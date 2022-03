KOKSHOCHBURG Zweifel an der Kokain-Studie: Die Forscher haben sich verrechnet – St.Galler Werte waren deutlich zu hoch Das Vorgehen bei der Bestimmung der Kokainwerte für St.Gallen wirft Fragen auf. Nun gibt die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) bekannt, dass bei der Berechnung ein Fehler unterlaufen ist. Luca Hochreutener und Sandro Büchler Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kokainkonsum ist in der Stadt St.Gallen europaweit am zweithöchsten. Bild: Raphael Rohner

So etwas hört man nicht alle Tage: Vergangene Woche wurde von der europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ihre alljährliche Kokain-Statistik für Europas Städte veröffentlicht. Die Stadt St.Gallen stand dabei fast ganz oben auf der Liste – noch vor Zürich. Einzig in der belgischen Hafenstadt Antwerpen fand die Forschungsstelle mehr Kokainrückstände im Abwasser als in St. Gallen. Hingegen sind Städte wie Berlin oder London nicht in der Statistik enthalten.

Verantwortlich für die Messungen in der Schweiz war die Universität Lausanne. Zusammen mit der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) hat sie die Ergebnisse zusammengetragen und an die europäische Anstalt übermittelt.

Christoph Ort, Abteilung Siedlungswasserwirtschaft bei der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) in Dübendorf. Bild: PD

Die Schweizer Forschenden untersuchten neben St.Gallen und Zürich auch das Abwasser in den Städten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Lugano. Bezüglich des Werts für St.Gallen ruderten sie nun allerdings zurück. Der Eawag-Mitarbeiter Christoph Ort sagt auf unsere Anfrage:

«Bei der Bestimmung des Werts ist ein Fehler passiert.»

Der Wert für St.Gallen sei doch nicht so hoch, wie er auf der europäischen Übersicht angegeben wurde. Für die Liste wurde im Abwasser die Konzentration von Benzoylecgonin gemessen. Der Stoff ist ein Ausscheideprodukt von Kokain. Im Fall von St.Gallen wäre dies eine Menge von 1336 Milligramm bei 1000 Personen.

Rund ein Drittel weniger als berechnet

«Die Proben wurden von der Abwasserreinigungsanlage Hofen entnommen», sagt Christoph Ort. Da es in St.Gallen zwei Kläranlagen gibt, nämlich die ARA Hofen und die ARA Au, seien beide in der Datenbank der europäischen Beobachtungsstelle erfasst. Ort sagt:

«Für die Berechnungen hat man fälschlicherweise die Bevölkerungszahl der ARA Au berücksichtigt.»

Weil jene die kleinere Kläranlage sei und daher das Abwasser einer geringeren Anzahl Menschen reinige, sei das Ergebnis verfälscht worden. Der tatsächliche Wert für St.Gallen beträgt nur noch 888 Milligramm pro 1000 Personen, also rund einen Drittel weniger als zunächst berechnet.

Alles anzeigen

An der Platzierung im Ranking ändert sich derweil nichts, wenngleich das Rennen um den zweiten Platz nun deutlich knapper ist. Das drittplatzierte Amsterdam ist mit 887 Milligramm pro 1000 Personen St.Gallen dicht auf den Fersen. Die Liste werde bald dahingehend aktualisiert. «Dies wird aber frühestens in zwei bis drei Tagen der Fall sein», sagt Ort.

Marco Sonderegger, Unternehmensleiter Entsorgung St.Gallen. Bild: PD

Doch wie viel Abwasser fliesst überhaupt in die Reinigungsanlagen? Die Fakten kennt Marco Sonderegger, Unternehmensleiter Entsorgung St.Gallen. Er sagt, dass das Abwasser von rund 57’000 angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwohner aus dem östlichen Teil der Stadt, aber auch aus Wittenbach in die Abwasserreinigungsanlage Hofen fliesst – rund 10,7 Millionen Kubikmeter sind das pro Jahr. Auch das Abwasser der Universitätsgebäude fliesst vom Rosenberg in die ARA Hofen.

Dem gegenüber steht die ARA Au im Sittertobel. Dorthin fliesst das Abwasser von rund 38’000 angeschlossenen Personen aus dem Westen der Stadt St.Gallen, aus der Gemeinde Gaiserwald und Teilen von Gossau. Rund 9,1 Millionen Kubikmeter Abwasser werden im Sittertobel jedes Jahr gereinigt. Zum Vergleich: Der Bodensee hat ein Fassungsvermögen von rund 50 Milliarden Kubikmeter.

Alles anzeigen

Zu wenige Ressourcen

Doch neben dem Rechnungsfehler haftet den Zahlen aus St.Gallen noch ein zweiter Makel an. Denn hier werden die Abwasserproben jeweils an sieben aufeinanderfolgenden Tagen im März genommen. Andernorts werden über das gesamte Jahr verteilt Proben genommen und untersucht. Diese Praxis kommt bei der Eawag auch zur Anwendung: «In Zürich und Bern beispielsweise wurde das auch so gemacht», sagt Christoph Ort.

Dies, weil sich die beiden Städte zusammen mit acht weiteren am «Dromedario»-Projekt beteiligen. Im Rahmen dessen werde während des gesamten Jahres Drogen-, Alkohol- und Medikamentenrückstände im Abwasser untersucht.

«Die Stadt St.Gallen ist jedoch nicht Teil dieses Projekts, daher hatten wir hier nicht die erforderlichen Ressourcen dafür.»

Zudem hätten die Universität Lausanne und das Forschungsinstitut den Zeitraum im März gewählt, weil die Untersuchungen in den anderen europäischen Städten ebenfalls zu dieser Zeit durchgeführt wurden.

Ort geht jedoch deswegen nicht von einer grossen Fehlerquote beim St.Galler Wert aus: «Durch frühere Langzeitstudien und vergangene Proben können wir sehen, dass die St.Galler Messung nicht ungewöhnlich hoch ist», sagt er. «Wenn man das Ergebnis mit den Vorjahren vergleicht, ist es in einem ähnlichen Bereich.»

Unternehmensleiter Sonderegger plädiert dafür, dass die St.Galler Probeentnahme mit dem Vorgehen anderer Schweizer Städte normiert wird. «Die einwöchige Stichprobe ist deshalb mit Vorsicht zu geniessen.»

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen