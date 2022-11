«Seegfrörni» im 21. Jahrhundert? Der Bodensee wird immer wärmer

Klima Wird es jemals wieder eine «Seegfrörni» geben? Der Bodensee ist aussergewöhnlich warm – und das hat Folgen Die «Seegfrörni» von 1962/63 jährt sich: Vor bald 60 Jahren wurde der Bodensee zum letzten Mal von einer Eisschicht überzogen. Nach dem Hitzesommer und einem warmen Herbst analysieren die Experten Heinz Ehmann und Piet Spaak die Wassertemperatur des Bodensees und deren Auswirkungen. Malena Widmer Jetzt kommentieren 14.11.2022, 19.00 Uhr

Anstatt eisiger Stimmung und minus sieben Grad herrscht in diesem Jahr ungewöhnlich warmes Herbstwetter am Bodensee. Bild: Toni Sieber

Vor 60 Jahren haben sich Deutsche, Schweizer und Österreicher auf dem Bodensee getroffen – im Winter, zu Fuss, wohlgemerkt. Im Winter 1962/63 war das «Schwäbische Meer» nämlich zugefroren: Ein Jahrhundertereignis, das so bisher nicht mehr vorkam. Damals sanken die Temperaturen schon im November auf minus sieben Grad Celsius und es blieb mehrere Tage eisig kalt. Denn damit am Bodensee eine «Seegfrörni» auftreten kann, ist eine Kältesumme von 370 nötig. Das heisst, dass der Temperaturmittelwert zum Beispiel während dreier Monate weniger als minus vier Grad betragen muss.

Diese Vorstellung scheint heute fast schon absurd. Die Lufttemperatur wird auch in der kommenden Woche nicht in den Minusbereich sinken, auf einem Meter Tiefe misst das Thermometer im Bodensee aktuell eine Wassertemperatur von 11,6 Grad. «Noch viel wichtiger ist aber die Temperaturverteilung über die gesamte Seetiefe», sagt Heinz Ehmann, Leiter der Abteilung Gewässerqualität und -nutzung im Amt für Umwelt des Kantons Thurgau. Die Oberflächentemperatur könne sich nämlich schnell verändern. Die Wassertemperatur über die obersten 15 bis 20 Meter hingegen sei konstanter und somit deutlich aussagekräftiger. Diese haben Ehmann und sein Team im Untersee bei einer Untersuchung am 9. November aufgenommen:

«Wir haben zuletzt 13,7 Grad in den obersten 15 Metern im Untersee gemessen. Das ist rund zwei Grad wärmer als das Mittel im November während der letzten zehn Jahre.»

Nach Hitzesommer 2003 war der See kühler

Das ungewöhnlich hohe Messergebnis führt Ehmann auf den Hitzesommer zurück: «Auf ganzer Tiefe zeigt sich der heisse Sommer. Aber ein Hitzesommer muss eigentlich nicht zwingend höhere Wassertemperaturen im Herbst bedeuten.»

Im Jahr 2003, dessen heisser Sommer wohl vielen noch in Erinnerung ist, betrug die Unterseewassertemperatur im November bloss etwa 9,4 Grad. Der See konnte damals dank tiefer Temperaturen im Herbst abkühlen. Dieses Jahr hingegen waren auch Oktober und November bis jetzt aussergewöhnlich warm. «Es ist ein Zusammenspiel. In diesem Jahr konnte die Wärme im See noch lange gespeichert werden», sagt Ehmann.

Gewässer kühlen nicht genügend ab

Doch was haben die warmen Wassertemperaturen im Bodensee zur Folge? Das Forschungsprojekt «SeeWandel» untersucht das Ökosystem Bodensee und setzt sich unter anderem mit dieser Frage auseinander. Projektleiter Dr. Piet Spaak erklärt:

«Das Wasser wird dadurch seltener umgewälzt. Das hat zur Folge, dass die Sauerstoffversorgung in der Tiefe schlechter ist.»

Sauerstoff wird nämlich in den oberen Gewässerschichten produziert. Damit er durch Durchmischung auch in die tieferen Schichten gelangen kann, darf die Temperaturdifferenz der verschiedenen Schichten nicht zu gross sein. Das ist nicht gegeben, wenn die oberen Gewässer nicht genügend abkühlen.

Blaualgen gedeihen dank warmer Temperaturen

Bei sauerstoffarmen Verhältnissen auf dem Grund verlieren Lebewesen aus tieferen Seeschichten ihren Lebensraum und müssen höher aufsteigen. Somit verändern sich die Ordnung und das Zusammenleben im See. Zudem begünstigt die schlechte Sauerstoffversorgung in der Tiefe die Freisetzung von Phosphor, das wiederum das Wachstum von Blaualgen anregt. So konnten sich die Blaualgen gegenüber anderen Algenarten in diesem Jahr dominant durchsetzen. Generell habe er heuer ein häufigeres Auftreten von Algenblüten beobachtet, berichtet Ehmann.

Die Blaualgen, die genau genommen keine Algen, sondern Bakterien sind, können sich explosionsartig vermehren. «Sie können giftig sein, sind es aber nicht immer», betont Ehmann, es komme auf ihre genetische Veranlagung an. Unerwünscht sind sie aber in den meisten Fällen, denn sie verschlechtern die Wasserqualität. Besorgnis erregten auch Schlagzeilen von Hunden, die wegen einer Blaualgenvergiftung an Schweizer Seen verendet sind. Piet Spaak betont aber: «Im Bodensee besteht dieses Risiko momentan noch nicht.» Der Bodensee sei ein gesunder, sauberer See. Aber:

«Je wärmer es wird, desto grösser sind die Chancen, dass solche Fälle auftreten. Doch zwei, drei heisse Sommer ändern noch nicht das ganze Ökosystem.»

Eine «Seegfrörni» im 21. Jahrhundert

Seit den 1970er-Jahren wird die Temperatur des Bodensees regelmässig und standardisiert untersucht: Heinz Ehmann begibt sich mit seinem Team einmal pro Monat auf den See, um Wasserproben zu entnehmen und eine Messsonde auf den Grund zu senken. Eine «Seegfrörni» in diesem Jahr hält er für unwahrscheinlich. Es müsste ein extrem kalter Winter werden, um das zu ermöglichen.

Der See konnte zu Fuss überquert werden, so wie hier im Januar 1963. Bild: Haltmeier Herbert Der See konnte zu Fuss überquert werden, so wie hier im Januar 1963. Bild: Haltmeier Herbert Der See konnte zu Fuss überquert werden, so wie hier im Januar 1963. Bild: Archiv Der See konnte zu Fuss überquert werden, so wie hier im Januar 1963. Bild: Haltmeier Herbert

Im letzten Jahrhundert ist es bloss einmal dazu gekommen. Laut dem deutschen Umweltministerium ist der Bodensee seit der ersten urkundlichen Erwähnung einer «Seegfrörni» zwar 36 weitere Male zugefroren – dies aber mehrheitlich im 14. bis 16, Jahrhundert. Ob ein eisüberzogener Bodensee in Zukunft nochmals vorkommen könnte? «Ich vermute, dass ich das nicht mehr erleben werde», sagt Piet Spaak. Das Szenario werde immer unwahrscheinlicher. «Aber sag niemals nie!», fügt der Forschungsleiter an.

