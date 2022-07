Wie die heimischen Wildtiere mit den Hitzewellen umgehen

Klimawandel «Einige Arten könnten gar aussterben»: Diese Auswirkungen hat die Hitzewelle auf die Ostschweizer Wildtiere In den vergangenen Jahren sind die Temperaturen hierzulande immer weiter gestiegen, Hitzewellen häufiger geworden. Darunter leidet nicht nur der Mensch, sondern auch Fauna und Flora. Bereits jetzt ist ein deutlicher Rückgang gewisser arktisch-alpiner Arten zu verzeichnen. Valentina Thurnherr Jetzt kommentieren 22.07.2022, 12.00 Uhr

Ein junger Igel verlässt das schützende Dickicht eines Gartens, tapst an die grelle Sonne. Dies, um einer Familie hinterherzulaufen, die daraufhin geistesgegenwärtig reagiert und dem kleinen Tier Wasser anbietet. Der Igel nimmt es dankbar an. Eine ungewöhnliche Szene, die sich so vor einigen Tagen ereignet hat und deutlich macht: Auch die Wildtiere leiden unter der momentanen Hitze. Die meisten Tiere haben ihre eigenen Strategien den hohen Temperaturen zu entgehen, was wir meist nicht mitbekommen. In sehr seltenen Fällen, wie bei dem jungen Igel, bitten sie uns aber um Hilfe.

Dieses Verhalten ist sehr ungewöhnlich, da Igel uns Menschen im Normalfall eher aus dem Weg gehen. «Sehr wahrscheinlich ist dieser Igel in diesem Jahr zur Welt gekommen, was auch sein Verhalten ein wenig erklärt», sagt Monika Bochmann, Tierärztin und Leiterin der Igelpflegestation im Walter Zoo. «So jung sind sie noch sehr neugierig und lernen erst alles über ihre Umwelt.» Ein Vorteil für das kleine Tier sei, dass es nachtaktiv ist. «Igel haben dadurch den Vorteil, dass sie die unmittelbare Hitze nicht abbekommen.» Nur wenn ein Tier sehr krank ist, könne es vorkommen, dass es seinen Unterschlupf tagsüber verlasse. «Wenn sich ein Igel dann nicht mehr in den Schatten retten kann und kein Wasser findet, kann das unter Umständen tödlich enden.»

Gewisse Tierarten werden verdrängt

Dass die momentan herrschende Hitzewelle in der kommenden Woche allgemein zu einem grossen Problem für die Wildtiere wird, verneint Bochmann. «Bei kürzeren Hitzeperioden werden sich die Tiere selber zu helfen wissen, sollte sich dies aber über eine sehr viel längere Zeit hinwegziehen – dürfte es zu einem echten Problem werden.»

Das bestätigt auch Dominik Thiel, Leiter des Amts für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) des Kantons St.Gallen. «Kurzfristig können Wildtiere Hitzeereignisse meist gut überstehen», sagt er. Sie würden dann vermehrt Schatten aufsuchen und auch mehr trinken.

«Mittel- und langfristig führen Klimaveränderungen jedoch zu Verschiebungen ganzer Artengemeinschaften.»

Südliche hitzetolerante Arten würden davon profitieren und sich vermehrt ausbreiten, andere jedoch würden verdrängt, ziehen sich zurück oder könnten gar aussterben. «Wir beobachten aktuell eine Zunahme von typischen Arten der Alpensüdseite oder gar aus Südeuropa», sagt Thiel. «Bei typischen Vertretern der arktisch-alpinen Arten, wie Auerhuhn oder Schneehase, verzeichnen wir hingegen Bestandsrückgänge und immer kleiner werdende Verbreitungsgebiete.» Die Gämse nehme beispielsweise im ganzen Alpenbogen deutlich ab. «Die Art leidet unter der Klimaveränderung und zwar indirekt: Sie nehmen im Gewicht ab, haben dadurch weniger Kitze und werden anfälliger für Krankheiten.»

Die Gämsebestände haben im Alpenbogen deutlich abgenommen. Bild: Imago Images

Auch die Bachforelle verschwinde immer mehr aus den Gewässern des Mittellandes und das Schneehuhn ziehe sich in die letzten hohen Berglagen zurück. «Hingegen tauchen bei uns vermehrt Grasmücken- und Insektenarten auf, welche man bisher nur vom Mittelmeerraum kannte.»

