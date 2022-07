OASG: Wie das Festival nachhaltiger werden will

Klimawandel Umweltsünder Musikfestival? So bemüht sich das Open Air St.Gallen um mehr Nachhaltigkeit «Klimaneutral» – so bewirbt das Open Air St.Gallen seine Anstrengungen in Sachen Klimaschutz. Wir fragen uns: Wie nachhaltig kann ein Festival überhaupt sein? Und wie kann man sich weiter verbessern? David Grob Jetzt kommentieren 03.07.2022, 13.54 Uhr

Einer der grossen Nachhaltigkeitshebel: die Mobilität. Rund 80 Prozent der Festivalbesucherinnen und -besucher in St.Gallen reisen mit dem Zug, dem Fahrrad oder zu Fuss an. Bilder: Michel Canonica (1. Juli 2022)

Nein, wir nehmen als Hauptbild für diesen Artikel nicht jene Fotos, die bei Geschichten dieser Art gerne herbeigezogen werden: zerstörte Zelte, Abfallberge, überfüllte Mülleimer. Kalkulierte Empörung: diese Jugend, die angeblich so nachhaltig sei – und dann alles zurücklässt und zumüllt. Nach mir die Sintflut, soll doch jemand anders aufräumen. Nein, wir zeigen Festivalbesucherinnen und -besucher, die mit dem Zug an- und abreisen. Denn: Wollen Festivals nachhaltiger werden, dann müssen sie bei der Mobilität ansetzen.

«Nachhaltigkeit ist uns schon lange wichtig», sagt Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Air St.Gallen. Online wirbt das Festival mit einem PDF, das die Nachhaltigkeitsbemühungen zusammenfasst. Einige Fakten: Seit 2003 reinigen Trash-Heroes das Gelände, 2004 liess sich das Festival ein erstes Mal durch eine externe Umweltstudie überprüfen, 2007 wurde die Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagers geschaffen, seit 2012 stammt der Strom aus erneuerbaren Quellen, 2022 setzt das Festival auch auf WCs mit Vakuumtechnologie, mit denen der Wasserverbrauch um bis zu 90 Prozent reduziert werden könne. Das Festival hat so bereits einige Nachhaltigkeitspreise gewonnen.

Seit 2003 im Sittertobel im Einsatz: Trash-Heroes bei der Reinigung des Festivalgeländes.

Und seit einigen Jahren lässt sich das Festival mittels Nachhaltigkeitsreport durch die Stiftung Myclimate prüfen und kompensiert die Restemissionen mittels Klimaschutzprojekten. Seit 2019 wirbt das Open Air St.Gallen mit dem Label «klimaneutral».

Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Air St.Gallen. Bild: Fabienne Engbers, FM1 Today

Fuchs sagt: «Uns ist völlig klar: Ein Label ist nur ein Label. Wir hören oft die Kritik: ‹Eigentlich dürftet ihr gar kein Festival durchführen, wenn ihr wirklich nachhaltig sein wollt.› Doch wir möchten das Open Air St.Gallen so durchführen, wie man es kennt: mit internationalen Bands, mit grossen Namen – dies aber so umweltbewusst wie möglich.»

Was bringen Kompensationsprojekte?

«CO 2 -Kompensationen sollten immer nur einen kleinen Anteil ausmachen.» Dies sagen Birgit Reutz und Patrick Lütolf in einem Videocall, die zu Nachhaltigkeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) forschen. «Eigentlich könnte man es sich einfach machen und sich mit Geld freikaufen. Doch dann könnte es schnell ins Greenwashing kippen», sagt Reutz. Lütolf ergänzt: «Kompensationen müssen Lösungen sein für jene Bereiche, die ein Festival selber wenig beeinflussen kann. Flugkilometer der Künstlerinnen und Künstler etwa.»

Reutz und Lütolf haben die Bachelorarbeit einer Studentin betreut, die sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie Festivals nachhaltiger werden können. Die Verfasserin ist gleichzeitig in der Geschäftsleitung der Musikfestwochen Winterthur und hat einen CO 2 -Fussabdruck des zehntägigen Festivals erstellen lassen. Die Erkenntnis: Die zwei grossen Hebel sind die Mobilität und die Gastronomie.

Schauen wir uns erst einmal den Bereich Mobilität genauer an. Im Gegensatz zur Mobilität der Besucher und der Künstlerinnen ist der Transport der Infrastruktur, all die LKW, die Bühnenmaterial, Festzelte oder Essensstände anliefern, gemäss den ZHAW-Forschern hingegen marginal. Reutz sagt:

«Der grosse Faktor ist der Individualverkehr.»

Die ZHAW-Forschenden empfehlen möglichst niederschwellige Anreizsysteme. Vergünstigungen etwa. Zu dieser Erkenntnis ist auch das Open Air St.Gallen gekommen. Aus den Untersuchungen von Myclimate leitet die Festivalleitung jeweils Massnahmen ab. Wer mit dem Zug anreist, erhält seit 2014 50 Prozent Rabatt aufs Bahnbillett. «Dies ist eindeutig einer der grössten Hebel für uns», sagt Fuchs.

