Kanton St.Gallen will aktiv gegen Klimawandel vorgehen

Klimawandel Hitzewellen, Starkniederschläge, Hochwasser, Hagel: Der Kanton St.Gallen zeigt die klimabedingten Risiken des Klimawandels auf Die Parteien kritisieren, dass der Klimabericht die Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels zu wenig würdigt: Stattdessen würden 1,7 Millionen Franken für Beratungsfirmen ausgegeben. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Starkniederschläge werden im Kanton St.Gallen in allen Jahreszeiten häufiger und intensiver, was lokal zu einer Zunahme der Hochwassergefahr führt, auch in grossen Höhen – im Bild Wildhaus 2019. Bild: Kanton St.Gallen

Steigende Durchschnittstemperaturen, heftigere Niederschläge und häufigere Hitzetage: Auch am Kanton St. Gallen geht der Klimawandel nicht vorbei. Im Rahmen des Energiekonzepts stehen bis 2030 insgesamt 150 Millionen Franken zur Verfügung. Nun zeigt die Regierung in einem Strategiepapier auf, wo sie die Schwerpunkte aufgrund der erwarteten Klimaveränderungen und -szenarien sieht. Für 21 aufgezeigte Massnahmen fallen von 2022 bis 2025 Kosten von insgesamt 1,7 Millionen Franken an. Der Kantonsrat berät die Strategie voraussichtlich in der kommenden Novembersession. Die Parteien reagieren kritisch: Die Massnahmen seien wenig konkret, die beigezogenen Beratungsfirmen verdienten sich eine goldene Nase.

Die Jahresmitteltemperatur steigt im Kanton St.Gallen seit dem Jahr 1900 kontinuierlich – sie liegt mit 2,1 Grad Celsius leicht höher als im Rest der Schweiz (2,0 Grad Celsius). Die verschiedenen Raumtypen des Kantons sind unterschiedlich vom Klimawandel betroffen: In tiefer gelegenen Gebieten gibt es immer öfter trockene Perioden und häufigere und längere Hitzewellen; die Sommermonate Juli und August werden ein bis vier Grad wärmer. Hitzesommer wie in den Rekordjahren 2003 und 2018 könnten zur Norm werden.

Szenario 2060: Die Sommersaison verlängert sich: Es ist mit einem weiteren Anstieg der mittleren Temperatur um 0,7 bis 3,3 Grad Celsius zu rechnen. An den heissesten Tagen im Sommer wird es zwei bis 5,5 Grad wärmer als heute. Ohne Klimaschutzmassnahmen kann die Temperatur um das Jahr 2060 an den heissesten Tagen verbreitet auf 40 Grad steigen.

Die St.Galler Skigebiete befinden sich in ihren höchsten Lagen über 2000 Meter über Meer. Mit fortschreitender Erwärmung wird sich die Schneesaison in Zukunft um mehrere Wochen verkürzen.

Szenario 2060: Je Grad Erwärmung steigt die mittlere Schneegrenze um rund 150 Meter – die Schneegrenze wird also geschätzt um weitere 300 Meter steigen. Ohne Klimaschutz und Beschneiung wird sich die Anzahl der schneesicheren Skigebiete in der Schweiz bis zum Jahr 2035 um 20 Prozent und bis 2085 um 50 Prozent verringern. Mit Beschneiung beträgt die Abnahme bis zum Jahr 2085 immer noch rund 25 Prozent. Mittelfristig könnte sich die Lawinengefahr infolge der erhöhten Niederschläge im Winter zumindest oberhalb von 2000 Metern über Meer vergrössern.

Die geplanten Massnahmen ...

Schutzwälder schützen Siedlungen und Verkehrswege vor Naturgefahren wie Rutschungen, Steinschlag und Lawinen. Im Kanton St.Gallen sind 37’300 Hektaren Wald als Schutzwald ausgeschieden – das sind rund 62 Prozent der kantonalen Waldfläche.

Szenario 2060: Die Schutzwälder werden durch Rutschungen, Hitzewellen, die Ausbreitung von Schadorganismen, Krankheiten oder gebietsfremden Arten und möglicherweise durch stärkere Stürme vermehrt beeinträchtigt und können ihre Schutzfunktion nicht mehr wahrnehmen.

Wie in anderen Gebieten im Nordosten der Schweiz zeigt sich auch im Kanton St.Gallen eine signifikante Zunahme um rund zehn Prozent der jährlichen Niederschlagsmengen seit dem Jahr 1864. Die Veränderung ist vor allem auf eine Zunahme im Winter zurückzuführen.

Szenario 2060: Die Starkniederschläge werden in allen Jahreszeiten häufiger und intensiver, was lokal zu einer Zunahme der Hochwassergefahr führt. Für die Winterniederschläge ist ein Plus von weiteren fünf bis 20 Prozent prognostiziert.

Im Sommer wird der mittlere Abfluss des Rheins im Zuge des Gletscherschwundes um 20 bis 40 Prozent abnehmen. Bei den übrigen Fliessgewässern werden die Niedrigwasserabflüsse um 20 bis 40 Prozent abnehmen.