Lebensräume werden immer weiter zurückgedrängt

Ein weiteres Problem für die Zukunft dürften die Siedlungsräume sein, die sich immer weiter ausbreiten und so die Vegetation zurückdrängen. «Durch den allgemeinen Rückgang von Naturfläche, wird es für Wildtiere immer schwerer, offene Wasserquellen und Schutz vor der Hitze zu finden», sagt Yves Elmer, Reservatspfleger Pro Natura Thurgau.

«Durch die anhaltende Hitze versiegen zusätzliche Wasserquellen, was zur Folge hat, dass die Tiere weitere Wege zurücklegen müssen, um an Frischwasser zu kommen.»

Besonders anfällig für die Hitze seien Fische. Auch Dominik Thiel sagt: «Sie können die Gewässer nicht verlassen, und hohe Wassertemperaturen gehen mit Sauerstoffarmut einher – worauf die Fische rasch ersticken und in grosser Zahl verenden können.» Ebenso kritisch könne es für Amphibien werden, wenn sie keine kühlen Rückzugsgebiete in ihrem Streifgebiet aufsuchen können.

Was tun, um zu helfen

Wer den heimischen Wildtieren bei dieser Hitze etwas Gutes tun möchte, kann im Garten zum Beispiel flache Schalen mit Wasser aufstellen. Dies am besten an verschiedenen Stellen. «Im Sommer ist es wichtig, das Wasser regelmässig auszuwechseln», sagt Monika Bochmann. «Bei allen Tränken sollte man darauf achten, dass das Gefäss nicht allzu tief ist, damit keine Ertrinkungsgefahr besteht.» Wer die Zeit habe, könne vor dem Fenster warten und die Wildtiere beobachten. «So findet man schnell heraus, ob das angebotene Wasser genutzt wird, oder ob man die Schalen und Bäder eventuell anders positionieren muss.» Laut Yves Elmer hilft es auch, wenn man im Garten Ast- oder Steinhaufen liegen lässt. «Dort können sich verschiedene Insekten, Käfer, Igel und Amphiben im Schatten zurückziehen.» Auch an Sträuchern, Bäumen oder Hecken, die zusätzlich Schatten spenden, sollte es nicht fehlen.

Wichtig bei Tränken und Bädern: Im Sommer sollte das Wasser regelmässig ausgewechselt werden. Bild: Getty

Die Abkühlungsstrategien der Wildtiere Einige Tiere haben der Hitze nicht viel entgegenzusetzen wie etwa Fische oder Amphibien. Andre wiederum haben ihre ganz eigenen Strategien, damit umzugehen. «Rehe zum Beispiel trinken Morgentau und sie nehmen einen hohen Anteil ihrer benötigten Flüssigkeit über die Nahrung auf», sagt Yves Elmer von Pro Natura Thurgau. Zudem seien sie meist in der Morgen- oder Abenddämmerung unterwegs. «Füchse hingegen gehen ähnlich mit der Hitze um wie ihre nahen Verwandten, die Hunde. Sie hecheln und verdampfen damit ihren Speichel über die Zunge.» Das kühle ihr Blut und somit auch ihren Körper. Zecken ziehen sich in Bodennähe zurück, wo kühlere Temperaturen herrschen und sie «jagen» nicht mehr. Laut Tierärztin Monika Bochmann gibt es sogar Arten von Landschildkröten (bei uns nicht heimisch), die bei grosser Hitze und Trockenheit eine Sommerruhe halten, die dem Winterschlaf ähnlich ist. (vat)

Hitze kann für viele Tiere kurzfristigen Stress bedeuten. Deshalb empfiehlt Dominik Thiel, die Lebensräume der Wildtiere möglichst nicht durch Freizeitaktivitäten zu stören und zu bedrängen. «Grundsätzlich gelten immer dieselben Regeln: Auf den Wegen bleiben, keine Nachtaktivitäten, typische Rückzugsgebiete der Wildtiere meiden und auch Gebiete an Gewässern in Ruhe lassen. Hunde sollten wenn immer möglich an der Leine geführt und bei sich gehalten werden.» Möglichst meiden solle man auch den Kontakt mit Wildtieren und vor allem geschwächten Tieren. «Speziell bei Flugaktivitäten mit Gleitschirmen oder Drohnen sollten schattige, kühle Gebiete unbedingt gemieden werden», sagt Thiel.

