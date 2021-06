Kreisgericht St.Gallen: Landesverweis wegen Kokain-Handel

Kreisgericht St.Gallen Familienbande betrieb «Drogen-KMU»: Freiheitsstrafe und Landesverweis für 54-jährigen Italiener Ein Vater, seine beiden Söhne und der Schwiegersohn handelten mit über fünf Kilogramm Kokain. Vor dem Kreisgericht St.Gallen zeigten sie sich geständig, doch das Damoklesschwert Landesverweis schwebte über den Köpfen der vier Beschuldigten. Sandro Büchler 17.06.2021, 19.00 Uhr

Die vier Familienmitglieder verkauften Kokain an rund 30 Abnehmer. Bild: Getty

Auf den Unterarmen hat der 54-jährige Familienvater die Vornamen seiner zwei Söhne und der Tochter tätowiert. Seine Hände zittern bei der Befragung, er weint, ringt um Worte. «Müsste ich nach Kalabrien, würde das meinen Tod bedeuten. Ich habe alles hier, meine Familie, ich bin hier geboren und aufgewachsen», sagt der Mann vor dem Kreisgericht St.Gallen.

Von Anfang 2017 bis zu seiner Verhaftung im September 2018 betrieb der Italiener zusammen mit seinen Söhnen – heute 22- und 25-jährig – und dem 29-jährigen Schwiegersohn in der Garage seines Restaurants einen schwunghaften Drogenhandel. Rund 5,2 Kilogramm Kokain portionierten die vier, verkauften das Pulver an Ärzte, Beamte oder Unternehmer. Wusste das Quartett den richtigen Namen der Abnehmer nicht, gaben sie ihnen Codenamen, etwa «Diplomatico» oder «Lisa Holzbein». Neben dem Kokain verkaufte die Familienbande auch kiloweise Marihuana – bis verdeckte Ermittler die Machenschaften enttarnten.

Mit Drogenhandel Spielsucht finanziert

Vor dem Kreisgericht sagt der ungelernte Gastronom mehrmals, er habe einen «Riesenscheiss» gemacht und seine Familie in den Drogenhandel reingezogen. Er sei spielsüchtig, habe das ganze Geld aus dem Drogenhandel verspielt. Jetzt hat er einen hohen Schuldenberg. Der 54-Jährige sagt, er habe früher selbst Kokain konsumiert – dann aber einen Entzug gemacht.

«Ich habe am eigenen Leib erfahren, was die Drogen anstellen.»

War der Vater einmal nicht da, übernahmen seine Söhne, die wie der Vater ohne Ausbildung als Köche im eigenen Gastrobetrieb arbeiteten, den Verkauf der Drogen. Der ältere Sohn handelte daneben in einer Bar, wo er als Barkeeper angestellt war, ebenfalls mit Kokain und Marihuana – grösstenteils jedoch unabhängig vom Drogenhandel des Vaters. Die Erlöse verjubelte der 25-Jährige im Ausgang, machte Kurztrips. Auch der Geldwäscherei machte er sich schuldig: Mehrmals verbuchte er einige Hundert Franken kurz vor Ladenschluss als fiktive Getränkebestellungen, legte das Geld in die Kasse.

Die Biografie des Schwiegersohns liest sich anders. Der im Irak Geborene wuchs ohne Eltern im Nachbarland Iran auf. Nach dem Tod der Grossmutter kam er mit 16 Jahren in die Schweiz. Vor dem Kreisgericht sagt der Iraker, der mit der Tochter des Hauptangeklagten verheiratet ist, er habe hier erstmals eine Familie. Das habe er seinem Schwiegervater zu verdanken. «Er ist wie ein Vater für mich. Er ist kein Krimineller, er hat das Herz am richtigen Fleck», sagt er in gutem Schweizerdeutsch. Müsste er zurück in den Irak, wo er keine Verwandten habe, würde er auf der Strasse landen.

Nicht besonders raffiniert vorgegangen

Die Staatsanwaltschaft verlangt für die vier Männer Freiheitsstrafen von 20 bis 60 Monaten – und für alle eine Landesverweisung. Sie umschreibt das lukrative Geschäft so:

«Pizza, Pasta, Marihuana und Kokain stand auf der Speisekarte.»