Dies schlägt sich auch in den Zahlen nieder: Rund 80 Prozent reisen mit dem Zug, zu Fuss oder mit dem Fahrrad an. Durch diese Massnahme habe sich auch die Grösse des Festival-Parkplatzes massiv verkleinert, sagt Fuchs. «Waren es in früheren Jahren noch rund tausend parkierte Autos, so fiel die Zahl 2019 auf 800.» Insgesamt 3000 Plätze für je 60 Franken für die gesamte Festivaldauer stehen zur Verfügung.

Essensstände dürfen nur Schweizer Fleisch anbieten – doch reicht das?

Und im Bereich der Gastronomie? Hier setzen die Organisatoren seit 2015 auf Schweizer Fleisch. Die Standbetreibenden sind verpflichtet, nur Fleisch aus heimischer Produktion anzubieten. ZHAW-Forscher Patrick Lütolf betrachtet diese Massnahme kritisch: «Bei Schweizer Fleisch wissen wir einzig, dass es dem Schweizer Tierschutzgesetz entspricht. Aber ansonsten ist dies ein weites Spektrum, das von konventioneller Produktion über Bio bis zu Demeter reicht.»

Die Essensstände im Sittertobel sind verpflichtet, nur Schweizer Fleisch anzubieten. Doch reicht das?

Klar ist: Die Umweltbilanz von Fleisch, auch aus der Schweiz, ist deutlich schlechter als pflanzliche Alternativen. Pro Kilo Schweizer Rindfleisch fallen gemäss WWF 12 bis 13 Kilogramm CO 2 an, bei einem Kilo Linsen etwa, bezüglich Proteingehalt mit Rindfleisch vergleichbar, sind es 0,7 Kilogramm CO 2 . Für die Nachhaltigkeitsforscher ist deshalb klar: Weniger Fleisch ist mehr. Birgit Reutz empfiehlt Experimente mit einem grösseren vegetarischen Angebot:

«Gerade bei Festivals mit seinem oftmals aufgeschlossenen Publikum kann dies gut funktionieren.»

Ein Rundgang übers Festivalgelände zeigt: Die ganz grossen Experimente fehlen derzeit. Das Angebot ist konventionell: Bratwurst und Burger, Thai-Curry oder Momos. Meist mit vegetarischen Alternativen, teils mit Fleischersatzprodukten wie Planted Chicken. Ein Stand bei der Sternenbühne ist rein vegetarisch. «Seit 30 Jahren», sagt der Besitzer.

Ein weiterer Punkt ist Reutz wichtig: Damit ein Festival nachhaltiger wird, sei die Kommunikation nach innen und aussen wichtig. «So kann man die Leute zu einem Umdenken bewegen.» In St.Gallen versuche man mittels Plakaten, Web, die Festivalzeitung oder Diskussionspanels zu sensibilisieren, heisst es im Nachhaltigkeitsbericht des Open Airs. So appelliert Fuchs auch an die Eigenverantwortung der Festivalbesucher und -besucherinnen.

Der Anteil des Abfalls ist kleiner, als man denkt

Täglich 1,5 Kilogramm Abfall pro Besucherin oder Besucher fielen 2019 beim Open Air St.Gallen an – dies ist weniger als der Schweizer Durchschnittswert pro Tag und Kopf.

Und der Abfall? Bei einem Festival falle der Müll nicht ins Gewicht, sagt Lütolf.

«Wir Schweizer sind Abfall-Weltmeister: beim Recycling – aber auch bei der Produktion von Abfall.»

1,9 Kilogramm Abfall pro Kopf fallen gemäss Bundesamt für Statistik in der Schweiz täglich an. 1,5 Kilogramm sind es gemäss einem Bericht von SRF von 2019 am Open Air St.Gallen. Zum Vergleich: Beim Berner Gurtenfestival sind es nur 0,65 Kilogramm. Der Grund für den Unterschied: Im Sittertobel campieren mehr Menschen als auf dem Berner Güsche. 2019 fielen beim Open Air St.Gallen 50 Tonnen weniger Abfall an als im Vorjahr. Nicht zuletzt half dabei die Einführung eines Zeltdepots: 92 Prozent hätten 2019 ihr Zelt wieder mitgenommen, heisst es im Nachhaltigkeitsbericht. Liegengebliebene, aber ganze Zelte spendet das Open Air an eine Stiftung.

ZHAW-Forscherin Birgit Reutz bilanziert: «Aus der Ferne betrachtet wird in St.Gallen bereits viel unternommen, um das Festival nachhaltiger zu gestalten.» Doch für sie stellt sich eine Frage: Welche Meilensteine setzt man sich in Zukunft?

«Ein nachhaltiges Festival darf nie ein Istzustand sein, sondern muss sich ständig verbessern wollen.»

