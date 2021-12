So extrem war das Ostschweizer Wetter im Jahr 2021

Klima Ein Jahr der Rekorde: Das Wetterjahr 2021 in der Ostschweiz im Rückblick Von Schneebergen im Winter bis Regenmassen im Sommer: 2021 geht auch im Osten der Schweiz als Jahr der Wetterextreme in die Geschichtsbücher ein. Pascal Keel Jetzt kommentieren 28.12.2021, 11.59 Uhr

Menschen geniessen das Wetter im Alpstein: Paraglider unterwegs nach Wasserauen. Bild: Benjamin Manser

(12. Juni 2021)

Das Wetterjahr 2021 hatte es in sich: Der Winter brachte lokal Rekordschneefälle, der Frühling war so kalt wie seit 30 Jahren nicht mehr und die Monate Mai bis August waren von heftigen Niederschlägen – es kam schweizweit zu Überschwemmungen – und massiven Hagelschlägen gezeichnet. Ganz im Zeichen des Klimawandels war die Durchschnittstemperatur 2021 trotz all dieser Ereignisse um 0,2 Grad Celsius höher als im Dreissigjahresdurchschnitt, wie im Jahresbericht von Meteo Schweiz zu lesen ist. Das Wetterjahr 2021 aus Ostschweizer Sicht.

Der grosse Schnee in der Stadt St.Gallen: Nur einmal fiel in St.Gallen innerhalb von 24 Stunden so viel Schnee wie zwischen dem 14. und 15. Januar 2021. Bild: Sandro Büchler, (16.01.2021)

Die Ostschweiz versank Mitte Januar im Schnee: Zwischen dem 14. und 15. Januar fiel in der Stadt St.Gallen innerhalb von 24 Stunden 41 Zentimeter Neuschnee – einen so hohen Wert gab es seit Messbeginn 1938 erst einmal: 2006. In höheren Lagen waren es sogar bis zu 120 Zentimeter. Eggen im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf 930 m ü. M. meldete sogar 145 Zentimeter Neuschnee.

Stephan Bader, Meteorologe Meteo Schweiz. Bild: PD

Die Schneemengen der zweiten Kalenderwoche brachen im Vergleich zu den Vorjahren diverse Rekorde. «Derart intensive Schneefälle bis in tiefe Lagen sind aber selten», sagt Stephan Bader, Meteorologe bei Meteo Schweiz. Grund für den vielen Neuschnee war laut Bader das Aufeinandertreffen einer kräftigen Nordwestströmung und kalter Luft aus Nordosten.

Während Bergbahnen und Kinder sich über die weisse Pracht freuten, stürzte sie die Ostschweiz in ein Verkehrschaos. Die Unterhaltsdienste stiessen an ihre Grenzen. Es kam zu Zugausfällen – auf den Strassen zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Allein im Kanton Thurgau gingen bis Ende der Woche 160 Unfallmeldungen bei der Kantonspolizei ein. «Als Spaziergänger und Autofahrer ist in der Nähe von grossen Bäumen oder Wäldern Vorsicht geboten», warnte der Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, Michael Roth.

Wer am 17. Januar in St.Gallen zur Arbeit fahren wollte, hatte ganz schön zu schaufeln. Bild: Michel Canonica, (17. Januar 2021)

Weil auf den starken Wintereinbruch wärmere Temperaturen folgten, bestand in Berggebieten grosse Lawinengefahr: In der Ostschweiz stieg die Gefahrenstufe zeitweise auf 4 von 5. Zu einem starken Lawinenereignis wie 2019, als auf der Schwägalp eine Lawine von rund 300 Metern Breite und fünf Metern Höhe auf das Hotel und Restaurant der Schwägalp niederging, kam es zum Glück nicht.

Den verschneiten Januar löste ein überdurchschnittlich milder Februar ab: Mit einem landesweiten Mittel von 3,1 Grad über der Norm registrierte die Schweiz einen der zehn mildesten Februarmonate seit Messbeginn 1864. Viele Tage mit weit überdurchschnittlicher Temperatur standen einer kurzen Kältewelle gegenüber. In den Bergen wurde lokal der zweit- oder viertmildeste Februar seit Messbeginn registriert.

