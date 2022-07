Bussen-Weltrekord: Rasen kommt Ferrarifahrer teuer zu stehen

Kolumne Justizgeschichten: Der Bussen-Weltrekord Ein Multimillionär und Ferrarifan brachte es zu einem Eintrag in die Guiness World Records, weil er die weltweit höchste Busse für Schnellfahrer kassiert habe. Auf Geheiss des Bundesgerichts musste das St.Galler Kantonsgericht die zuerst ausgesprochene Geldstrafe von 300‘000 Franken allerdings nachträglich um zwei Drittel herabsetzen. Rolf Vetterli Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Der Lenker eines Ferraris war mehr als zügig unterwegs. Symbolbild: Alamy

Im Guiness-Buch der Rekorde aus dem Jahr 2011 war neben Meldungen zum höchsten Pendenzenberg (mehr als eine halbe Million Fälle) und zur längsten Urteilsberatung (über vier Monate) – die natürlich beide ferne Länder betrafen – auch folgender Bericht zu lesen: Ein Gericht in St.Gallen verurteilte einen Schweizer Millionär zur höchsten je wegen eines Tempoverstosses verhängten Busse. Sie betrug rund 300‘000 Franken.

Die Schadenfreude war freilich etwas verfrüht. Die Nachricht erwies sich nämlich als nicht ganz korrekt. Erstens handelte es sich genau genommen nicht um eine Busse, sondern um eine teilbedingte Geldstrafe und zweitens wurde das Urteil gar nie rechtskräftig.

Als wäre er auf einer Rennstrecke

Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli. Bild: Hanspeter Schiess

Doch nun der Reihe nach: Der Lenker eines Ferraris gab bei der Ausfahrt aus einem Kreisel tüchtig Gas, beschleunigte auf fast 140 Stundenkilometer, schnitt die Kurven, raste über mehrere Kreuzungen und benahm sich insgesamt so, als wäre er auf einer Rennstrecke. Die Polizeistreife, die dem schnellen Flitzer anfänglich folgte, jedoch bald abgehängt wurde, stöberte den Fahrer zu Hause auf.

Der Mann behauptete hochnäsig, er geniesse diplomatische Immunität und müsse der Polizei keine Rechenschaft ablegen. Schliesslich liess er sich doch zu einer Erklärung herab. Er habe den Botschafter eines afrikanischen Kleinstaates empfangen und mit ihm einen Sonntagsausflug ins Appenzellerland gemacht. Dabei sei er dessen inständiger Bitte nachgekommen und habe den Sportwagen auf einem freien Strassenstück voll ausgefahren.

Diplomatischer Kurier oder gewöhnlicher Chauffeur eines Diplomaten?

Das Kreisgericht Rorschach befand, der Autolenker sei nicht als diplomatischer Kurier, sondern als gewöhnlicher Chauffeur eines Diplomaten zu betrachten. Es auferlegte ihm wegen grober Verletzung von Verkehrsregeln eine Geldstrafe von dreissig Tagessätzen, die es mit Blick auf seinen stark getrübten automobilistischen Leumund für vollziehbar erklärte.

Weil der Beschuldigte keine klare Auskunft über seine finanziellen Verhältnisse gab, nahm das Gericht kurzerhand an, er sei als vielfacher Millionär praktisch unbeschränkt leistungsfähig, und bemass den Tagessatz auf das gesetzliche Maximum von dreitausend Franken.

Gericht bezeichnet Beschuldigten als «gewissenlosen Rowdy»

Gegen den Entscheid legten beide Parteien Berufung ein. Der Verteidiger forderte ziemlich wagemutig einen Freispruch und der Staatsanwalt verlangte eher zaghaft eine Erhöhung der Geldstrafe auf fünfzig Tagessätze. Das Kantonsgericht St.Gallen ging weit über diesen Antrag hinaus. Es bezeichnete den Beschuldigten als gewissenlosen Rowdy, der um des reinen Nervenkitzels willen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet habe, und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen, die immerhin zur Hälfte aufgeschoben wurde.

Bei der Bestimmung des Betrags stellte es fest, der Beschuldigte wohne in einer prächtigen Villa, besitze ein Ferienhaus in der Schweiz sowie ein Appartement in Dubai und sammle teure Autos. Zur Bestreitung eines solchen Lebensaufwands müsse er mindestens eine Million Franken im Jahr verdienen. Nach Abzug pauschaler Berufsauslagen ergäben sich daraus tägliche Einkünfte von 2300 Franken.

Der Beschuldigte hielt die Strafe von total 299‘000 Franken für exorbitant hoch und focht sie beim Bundesgericht an. Das oberste Gericht vertraute auf die Angaben des erst 55 Jahre alten Beschwerdeführers, er sei in den Ruhestand getreten und könne seinen Lebenswandel nicht mehr aus dem laufenden Einkommen finanzieren. Es wies darauf hin, dass der Sinn einer Geldstrafe nicht darin bestehe, Vermögen zu konfiszieren. Deshalb wurde der Fall zur angemessenen Herabsetzung des Tagessatzes an die Vorin­stanz zurückgeschickt.

Nach Dubai ausgewandert

Im zweiten Anlauf erkannte das Kantonsgericht, der Beschuldigte sei inzwischen nach Dubai ausgewandert. Sein Vermögen sei in einer Luxuswohnung sowie in mehreren Lebensversicherungen gebunden und werfe keinen Ertrag ab. Er sei nun als Hausmann zu behandeln, der auf Kosten seiner Ehefrau lebe. Diese könne das ihr laut einem Ehevertrag zustehende Kapital von 23 Millionen Franken zu einem üblichen Zins von 2,5 Prozent anlegen. Der halbe Erlös sei dem Mann anzurechnen. Somit müsse der Tagessatz auf 800 Franken und die gesamte Strafe auf 104‘000 Franken reduziert werden.

Die Justiz hielt sich offenbar an die Weisheit des Reeders Onassis: «Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld» – und darum muss er schonend behandelt werden. Im Übrigen ist nicht bekannt, ob der Verurteilte wenigstens die ermässigte Strafe aus dem Taschengeld, das ihm seine Frau spendiert, beglichen hat oder sie bis heute schuldig geblieben ist.

