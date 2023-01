Kolumne Justizgeschichten: Halb zog sie ihn, halb sank er hin Ein Rentner verliebte sich in eine attraktive und angeblich akademisch gebildete Dame, die ihn zwar auf Distanz hielt, aber fortwährend per SMS ihre Zuneigung beteuerte. Er machte ihr Geldgeschenke von mehr als hunderttausend Franken. In einem Strafverfahren war umstritten, ob die Frau das Opfer arglistig getäuscht habe oder ob dieses den Liebesschwindel hätte entdecken können. Rolf Vetterli Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Rentner wollte seiner Angebeteten ein Luxusauto schenken – doch sie war nur an Barem interessiert. Bild: Getty

Ein sechzigjähriger Geschäftsführer war manchmal überschwänglich und dann wieder tief betrübt. Er wurde krankgeschrieben und erhielt schliesslich eine Invalidenrente. Darauf zog auch noch die Ehefrau aus, weil sie die ständigen Stimmungswechsel nicht mehr ertrug. Von diesem Tag an geriet der verlassene Ehegatte in grosse Hektik. Er platzierte sogleich ein Inserat auf einer Dating-Plattform, in dem er sein gutes Einkommen und sein stattliches Vermögen rühmte.

Umgehend meldete sich eine elegante Frau im gleichen Alter. Sie gab sich als Rechtsanwältin aus, die von ihrem Partner, einem Chefarzt, getrennt lebe und sich nun einsam fühle. Sie begrüsste den Inserenten als «tollen Mann» und schlug ihm eine «unsachlich heisse Besprechung» vor. Tatsächlich fanden mehrere Begegnungen statt, die freilich eher kühl ausfielen. Bloss ein einziges Mal kam es zu einer flüchtigen Umarmung. Liebesschwüre wurden nur per SMS ausgetauscht. Darin war die Rede von dicken Küssen, ewiger Sehnsucht und künftigem Familienglück.

Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli. Bild: Hanspeter Schiess

Angebetete verschmäht Luxusauto

Das reichte aus, um dem Rentner den Kopf zu verdrehen. Er sei sehr verliebt gewesen. Ihm sei aber rasch klar geworden, dass er einer so vornehmen Dame einiges bieten müsse. Zunächst war der Kauf eines teuren Autos geplant. Man machte auch schon eine Probefahrt und buchte auf dem Rückweg gleich noch eine Reise nach Südamerika. Davon erfuhren leider auch die Söhne. Sie sahen ihr Erbe schwinden und setzten es durch, dass der Vater in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, weil er sich in seinem Verschwendungsdrang selbst gefährde.

Die neue Freundin besuchte den unfreiwilligen Patienten im Spital, erkundigte sich bei den Ärzten genau, was ihm eigentlich fehle, und setzte für ihn ein Entlassungsgesuch auf. Jetzt war der Mann erst recht von ihr hingerissen. Er erwarb das Luxusauto und bot es der Angebeteten als Geschenk an. Nachdem sie aber nur noch an Barem interessiert war, liess er den Wagen in der Garage stehen und verkaufte ihn schliesslich mit Verlust. Stattdessen hob er immer wieder Geld von seinen Bankkonten ab, insgesamt 113’000 Franken. Bei Ablieferung der letzten Tranche habe er der Geliebten gestanden, dass seine Mittel erschöpft seien. Darauf habe sie ihre Koffer gepackt und sei allein zu der von ihm finanzierten Reise aufgebrochen – «zack fertig, das war der Abschied».

Sie wollte nur gemeinsam «Kaffee trinken»

Die Frau wurde wegen Betrugs angeklagt, weil sie durch Vorspiegelung von Emotionen und unter Ausnutzung eines psychischen Schwächezustands arglistig Vermögensdispositionen zu ihren Gunsten veranlasst habe. Die Beschuldigte beteuerte allerdings, sie habe nur eine lose Bekanntschaft angestrebt, um gemeinsam «Kaffee zu trinken». Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland sprach sie frei, weil die Geldübergaben sich nicht zweifelsfrei belegen liessen. Im Übrigen käme eine arglistige Täuschung auch dann nicht in Betracht, wenn der Geldfluss zu beweisen wäre. Der Kläger sei stets misstrauisch geblieben, habe den Chatverlauf archiviert und die Seriennummern der Geldscheine registriert. Mit etwas mehr Aufmerksamkeit hätte er einen Irrtum über die Gefühle der Frau vermeiden können.

Das Kantonsgericht war ganz anderer Auffassung. Die Beschuldigte sei die einzig mögliche Empfängerin der grosszügigen Geldspenden. Dies ergebe sich schon daraus, dass sie unmittelbar nach einem Bargeldbezug eine kleine Rechnung mit einer Tausendernote bezahlte. Im Übrigen seien Liebesbeteuerungen prinzipiell geeignet, jemanden zur Annahme zu verleiten, die betreffende Person sei ihm wohlgesinnt, und dadurch ein allfälliges Misstrauen zu zerstreuen. Die Beschuldigte sei mit einer geradezu professionellen Routine vorgegangen. Sie habe zur gleichen Zeit, in der sie dem Kläger ihre Liebe versicherte, mit mehreren Männern angebandelt. So habe sie etwa am Valentinstag ein Dutzend elektronische Postkarten mit flotten Sprüchen und roten Herzen verschickt.

Das Gericht verurteilt die skrupellose Betrügerin zu einer bedingten Geldstrafe von 360 Tagessätzen und verpflichtet sie, dem Kläger den angerichteten Schaden zu ersetzen. Das trifft die Frau nicht besonders schwer. Sie hat inzwischen von einem anderen Verehrer eine Liegenschaft im Wert von vier Millionen Franken geerbt. Ob er an gebrochenem Herzen starb, ist ihr wohl egal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen