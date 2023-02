Kinderspitäler: Bundesrat enttäuscht Ostschweizer Hoffnungen

Kindermedizin Ostschweizer Kinderspital in Geldnot: Der Bundesrat bleibt hart – Gysi und Würth üben scharfe Kritik Die Kinderspitäler leiden unter ungedeckten Kosten. Der Bundesrat zeigte sich zu Gesprächen bereit – doch jetzt werden die Ostschweizer Hoffnungen enttäuscht. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 27.02.2023, 17.00 Uhr

Barbara Gysi (SP) und Benedikt Würth (Die Mitte) pochen darauf, dass der Bundesrat den Auftrag des Parlaments erfüllt und den Kinderspitälern hilft. Bilder: Benjamin Manser, Alessandro della Valle/KEY

Den Kinderspitälern geht es finanziell nicht gut. Der Grund sind zu niedrige Tarife – und damit ungedeckte Kosten in Millionenhöhe. Das Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen beispielsweise ist auf Spenden angewiesen.

Schon vor zwei Jahren hat das Bundesparlament den Bundesrat beauftragt, das Problem zu lösen. Danach passierte lange nichts. Ostschweizer Parlamentsmitglieder warnten: Das Problem drohe in den Verhandlungen um den neuen Ärztetarif Tardoc unterzugehen. Der Bundesrat sah keinen Anlass, einzugreifen, und verwies auf die Tarifpartner. Die Versicherungen und die Anbieter in der Kindermedizin hätten das Problem selber zu regeln.

Ende des vergangenen Jahres dann ein Hoffnungsschimmer: Gesundheitsminister Alain Berset erklärte sich zu einem Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Kinderspitäler bereit. Das Treffen wurde auf den Januar anberaumt.

Bundesrat vermisst konkrete Zahlen

Nun zeigt sich allerdings: Eine schnelle Lösung ist weiterhin nicht in Sicht – der Bundesrat bleibt hart. Das zeigen aktuelle Antworten auf Vorstösse von SP-Nationalrätin Barbara Gysi und Mitte-Ständerat Benedikt Würth.

Der Bundesrat schreibt, er dürfe nur dann in die Tarife der Spitäler eingreifen, wenn Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern gescheitert seien. Das sei beim Tardoc aber nicht der Fall. Der Tarif komme voraussichtlich per Anfang 2025. Ausserdem wirft der Bundesrat den Kinderspitälern einen Formfehler vor: «Damit ein Eingreifen des Bundesrates möglich ist, müssen die Kosten des betroffenen Bereichs zudem detailliert und transparent ausgewiesen werden, was bei der ambulanten Pädiatrie bislang – trotz wiederholter Aufforderung – nicht geschehen ist.»

Das kommt bei den Ostschweizer Parlamentsmitgliedern schlecht an. Barbara Gysi sagt: «Wenn wir erst mit der Einführung von Tardoc per 1. Januar 2025 eine Lösung finden, dann ist das einfach viel zu spät. Es reicht meines Erachtens nicht, dass der Bundesrat einzig auf die Tarifpartner verweist.» Der Bundesrat müsse sich stärker einbringen. Schliesslich sei der Auftrag des Parlaments verbindlich. Einfach abzuwarten, sei keine Option. «Die Probleme der Kinderspitäler, vor allem der eigenständigen wie dem Ostschweizer Kinderspital, sind zu gross.»

Warum keine Übergangslösung?

Benedikt Würth ist mit der Antwort des Bundesrats ebenfalls nicht einverstanden. Die Regierung trage eine Mitverantwortung. «Der Bundesrat verschweigt, dass er selber und das Departement des Innern mitbeteiligt und damit mitverantwortlich sind für die erheblichen Verzögerungen in der Revision des Arzttarifs.» Doch jetzt gebe es Möglichkeiten, den Prozess zu Gunsten der Kinderspitäler zu beschleunigen. Die Kindermedizin-Branche habe sich klar für den Tardoc mit den darin vorgesehenen Verbesserungen ausgesprochen. «Somit könnte der Bundesrat zumindest diesen Teil des Tardoc – meinetwegen als Übergangslösung – genehmigen.» Das passiere aber nicht. Dabei könne es ohnehin nicht sein, dass der Tardoc nun unnötigerweise ein weiteres Jahr lang liegen bleibe.

Besonders ärgert sich Würth über den Satz des Bundesrats, die Kinderspitäler hätten ihre Kosten nicht detailliert und transparent ausgewiesen. Das stimme schlicht nicht. «Die Aussage kann nicht nachvollzogen werden.»

Lockerung bei den Steuern beantragt

Wie soll es jetzt weitergehen? Barbara Gysi sagt, es brauche jetzt Gespräche des Bundesrats und des Bundesamts für Gesundheit mit den Tarifpartnern. Weitere Vorstösse im Parlament brächten wenig. «Ich werde die Thematik aber in der Gesundheitskommission einbringen.»

Würth setzt sich einstweilen für eine steuerliche Entlastung des Ostschweizer Kinderspitals (OKS) ein. Gemeinnützige Stiftungen müssen keine Mehrwertsteuer zahlen, wenn sie ausschliesslich vom Gemeinwesen gegründet wurden. Beim OKS war das nicht der Fall – ein privater Verein war bei der Gründung 1966 beteiligt. Obwohl das Spital inzwischen ausschliesslich vom Gemeinwesen getragen wird, zahlt es Mehrwertsteuer in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Würth hat bei Mitgliedern der Wirtschaftskommission (WAK) dafür geworben, dass für die Bemessung der Mehrwertsteuer bei Stiftungen die aktuelle Trägerschaft massgebend sein soll. Ein entsprechender Antrag fand in der WAK eine Mehrheit. Am Dienstag entscheidet der Ständerat darüber.