Staub aus der Wüste: der Säntis hinter dem roten Schleier. Leserbild: Luciano Pau, (06. Februar 2021)

Ebenfalls im Februar färbte sich der Ostschweizer Himmel rot: In zwei Schüben fegte Saharastaub getragen von Passatwinden über die Schweiz. Der Wüstenstaub führte insbesondere beim ersten Ereignis am 6. Februar zu einer massiven Trübung der Atmosphäre. Auch während des zweiten Schubes vom 22. bis am 25. Februar war die Trübung der Atmosphäre gut sichtbar, jedoch deutlich geringer als während des ersten Ereignisses.

Die Schweiz erlebte 2021 den kältesten Frühling seit über 30 Jahren. Der Temperaturdurchschnitt lag knapp 1 Grad Celsius unter der Norm von 1981 bis 2010. Nach einem leicht überdurchschnittlichen März hielt die Kälte in den Monaten April und Mai Einzug. Der April war landesweit der kälteste der letzten 20 Jahre.

Schneefall und Frost im April: Obstblüten in Freidorf, Thurgau, sind mit Schnee bedeckt. Bild: Donato Caspari, (06. April 2021)

Die historisch tiefen Temperaturen führten in der Ostschweizer Landwirtschaft zu Frostschäden: Am Osterwochenende wurden in der Ostschweiz auf zwei Metern Bodenhöhe –6 Grad Celsius gemessen – am Boden waren es sogar nur –9 Grad Celsius. Weil bereits eine einzige Frostnacht für Nutzpflanzen fatale Auswirkungen haben kann, kam es zu Ernteausfällen. Meteorologe Daniel Gerstgrasser von Meteo Schweiz sagte am 6. April:

«Alles, was bereits blühte, erfriert jetzt.»

Im Mai dann der Regen: Nach den zwei niederschlagsarmen Monaten März und April erhielten im Mai die meisten Gebiete der Schweiz reichlich Niederschlag. In einigen Teilen fiel bis zu zweieinhalbmal mehr Regen als üblich.

Bei Monatshälfte genauso viel Regen wie sonst im gesamten Monat: Der Mai 2021 gab einen Vorgeschmack auf den niederschlagsreichen Sommer. Bild: PD

(Wil, 17. Mai 2021)

In der Ostschweiz fiel bereits bis zur Monatshälfte so viel Regen wie sonst im gesamten Mai. Folglich wurde in St.Gallen und am Bodensee eine deutlich geringere Sonnenscheindauer verzeichnet, erklärte Bader im Mai: «Die vielen Niederschlagstage liessen der Sonne kaum eine Chance.»

Der Bodensee trat Mitte Juli zeitweise über die Ufer. Zu verheerenden Hochwasserschäden kam es allerdings nicht. Bild: Ralph Ribi, (Rorschach, 13. Juli 2021)

Der regnerische Mai war der Startschuss einer ungewöhnlich niederschlagsreichen Periode, die den Grossteil des Sommers über andauerte. Auf der Alpennordseite brachte der Sommer 2021 laut Meteo Schweiz gebietsweise den nassesten Juni und den nassesten Juli seit Messbeginn. Insgesamt war der diesjährige Sommer schweizweit einer der niederschlagsreichsten in den langjährigen Aufzeichnungen.

Die Ostschweiz blieb zunächst vergleichsweise vom Regen verschont. Der überaus regenreiche Juni 2021 betraf laut Meteorologe Stephan Bader vor allem die Westschweiz. Während dort an einzelnen Messstandorten mit bis zu 280 Millimetern mehr als das Doppelte einer durchschnittlichen Juni-Regensumme fiel, lieferte der Juni in St.Gallen «nur» 161 Millimeter. «Das liegt weit unter den zehn höchsten Juniwerten, die hier zwischen 287 und 496 Millimetern lagen», erklärt Bader.

Der Juli brachte anderen Regionen der Schweiz dann erneut Rekordwerte. In der Zentralschweiz etwa wurde der weitaus nasseste Julimonat seit Messbeginn verzeichnet. St.Gallen registrierte laut Bader eine Julisumme von 285 Millimetern:

«Damit war es der elftnasseste Juli seit Messbeginn 1865.»

