitglieder hat. Und der scheint ja auch ab und zu politisch heimatlos.

«Den verbalen Zweihänder packt er offenbar nicht selten gegen weibliche Journalistinnen aus.» - Weil männliche Journalistinnen schwer zu finden sind.

Systemkritische Stellplätze für Wohnmobile

Braucht die Stadt St.Gallen mehr und besser ausgestattete Stellplätze für Wohnmobile? Wenn ja, wo soll das Angebot entstehen? Darüber streitet sich das Stadtparlament derart inbrünstig, als wäre es das wichtigste Geschäft der ganzen Amtsdauer. Dabei brächte etwas Gelassenheit vielleicht schon im Frühling die Lösung. Darum abwarten, bis die Fussballsaison zu Ende ist. Steigt der FCSG ab, spielt er wieder im Espenmoos und der Kybun-Park ist frei.

«Kanton überlässt das Lüften den Schulen» - Bei der Verwaltung bleiben die Fenster zu.

Die Römerinnen und Römer wissen: Wenn aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle schwarzer Rauch aufsteigt, ist (noch) keine Papstwahl zustande gekommen. Seit ein paar Tagen wissen auch die St.Gallerinnen und St.Galler: Wenn aus dem Kamin einer unauffälligen Liegenschaft schwarzer Rauch aufsteigt, geht es nicht um die Wahl eines neuen Bischofs. Dann hat einfach einer im Cheminée Karton und Plastik verbrannt.

Der verkleidete Wolf von Triesenberg

Anfang Dezember wurde in Triesenberg ein gerade geborenes Eselfohlen von einem Raubtier gefressen. Das kann nur der Wolf gewesen sein, sagte sich die Besitzerin der Tiers. Laboranalysen haben nun ergeben: Es war nicht der Wolf – es war der Fuchs. Doch Zweifel bleiben. Immerhin wiegt ein Eselfohlen 15 bis 20 Kilo. So viel Fleisch bringt auch der hungrigste Fuchs in einer Nacht nicht runter. Angesichts der nahen Fasnacht bleibt nur eine Erklärung: Es war doch ein Wolf. Halt ein verkleideter.

«Eine Person war in ein Bachbett gestürzt und hatte sich dabei das Bein verletzt.» Einbeiner stürzen eben ab und zu.