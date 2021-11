Premiere in Chicago für Kurzfilm der Regisseurin Raphaela Wagner

Kino Im Toggenburg gedreht, in Chicago auf der Leinwand: Kurzfilm einer Rheintaler Regisseurin geht um die Welt Die Rheintalerin Raphaela Wagner beschäftigt sich in ihrem prämierten Kurzfilm mit den Fädlerkindern, die 100 Jahren in der Schweiz lebten – und vor allem arbeiteten. Vergangene Woche hatte der Film in Chicago Premiere. Chiara Gerster Jetzt kommentieren 16.11.2021, 17.03 Uhr

Raphaela Wagner sammelt Drehbuchentwürfe und Dokumente zu ihren Filmen in einem Ordner. Mittlerweile ist er prall gefüllt. Bild: Andri Vöhringer

Zwei Jahre lang arbeitete die Regisseurin und Drehbuchautorin Raphaela Wagner am zwölfminütigen Kurzfilm «Saitenstich». Mit dem Film hat die 22-Jährige den diesjährigen St.Galler Jugendprojekt-Wettbewerb gewonnen. Wagner überzeugte mit Professionalität und Leidenschaft: «Das Herzblut, mit dem Raphaela Wagner und ihre Crew monatelang am Projekt gearbeitet haben, ist beeindruckend», sagt Miriam Schegg vom Amt für Soziales. Sie war Teil der Wettbewerbsjury.

Den Wettbewerb hatte Wagner bereits 2018 mit ihrem ersten Kurzfilm «Once One» gewonnen. Das Interesse des Publikums habe sie damals besonders gefreut:

«Als Filmschaffende können wir selten darüber reden, wie ein Projekt entstanden ist.»

Die Regisseurin sitzt in ihrem Atelier in Trübbach – ein schlichter, moderner Raum mitten im kleinen Rheintaler Dörfchen. Vor ihr liegt ein prall gefüllter Ordner voller Recherchematerial, Drehbuchentwürfen und Drehtagesplanungen. Wagner blättert durch die vielen Seiten und stellt fest: «Es ist doch einiges anders geworden, als ursprünglich angedacht.»

Von Trübbach nach London

Raphaela Wagner wuchs in Trübbach auf, ging dort zur Grundschule und besuchte später die Kantonsschule in Sargans. Als Neunjährige lebte Wagner für ein Jahr mit ihrer Familie in England. «Ich wurde einfach bei der Schule abgeladen und es hiess: Du machst das schon», sagt Wagner, die damals noch überhaupt keine Englischkenntnisse besass. Nun dreht sie die meisten ihrer Filme in dieser Sprache:

«Englisch ist für mich wie meine Zweitsprache.»

Bis sie 17 Jahre war, war sich die St.Gallerin sicher, dass sie Medizin studieren würde. Für die Filmbranche entschied sie sich erst kurz vor ihrer Matura und besuchte anschliessend für sechs Monate die Filmschule «Met Film School» in London. «Es hat mir so gut gefallen, dass ich nicht mehr nach Hause gekommen bin», sagt Wagner. So blieb sie in England, arbeitete für eineinhalb Jahre in der Filmindustrie und begann ihr Studium. Nun lebt sie wieder im Rheintal, absolviert ihren Master in Drehbuch aber in London – grossteils als Fernstudium. Ihre Kurzfilme dreht sie nebenher.

Impressionen vom Set des St.Galler Kurzfilms «Saitenstich» mit Regisseurin Raphaela Wagner (rechts). Standbild aus dem Kurzfilm «Saitenstich». Die Hauptdarstellerin Lona Böni als Emma.

Ein Film mit Aussage



Inspiration für den Film «Saitenstich» sei ein Bild im Nähzimmer ihrer Tante, das sie als Kind oft bewundert habe: Darauf blickten der jungen Raphaela Wagner ihre Grossmutter und deren Schwester mit hoffnungsvollen Augen entgegen. Diese Hoffnung stand im Kontrast zu dem Schulaufsatz eines Schweizer Fädlerjungens, den die Regisseurin bei der Recherche las: Der 12-Jährige schilderte, wie er täglich von früh bis spät sticken musste. «Mich hat es schockiert und fasziniert, mit welcher Resignation er schreibt. Kinderarbeit war einfach Normalität», sagt Wagner.