Im Kreuzlinger Hafen standen die Betonsitze am 15. Juli im Wasser. Bild: Reto Martin Auch in Rorschach war der Pegelstand am 13. Juli hoch... Bild: Ralph Ribi ... viel mehr als nasse Füsse waren am Ende jedoch nicht zu beklagen. Bild: Ralph Ribi In Gottlieben fehlten noch wenige Zentimeter, bis der Seerhein über das Ufer schwappt. Bild: Reto Martin (15.07.2021) Sandsäcke standen für den Fall der Fälle bereit. Bild: Reto Martin (15.07.2021) Glück gehabt: Der Rhein führte zwar viel Wasser... Bild: Ralph Ribi (Diepoldsau, 13.07.2021) ...im Abschnitt zwischen Landquart (GR) und Bodensee herrschte dennoch lediglich die Gefahrenstufe 1. Bild: Ralph Ribi (Diepoldsau, 13.07.2021) Auch der Wasserstand der Thur (hier bei Bischofszell) war anfang Juli hoch, aber noch nicht bedrohlich. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 08.07.2021)

Mit dem vielen Niederschlag kam es auch am Bodensee zu Hochwasser. Am Bodensee und an der Thur herrschte Mitte Juli Gefahrenstufe 3 – also erhebliche Gefahr. An einzelnen Orten schwappte der See über, zu gravierenden Hochwasserschäden kam es in der Ostschweiz jedoch kaum. Viel akuter als im Osten zeigte sich die Lage laut Meteorologe Bader an den Seen und Flüssen der Zentral- und Westschweiz. Der Zürichsee, der Vierwaldstättersee und der Neuenburgersee sowie die Flüsse Limmat, Reuss und Aare waren mit den Gefahrenstufen 4 und 5 belegt, es bestand also grosse oder sehr grosse Gefahr, so Bader.

Ende Monat trafen starke Hagelgewitter die Ostschweiz: In Oberegg fielen innert zehn Minuten 33 Millimeter Niederschlag – laut Meteo Schweiz eine der grössten Mengen, die in so kurzer Zeit in der Schweiz je gemessen wurde. In Widnau fielen Hagelkörner so gross wie Golfbälle. Bühler und Oberegg versanken kurzzeitig unter einer zentimeterdicken Schicht von Hagelkörnern. Die Landschaft war weiss überzuckert, auf den Strassen herrschten «winterliche» Verhältnisse.

Bilder im Hochsommer: In Bühler AR färbte sich die Landschaft nach starken Hagelschlägen Ende Juli weiss. Bild: BRK News (25. Juli 2021)

St.Gallen erlebte im gesamten Sommer 2021 keinen einzigen Hitzetag, wie Bader bestätigt. Dies entspricht der langjährigen Norm von 1981 bis 2010. Zum Vergleich: Der Hitzesommer 2015 hatte in St.Gallen fünf Hitzetage gebracht. Im legendären «Jahrhunderthitzesommer» 2003 registrierte St.Gallen gar zehn Hitzetage.

Der Herbst brachte Erlösung vom Dauerregen: Die dritte Jahreszeit zeigte sich laut Meteo Schweiz in allen drei Monaten September bis November verbreitet niederschlagsarm. Nördlich der Alpen wurde regional einer der niederschlagsärmsten Herbste seit Messbeginn 1864 verzeichnet. In der Ostschweiz regnete es gemäss Grafik von Meteo Schweiz teils nur halb so oft wie im Norm von 1981 bis 2010.

Nach nassem Sommer kam der trockene Herbst. Bild: Meteo Schweiz

Dank der sonnigen Monate September und Oktober erlebte die Schweiz einen insgesamt sonnigen Herbst mit leicht überdurchschnittlicher Temperatur. Überdurchschnittlich viel Sonnenschein gab es im September und Oktober vor allem auf der Alpennordseite. Gebietsweise wurde einer der sonnigsten September der letzten 60 Jahre registriert. Im November hingegen blieb die Sonnenscheindauer als Folge des häufigen Hochnebels in vielen Gebieten unter der Norm von 1981 bis 2010.

Wer dem Hochnebel entkommen wollte, musste auch heuer hoch hinaus. Im Bild der Sammelplatz Meistersrüte in Gais. Bild: Ralph Ribi

(29. November 2020)

