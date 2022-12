Kinderspitäler in Geldnot: Würth fordert mehr Tempo in Bern

Kindermedizin Kinderspitäler in Geldnot: «Das ist unsäglich» – St.Galler Ständerat Benedikt Würth hakt beim Bundesrat nach Die Kinderspitäler haben Geldprobleme, die Tarife decken die Kosten nicht. Eine Lösung ist aber nicht in Sicht. Ständerat Benedikt Würth verlangt Antworten vom Bundesrat. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 01.12.2022, 12.00 Uhr

Die Politik hat Hilfe versprochen, aber noch nicht geliefert: Das Ostschweizer Kinderspital kann sich nur dank Spenden über Wasser halten. Bild: Benjamin Manser

Das Problem ist längst bekannt: Die Kinderspitäler in der Schweiz sind unterfinanziert. Das Ostschweizer Kinderspital bleibt jedes Jahr auf rund zehn Millionen Franken ungedeckten Behandlungskosten sitzen. Betroffen sind vor allem ambulante Behandlungen, gerade dort sind die Tarife zu niedrig.

Die Ostschweiz hat deswegen schon vor Jahren in Bundesbern interveniert – zusammen mit weiteren Standortregionen von Kinderspitälern, etwa den beiden Basel. Die Kritikerinnen und Kritiker rannten offene Türen ein. Der Bundesrat anerkannte: Es muss eine Lösung her. Das Parlament stimmte einer entsprechenden Motion der Gesundheitskommission des Ständerats zu.

Regierungen und Parlamentarier wehren sich

Das ist über zwei Jahre her. Passiert ist nichts. Dem Kinderspital in St.Gallen geht es finanziell nicht besser, im Gegenteil. Mehr denn je ist es auf Spenden angewiesen, im Frühling fand hierfür erstmals eine Charity-Veranstaltung statt. Auch die finanziellen Schwierigkeiten der anderen spezialisierten Kinderspitäler – nebst St.Gallen und Basel sind dies Zürich, Bern, Lausanne und Genf – sind nicht behoben.

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Jetzt macht die Ostschweiz erneut Druck auf nationaler Ebene. Vor zehn Tagen forderten die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren den Bundesrat auf, die Motion endlich umzusetzen. Im Parlament doppelt nun Ständerat Benedikt Würth (Die Mitte/SG) nach und stellt dem Bundesrat in einem Vorstoss kritische Fragen.

Nochmals Jahre bis zur Lösung?

Würth stellt fest, dass zwar der Bund und die Tarifpartner – die Leistungserbringer und Versicherer – Gespräche geführt hätten und eine gewisse Annäherung stattfinde. Doch bis der neue Arzttarif Tardoc eingeführt sei, werde es noch lange dauern. Das Problem der Kinderspitäler drohe in diesen umfassenden Reformbestrebungen des Gesundheitswesens unterzugehen. «Es kann nicht sein, dass die Tariffrage bei den Kinderspitälern auf die lange Bank geschoben wird.»

Der St.Galler Ständerat fragt den Bundesrat im Vorstoss, warum er das Problem der Unterfinanzierung der spezialisierten Kinder- und Jugendmedizin denn nicht abgekoppelt und direkt behoben habe.

«Das Bundesamt für Gesundheit hätte die Mittel, den Prozess zu beschleunigen. Der Bundesrat muss auch handeln, denn der Auftrag des Parlaments ist klar.»

Der Bundesrat habe ja selber darauf hingewiesen, dass ein Eingreifen auch ohne Gesetzesänderung möglich sei. Würth will nun von der Regierung wissen, wie der Fahrplan konkret aussieht und was sie zur Lösung beiträgt.

Bund schiebt Verantwortung ab

Angesprochen auf diese Sache, sagt Würth: «Obwohl sich eigentlich alle einig sind, wird das Problem der Kinderspitäler vom Bund wieder den Tarifpartnern zugeschoben. Das ist ein unsägliches Vorgehen.»

Die Situation sei erst recht störend, weil in der Kindermedizin die geografischen Strukturen eigentlich bereinigt seien, sagt Würth.

«Wir haben kein Überangebot an Kinderspitälern in der Schweiz und die interkantonale Zusammenarbeit funktioniert.»

Deren Auslastung ist hoch, wie sich gerade in den vergangenen Wochen zeigte. Eine heftige Welle an Erkrankungen mit dem RS-Virus führte dazu, dass kleine Patientinnen und Patienten teils quer durch die Schweiz verlegt werden mussten, weil manche Kinderspitäler an den Anschlag kamen.

Würth hat seine Interpellation am Mittwoch eingereicht, mit Unterstützung der anderen Ostschweizer Ständeräte.

