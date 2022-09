Regierungspräsident Fässler lädt zur Diskussion über Toleranz

Kirchberg Von der geflüchteten Ukrainerin zur Arbeitskollegin: St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler lädt zur Diskussion über Toleranz Fredy Fässler stellt sein Jahr als Regierungspräsident des Kantons St.Gallen unter das Motto «Toleranz». Zum Auftakt fand im Kirchberger Toggenburgerhof eine Podiumsdiskussion über die Flüchtlingsthematik statt. Rita Bolt Jetzt kommentieren 01.09.2022, 19.06 Uhr

Von links: Sara Pondini, Alina Tsyba, Fredy Fässler, Claudia Nef und Ulrich Schmid. Bild: Rita Bolt

«Danke Schweiz!», rief eine ukrainische Frau am Schluss der Podiumsdiskussion im Kirchberger «Toggenburgerhof» und streckte die Arme zum Himmel. In der Hand die Bibel. Sie sagte, dass sie und zwei ukrainische Kolleginnen in Jonschwil wohnten. Dass sie Deutsch lernten und beteten. Eine Frau aus dem Publikum sagte in der Fragerunde, dass die Ukrainer in der Schweiz vorzüglich behandelt würden. Warum beispielsweise die Syrer nicht?

Eine andere Frage eines Zuhörers zielte in die gleiche Richtung: Warum es denn mit Ukrainern einfacher sei, tolerant zu sein als mit anderen Flüchtlingen? Eine Frau – sie sagte, sie sei Coach – gab darauf eine Antwort: «Weil uns die Ukrainer ähnlich sind. Im Aussehen, in der Kultur, im Essen und vielem mehr.» Der Fragende entgegnete darauf:

«Je fremder – desto schwieriger.»

Wie tolerant ist die Bevölkerung?

Claudia Nef, Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG). Bild: Belinda Schmid

Claudia Nef, Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), erinnerte an eine vergangene Veranstaltung im «Toggenburgerhof», als über die Aufnahme von weiteren 120 ukrainischen Kriegsflüchtlingen informiert wurde, die im Asylzentrum Rosenau in Kirchberg untergebracht werden. «Es herrschte keine kritische Stimmung – im Gegenteil.» Die Leute hätten sich in Listen für ihre Mithilfe eingetragen.

Der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler. Bild: Benjamin Manser

Es sei andere Geschichte, wenn ein Asylzentrum für dunkelhäutige Kriegsflüchtlinge eröffnet werde, so Nef. Da gebe es Voten: Die Bevölkerung habe Bedenken, dass der soziale Frieden gestört werde. Nef sagte, dass es bis heute im Zentrum Rosenau zu keinen nennenswerten Vorfällen gekommen sei. Ihre Meinung dazu äusserte auch die Ukrainerin Alina Tsyba, die als Dolmetscherin in St.Gallen arbeitet und am Podium teilnahm.

«Alle sehen, dass wir um unser Land kämpfen.»

Deshalb sei die Bevölkerung so tolerant. Regierungsrat Fredy Fässler nannte dies eine «emotionale Kriegsunterstützung».

Vieles ist bereits aufgegleist

Er habe das Motto «Toleranz» schon vor dem unsäglichen Krieg für sein Jahr als Regierungspräsident gewählt, sagte Fässler. Für das Podium hatte Fässler auch Sara Pondini, Leiterin des Betreibungs- und Sozialamtes in Ebnat-Kappel, sowie HSG-Osteuropaexperte Ulrich Schmid eingeladen. Fässler wollte von der Ukrainerin Tsyba wissen, wie sie die Schweiz erlebt. Die Dolmetscherin, die mit ihrer Mutter kurz nach Ausbruch des Krieges in die Schweiz geflüchtet ist, sagte:

«Die Schweiz bietet im Gegensatz zu Deutschland Qualität.»

Ihre Mutter sei zwischenzeitlich wieder in die Ukraine zurückgekehrt, so Tsyba. Ob sie denn auch wieder zurückgehen wolle? Sie wisse es noch nicht. Zuerst wolle sie jetzt ihre Landsleute mit der Sprache unterstützen, antwortete sie.

Fässler fragte Pondini, was Ebnat-Kappel unternehme, wenn weitere 60'000 Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz kämen. Pondini sagte, dass jetzt vieles anders sei als nach Kriegsausbruch im Februar, denn einiges sei aufgegleist, beispielsweise gebe es in Ebnat-Kappel einen Freiwilligenverein und viele Projekte mit Firmen. Ja, die Gemeinde müsste weiteren Wohnraum bereitstellen.

Stimmung könnte kippen

Fässler lobte die St.Galler Gemeinden:

«Sie haben die Aufgabe mit wenigen Ausnahmen ausgezeichnet gelöst.»

Er befürchte aber, dass die Stimmung kippe, wenn weitere ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz kämen. Claudia Nef nickte zustimmend und riet, wachsam zu sein. Ost-Europaexperte Schmid sagte, dass der Bevölkerung immer wieder in Erinnerung gerufen werden müsse, wie privilegiert wir seien.

Fässler sprach auch über die Hintergründe des Ukrainekonflikts. Am Schluss der Podiumsdiskussion sagte er, dass Begegnungen mit Menschen, wenn man sie höre und sehe, hilfreich für Toleranz seien. Roman Habrik, Gemeindepräsident in Kirchberg, hatte in seinen Begrüssungsworten gesagt, dass Kirchberg wohl die toleranteste Gemeinde im Kanton sei.

