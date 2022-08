Knappe Blutreserven Gratistickets fürs Summerdays und Aufrufe per SMS: Wie in der Ostschweiz um Blutspenden geworben wird Die Zahl an Blutreserven der regionalen Blutspendedienste nimmt besonders während der Ferien stark ab. In vielen Regionen herrscht deshalb Mangel. Auch in der Ostschweiz arbeitet das Blutspendezentrum «Blutspende SRK Ostschweiz» von der Hand in den Mund – was reinkommt, geht gleich wieder raus. Valentina Thurnherr Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besonders in der Zeit während und nach den Ferien sind die Blutspendezentren auf Spenden angewiesen. Bild: Keystone

Vier von fünf Menschen sind mindestens einmal in ihrem Leben auf eine Blutspende oder ein Medikament aus Blutprodukten angewiesen. Trotzdem spenden in der Schweiz nur rund 2,5 Prozent der Bevölkerung regelmässig Blut. Vor allem während der Ferienzeiten kann dies zu teils prekären Situationen bei den regionalen Blutspendezentren führen. In der Ostschweiz kann der Bedarf aktuell gerade so gedeckt werden.

«Wir leben zurzeit sozusagen von der Hand in den Mund», sagt Petra Reiter, Marketingverantwortliche Blutspende SRK Ostschweiz. «Das heisst: Jede Spende, die wir bekommen, wird sofort verwendet.» In den vergangenen Wochen hätten sie gerade so den Bedarf der Spitäler decken können. «Es ist eine Gratwanderung», sagt Reiter. Seien die Blutreserven gerade noch stabil, reicht ein grosser Unfall mit vielen Verletzten, und diese Balance gerate aus dem Gleichgewicht. «Jemand, der einen schweren Unfall hatte und sofort Blut braucht, bekommt notfallmässig 0 negativ, da die meisten Menschen dieses gut vertragen.» Während der Erstversorgung werde dann die eigentliche Blutgruppe des Patienten ermittelt, damit so schnell wie möglich auf dessen Gruppe umgestellt werden könne. «Bis dahin kann es aber gut sein, dass bereits mehrere Beutel 0 negativ verbraucht wurden», sagt Reiter.

Wie reagieren Blutspendedienste bei Tiefstand?

Gerade jetzt, in der letzten Woche der Sommerferien, ist es wichtig, dass die Blutspendedienste genügend Spender mobilisieren können für die kommenden Monate. «Wenn die Leute aus dem Ferien zurückkommen, nimmt auch der Blutbedarf in den Spitälern wieder zu», sagt Reiter. Entsprechend wichtig sei es, jetzt so viele Leute wie möglich zum Blutspenden zu motivieren. «Wir haben bereits Anfang Juli die Aktion ‹Spender werben Spender› auf unserer Webseite aufgeschaltet.» Auch über die Sozialen Medien versuchen sie immer wieder Leute zu animieren.

«Bis zum 12. August läuft ausserdem ein Wettbewerb, bei dem man VIP-Tickets fürs Summerdays-Festival gewinnen kann. Jeder, der Blut spendet, kann daran teilnehmen.»

Sind die Bestände sehr kritisch, werden Spender teils auch per SMS benachrichtigt. Die Blutgruppe 0 negativ steht dabei häufig im Fokus. Solche Massnahmen ergreift das Blutspendezentrum in St.Gallen jedoch nur, wenn es wirklich prekär wird. «Das funktioniert meist auch eher begrenzt, aber gerade so, dass wir wieder über die Runden kommen», sagt Petra Reiter. Zweimal pro Woche gebe es eine interne Blutbedarf-Sitzung in der die aktuelle Situation wieder neu beurteilt werden müsse.

Blut ist nur begrenzt haltbar

Dass die Blutspendezentren der Schweiz auf regelmässige Spenden angewiesen sind, ist darin begründet, dass ein Blutkonserve nur begrenzt haltbar ist. «Nach 49 Tagen verfällt eine Spende», sagt Reiter. «Deswegen kommen wir jeweils knapp über die Runden, wenn wir es schaffen, vor den Sommerferien so viele Personen wie möglich zum Spenden zu motivieren.» Auch hier vorausgesetzt, dass keine grossen Unfälle passieren oder andere unvorhergesehene Ereignisse. «Dieses Jahr hatten wir Glück.»

Eine weitere Hürde, die für die Blutspende SRK Ostschweiz in den vergangenen Jahren hinzugekommen ist, ist Corona. «Momentan ist die Lage dank der sinkenden Zahlen etwas entspannter», sagt Reiter. Dennoch sei Vorsicht geboten. «Wer krank ist oder erste Krankheitszeichen hat, darf kein Blut spenden.» Wer nach einigen Tagen oder innerhalb von zwei Wochen nach der Blutspende erkrankt, soll sich unverzüglich beim Blutspendezentrum melden.

«In diesem Fall wären bereits Entzündungswerte im Blut vorhanden. Das könnte für Neugeborene oder immunsupprimierte Patientinnen und Patienten zu schweren Komplikationen führen.»

Lebenswichtige Bluttplättchenspende Während Blutspenden immerhin 49 Tage verwendbar sind, verlieren Blutplättchen (Thrombozyten) schon nach sieben Tagen ihre Haltbarkeit. Sie werden meist in lebensbedrohlichen Situationen benötigt, wie etwa bei grossem Blutverlust nach schweren Verletzungen oder bei grösseren Operationen, bei Krebserkrankungen oder angeborenen Thrombozyten-Funktionsstörungen. «Blutplättchen spenden kann, wer bereits zweimal Vollblut gespendet und dies gut vertragen hat», sagt Reiter. (vat)

Hier können Sie Blut spenden: Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz, Rorschacher Strasse 111, 9000 St.Gallen – Dienstag von 14.30 bis 19.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und Samstag von 8 bis 11 Uhr.

Mobile Spenden (kommende zwei Wochen): 17. August: Katholisches Pfarreizentrum, Pfrundgutstrasse 5, 9470 Buchs – 16 bis 19 Uhr.

24. August: Evangelisches Kirchgemeindehaus, Steineggstrasse 12, 9113 Degersheim – 18 bis 20 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen