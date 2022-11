Widerstand gegen schärfere Absenzenregel für St.Galler Schulen

Klimastreik «Verfassungswidrig», «unnötig»: SP und FDP kritisieren schärfere Absenzenregel für St.Galler Schülerinnen und Schüler Der Klimastreik lässt grüssen: Die St.Galler Regierung will die Absenzenregelung an den Kantonsschulen verschärfen. Der Auftrag stammt vom Parlament – aber dort gibt es neuen Widerstand. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Klimademo im Mai 2019 in St.Gallen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Streik statt Unterricht: Als St.Galler Schülerinnen und Schüler vor rund vier Jahren begannen, wegen der Klimakrise auf die Strasse zu gehen, taten sich die Behörden schwer im Umgang mit den aufmüpfigen Jugendlichen. Zuerst wurden die Abwesenheiten an den Kantonsschulen toleriert.

Darüber wiederum ärgerten sich bürgerliche Politiker. Im Kantonsparlament war Walter Locher (FDP) einer der ersten, die Kritik übten – er verlangte von der Regierung Antworten zur Absenzenpraxis an den Schulen.

Als die Streiks andauerten, verlangten die Schulleitungen zunächst persönliche Begründungen, später mussten die Schülerinnen und Schüler die Abwesenheiten mit Arbeitseinsätzen kompensieren.

Politische Absenzen explizit verbieten?

Dem Parlament war das nicht genug: Im Juni 2019 reichte die SVP eine Motion ein, deren Forderung sinngemäss lautete: Streiken ist in Ordnung, aber bitte nicht während der Arbeitszeit. Das politische Engagement sei in der Freizeit auszuüben und nicht während des obligatorisch zu besuchenden Unterrichts. Die Mehrheit des Parlaments verlangte dann von der Regierung, eine Gesetzesänderung vorzulegen, welche die Gründe für bewilligungsfähige Absenzen klarer definiert. SVP und CVP stimmten dafür, SP, Grüne und GLP dagegen, die FDP war gespalten.

Jetzt liegt der Vorschlag für die neue Absenzenregelung auf dem Tisch. Bewilligte Absenzen für politische Veranstaltungen sind im Gesetzesentwurf neu explizit ausgeschlossen. Ausnahmen sieht die Regierung nur dann vor, «wenn das Thema der politischen Veranstaltung Gegenstand des fachlichen Unterrichts ist und die Veranstaltung nicht auf eine Störung oder Vereitelung des Unterrichts oder dessen Instrumentalisierung zielt».

Hingegen führt die Regierung einen ganzen Katalog von Absenzengründen auf, die anerkannt werden, beispielsweise die Teilnahme an Vereins-, Gruppen- und Sportanlässen in leitender Funktion, Hochzeiten nahestehender Personen, Informationstage weiterführender Schulen und so weiter.

SP sieht einen Verstoss gegen die Verfassung

Weil die Absenzenpraxis hiermit verschärft wird, will die Regierung gleichzeitig sogenannte Jokertage einführen, wie es sie bereits auf Volksschulstufe gibt. Diese Tage können die Schülerinnen und Schüler eingeben und dürfen dann dem Unterricht ohne Begründung fernbleiben.

Allerdings: In der Vernehmlassung war dieser Entwurf umstritten. Derart umstritten, dass die Regierung danach gar nicht erst versuchte, den Vorschlag anzupassen, sondern ihn nun unverändert ans Parlament weiterleitet.

Und dort zeichnet sich eine weitere hitzige Debatte ab. Die SP bezeichnet den Entwurf als «Lex Klimastreik» – und kündigt Widerstand an. In ihrer Mitteilung schreibt die Fraktion:

Bettina Surber, St.Galler SP-Fraktionschefin. Bild: Benjamin Manser

«Die SP hält diese Regelung in ihrer Absolutheit für verfassungswidrig. Die Teilnahme an politischen Veranstaltungen ist grundrechtlich geschützt: durch die Versammlungsfreiheit und die Meinungsäusserungsfreiheit.»

Weil sich der politische Protest nicht immer an Schulschluss und Freizeit halten könne, müsse dieser je nach Situation auch während des Unterrichts möglich sein. «Die SP fordert die Regierung auf, diese Frage vertieft zu klären.»

Die Rektorate seien in der Vergangenheit selber in der Lage gewesen, die Regelungen für Schulabsenzen zu treffen – «und sie waren auch in der Lage, mit den streikenden Schülerinnen und Schülern Lösungen zu finden».

Auch FDP und GLP sind dagegen

Die FDP wendet sich ebenfalls gegen die Verschärfung. Sie bemüht sich dabei, den Klimastreik aus dem Spiel zu lassen und allgemein zu argumentieren. Präsident Raphael Frei sagt auf Anfrage:

Raphael Frei, St.Galler FDP-Präsident. Bild: Ralph Ribi

«Ein generelles Verbot schränkt die politische Partizipation unverhältnismässig stark ein. Beispielsweise würde es unseren St.Galler Mittelschülerinnen und -schülern unter Umständen verunmöglicht, an der eidgenössischen Jugendsession in Bern teilzunehmen.»

Ein absolutes Verbot von Absenzen für politische Veranstaltungen, wie es der Vorschlag der Regierung vorsieht, hätte eine «falsche Signalwirkung», wie Frei sagt. «Damit würde die Entwicklung politischer Interessen bei der jungen Generation beeinträchtigt.»

Aus Sicht der FDP muss die derzeitige Gesetzesgrundlage nicht geändert werden: «Es braucht hier keine starre kantonale Durch- und Überregulierung mit fraglichen Auswirkungen.» Absenzen, Dispensationen und Urlaube würden durch die Reglemente der Rektoratskommission geregelt.

Die Grünliberalen warnten bereits im Frühling während der Vernehmlassung davor, die Absenzenregelung vor dem Hintergrund der Klimaproteste zu verschärfen:

«Dass Demonstrieren ein Grundrecht für alle ist – darauf sollen sich auch junge Menschen in unserem Land berufen können.»

Die Zusatzklausel, dass politische Teilhabe nur ausnahmsweise möglich sei, nämlich im Rahmen der aktuellen Unterrichtsthemen, entspreche nicht den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler.

Das Kantonsparlament wird den Gesetzesentwurf voraussichtlich im Februar beraten. Es dürfte knapp werden: SP, Grüne, GLP und FDP kommen zusammen auf fast die Hälfte der Stimmen.