Die Verteidiger beantragen teils Freisprüche sowie tiefere Freiheitsstrafen. Für den Hauptangeklagten sei der teilbedingte Strafvollzug zu gewähren. Zudem liege bei allen Beschuldigten ein Härtefall vor und deshalb von einer Landesverweisung abzusehen.

So habe der Vater nicht habgierig gehandelt, sei vielmehr im Strudel seiner Spielsucht gefangen gewesen. «Nicht die Drogen, sondern die Spielsucht ist das Laster meines Mandanten», so der Verteidiger. Insgesamt seien die vier Männer auch nicht besonders raffiniert vorgegangen. So hätten sie etwa ihre Taten mit der hauseigenen Videoüberwachung gefilmt – was das Ermittlungsverfahren wesentlich vereinfacht habe. Die Geständnisse und die Kooperation mit den Behörden sei zudem erheblich strafmildernd zu werten. Einer der Verteidiger wies aber auch darauf hin, dass mit der Bestrafung der vier Männer nicht weniger Drogen im Umlauf seien.

«Ihre Plätze im Kokainhandel sind längst schon wieder von anderen eingenommen.»

Söhne und Schwiegersohn als Härtefall beurteilt

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilt den 54-jährigen Familienvater wegen Verbrechens und Übertretungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu vier Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe und verweist ihn für sechs Jahre des Landes. Bei den beiden Söhnen und dem Schwiegersohn sieht das Gericht wegen eines Härtefalls von einer Landesverweisung ab.

Gleichwohl werden die drei zu Freiheitsstrafen verurteilt: Der ältere Sohn zu 32 Monaten Freiheitsentzug, wovon zehn Monate unbedingt zu vollziehen seien. Da er im August eine Lehrstelle antritt, gewährt ihm das Gericht, die Strafe in der sogenannten Halbgefangenschaft zu verbüssen. Tagsüber könne er so im Lehrbetrieb arbeiten, die Abende und Nächte verbringe er jedoch hinter Gittern. Die restlichen 22 Monate Freiheitsstrafe spricht das Gericht bedingt aus, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Wegen der Geldwäsche erhält der 25-Jährige zudem eine bedingte Geldstrafe, auch eine Busse wird ausgesprochen.

Der jüngere Sohn wird zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Der Vollzug wird aufgeschoben, falls er sich in den kommenden zwei Jahren nichts zu Schulden kommen lässt. Der 29-jährige Schwiegersohn erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten, ebenfalls bei einer Probezeit von zwei Jahren.

Der vorsitzende Richter sagt in der Urteilsverkündung, das Quartett habe gewerbs- und bandenmässig gehandelt. Alle hätten am gleichen Strick gezogen. Der Begriff der Familienbande beschreibe ihr Tun treffend.

«Es war ein überschaubar organisiertes, aber schwunghaftes Drogen-KMU.»

Ein Unternehmen, das so gut floriert habe, dass in der Abwesenheit des Vaters für eine lückenlose Versorgung der rund 30 Abnehmer gar eine Stellvertretung in Form des Schwiegersohns organisiert werden musste.

Aus Loyalität ohne Widerspruch mitgemacht

Zum Vater sagt der Kreisrichter, es sei ihm hoch anzurechnen, dass er bereits bei der ersten Einvernahme reinen Tisch gemacht habe. Trotzdem sei es eine schlimme Tat für die Familie. Der 54-Jährige sei die Triebfeder des Drogenhandels gewesen – die Söhne und der Schwiegersohn hätten aus Loyalität zu ihm widerspruchslos mitgemacht und auch keine Gegenleistung erhalten.

Zwar sei der Familienvater unbestritten gut integriert, jedoch sei er sein ganzes Leben immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das habe ihn nicht davon abgeschreckt, mit über 50 Jahren noch in den Drogenhandel einzusteigen. Zudem habe er als ehemaliger Konsument gewusst, welchen Schaden Drogen anrichten, sagte der vorsitzende Richter. Den Söhnen und dem Schwiegersohn wolle das Gericht, auch aufgrund ihres noch jungen Alters, eine zweite Chance geben und sehe deshalb von einer Landesverweisung ab. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.