Szenario 2060: Die mittlere Jahrestemperatur der Fliessgewässer wird in Zukunft parallel zur Lufttemperatur weiter ansteigen. Bis Mitte Jahrhundert sagen die Szenarien eine Erwärmung um zwei Grad im Mittelland und um rund 1,5 Grad in alpinen Gewässern voraus, im Sommer gar um drei bis vier Grad wegen tieferer Niedrigwasserstände. Für temperatursensitive Fischarten wie Äschen und Forellen können Wassertemperaturen über 25 Grad tödlich sein.

Insbesondere in den tiefen Lagen beeinträchtigen die Trockenperioden im Sommer das Pflanzenwachstum. Hitzesommer wie in den Rekordjahren 2003 und 2018 könnten zur Norm werden. An den heissesten Tagen im Sommer wird es bis zu 5,5 Grad wärmer als heute.

Szenario 2060: Die Erwärmung dürfte sich in der Schweiz vorerst positiv auf den Anbau von Kulturen wie Mais oder den Rebbau auswirken. Langfristig werden die negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft überhandnehmen und die Ertragsstabilität wird sinken.

Die vermehrten Niederschlagsmengen bewirken grössere und variablere Abflüsse und häufigere spontane Rutschungen; dadurch steigt die Geschiebezufuhr in die Gebirgsflüsse. Die Wahrscheinlichkeit von Schlamm- und Gerölllawinen (Murgängen) nimmt zu.

Szenario 2060: Der Klimawandel kann den Unterbruch kritischer Infrastrukturen bewirken und somit Probleme beim Verkehr, der Telekommunikation oder der Versorgung mit Trinkwasser und Energie auslösen.

Zu den zentralen Massnahmen im Rahmen der Strategie gehört die Sicherstellung der Wasserversorgung für künftige Extremsituationen – das beinhaltet bis 2025 auch die Beschattung von Fliessgewässern mit Bäumen und Büschen über 100 Kilometer. Weiter geplant sind eine Notfall- und Einsatzplanung für Naturgefahren, um in den Gemeinden auf das steigende Hochwasserrisiko reagieren zu können sowie das Prüfen und Züchten von klimaangepassten Kulturpflanzen. Kritische Schutzwälder, klimasensitive Waldstandorte: Ein Leitfaden soll im Zuge der Strategie aufzeigen, wie mit den erwarteten natürlichen Grossereignissen im Wald umzugehen ist. Und: In Städten und Agglomerationen soll mit raumplanerischen Mitteln aufgezeigt werden, wie verdichtete Überbauungen gekühlt werden können.

«Sorgfältig, aber unspektakulär»: So taxiert die FDP auf Anfrage den Klimabericht der Regierung. Sie signalisiert Ratlosigkeit nach der Lektüre: «Dass die Verwaltung ihre Tätigkeit an veränderte Rahmenbedingungen anpassen muss, ist ein ganz normaler Vorgang. Man bleibt nach der Lektüre des Berichts etwas auf seinem Hunger sitzen.» Die Partei hinterfragt die 1,7 Millionen Franken, «die fast ausschliesslich an Dritte fliessen». Zwar werde «ein breiter Strauss von Aktionsfeldern» beschrieben, «die Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels findet aber wenig Beachtung». Das Thema Innovation werde fast vollständig ausgeklammert: «Die Beratungsfirmen verdienen sich eine goldene Nase und dennoch ist kein Gramm CO 2 eingespart.»

Ähnlich die Mitte: Die ehemalige CVP begrüsst die Stossrichtung der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Es sei wichtig, dass die Ursachen des Klimawandels effektiv und effizient bekämpft werden «und nicht nur Anpassungsmassnahmen oder solche zur Schadensbehebung zur Auflistung kommen». Es gelte auch innovativen Ideen Raum zu geben und den Konkretisierungsgrad der Strategie zu erhöhen.

Für den SVP-Fraktionspräsidenten Christoph Gull ist der Bericht eine Auslegeordnung, mehr nicht: «Die Kosten für die daraus folgenden konkreten Projekte zum Schutz vor dem Klimawandel sind darin nicht enthalten. Sie werden sich auf ein Vielfaches der 1,7 Millionen Franken belaufen.» Gull plädiert darauf, Prioritäten zu setzen und zu bestimmen, wo unmittelbarer Handlungsbedarf besteht und welche Projekte kurz, mittel- und langfristig umgesetzt werden müssen: «Das könnten beispielsweise die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung, die Massnahmen zum Hitzeschutz im Sommer oder der verbesserte Schutz gegen extreme Naturereignisse sein.»

«Die Kosten sind immer ein Lackmustest für die Ernsthaftigkeit», betont Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen: «Der Bericht ist eine Auslegeordnung auf grosser Flughöhe.» Sein Fazit: «Die Erwartungen werden klar nicht erfüllt. Ich vermisse Massnahmen, die in Richtung eines Umdenkens gehen.»

Für SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber ist das Papier «eine gute Auslegeordnung». Es zeige auf, «dass die Bedrohung durch den Klimawandel real und absolut akut ist». Die notwendigen Massnahmen zur Erreichung der Klimaziele müssten jetzt konsequent umgesetzt werden. Dafür brauche es auch die Bereitschaft, die entsprechenden finanziellen Mittel einzusetzen. «Mit Blick auf die im Bericht aufgezeigten Handlungsfelder muss die Frage gestellt werden, ob die zuständigen Amtsstellen nicht mit mehr personellen Ressourcen ausgestattet werden müssten», hält Surber fest.