In «Saitenstich» blickt die Protagonistin Emma als einzige Figur mit hoffnungsvollen Augen in die düstere Welt des Fädlerjungens. Emma, gespielt von Lona Böni, ist ein Fädlerkind aus St.Gallen mit feuerroten Haaren und einem Traum: Sie möchte Geige spielen. «Die Menschen im Film haben keine kindliche Naivität mehr, die ihnen erlaubt, ausgefallene Ideen zu haben und ihren Träumen zu folgen – ausser das Fädlermädchen», erklärt Wagner.

«Ich wollte den Menschen mit dem Film Mut machen, an ihre Träume zu glauben und etwas zu wagen.»

Sie drehe gerne Filme, die eine Aussage machen: «Oft erzähle ich Geschichten über Identität, starke Frauen und Menschen, die ihre Träume leben.»

Ihre Ambition war kein komplett historischer Film: «Ich wollte zwar an ein Stück Kulturgut erinnern, aber auch eine spannende Geschichte erzählen – keinen Dokumentarfilm drehen.» Schliesslich habe sie ein Zielpublikum von heute, nicht von 1902.

Filmdreh während der Pandemie

Mit der Arbeit an «Saitenstich» hatte Wagner im Januar 2019 begonnen. Zusammen mit ihrer Produktionsfirma fragte sie Filmförderungen an. Als junge Regisseurin sei sie auf Sponsorengelder angewiesen. Wagner veranstaltete ein Casting für die Schauspielerinnen und Schaupieler, entwarf die Kostüme mit ihrer Kostümbildnerin und organisierte Ochsen für die Drehtage. Doch vor allem sass sie am Schreibtisch und plante.

«Ich wusste gar nicht, dass das Toggenburg so weitläufig ist», sagt Wagner, nachdem sie viele Tage auf der Suche nach einer passenden Szenerie durch das Gebiet gereist ist. Schliesslich drehten sie im Konzertsaal Lindenhof in Heiden, in der St.Galler Innenstadt und im Haus des ehemaligen Fädlerbuben Bernhard Hollenstein.

«Hollenstein erzählte mir seine Geschichte und brachte mir das Sticken bei.» Durch seine Erzählungen sei klar geworden, wie nahe der Film für ganz viele Menschen der älteren Generation in der Region sei. Und vom vielen Fädeln im tiefen Toggenburg, sei der 22-Jährigen vor allem die Ruhe geblieben:

«Dort gab es kein Netz, kein Internet und keine Handyverbindung. Modern gesagt war es ein ‹Social-Media-Retreat›.»

Der Dreh fand im Oktober 2020 – kurz vor dem Lockdown – statt. Während des Drehs wurden zahlreiche Vorsichtsmassnahmen befolgt und jeden morgen bei allen Mitarbeitern Temperatur gemessen: «Ich hatte noch nie so Angst vor Halsweh.» Doch sie hatte Glück: Der Dreh ging ohne Coronafall über die Bühne.

«Als die Statistinnen und Statisten die Kostüme anzogen, veränderte sich sofort ihre Haltung», erzählt die Regisseurin. «Auf einmal sind sie mit extrem viel Stolz durch die St.Galler Innenstadt gelaufen.» Denn einige der Kleidungsstücke waren sogar Originale aus der Zeit.

Premiere in Amerika

«Saitenstich» hatte letzte Woche Premiere am Chicago International Childrens Film Festival – ohne die Regisseurin. Denn wegen der Pandemie musste die Veranstaltung teilweise online stattfinden.

«Ich habe mich lange auf das Ereignis gefreut und kann jetzt nicht dabei sein, aber hoffentlich werden noch mehr Festivals folgen.»

Weil SRF bei der Produktion beteiligt war, kann «Saitenstich» nächstes Jahr wahrscheinlich auch im Schweizer TV geschaut werden. Im Moment arbeitet Wagner an einem neuen Kurzfilm. Dieses Mal spiele die Geschichte in der Zukunft. «Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann, die Gegenwart zu treffen», sagt die Regisseurin.

