Kinderbetreuung «Die Effekte werden verpuffen»: Zwei Expertinnen fordern die gezieltere Unterstützung von Familien im Kanton St.Gallen In diesem Jahr profitieren St.Galler Eltern, deren Kinder eine Kita oder einen Hort besuchen, von günstigeren Tarifen. Das Ziel, dass die Eltern dadurch mehr arbeiten, werde jedoch verfehlt, sagen zwei Forscherinnen. Janina Gehrig 06.03.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinden sollen sich genauer überlegen, wer von günstigeren Tarifen profitieren sollte.

Im Verlaufe dieses Jahres werden Eltern, deren Kinder eine Kita, einen Hort oder eine Tagesfamilie besuchen, eine tiefere Rechnung erhalten. So der Plan des Kantons, der nach dem deutlichen Ja zum Kinderbetreuungsgesetz im November fünf Millionen Franken zur Unterstützung von Familien bereitstellt. Die günstigeren Tarife sollten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern sowie einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten. Genau diese Ziele drohen jedoch unterzugehen, wie Gespräche mit zwei Forscherinnen zeigen. Monika Engler sagt:

«Die Effekte werden weitgehend verpuffen, insbesondere, wenn die Mittel nach dem Giesskannenprinzip eingesetzt werden.»

Engler und Kathrin Dinner arbeiten am Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung der Fachhochschule Graubünden und forschen und beraten im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Konkret sollen sich die Kosten der Eltern für die ausserfamiliäre Betreuung ihrer Kinder um durchschnittlich rund sieben bis acht Prozent reduzieren. Gemäss Kinderbetreuungsgesetz werden die Förderbeiträge aber nicht zu gleichen Teilen pro Betreuungsplatz ausbezahlt, sondern die Gemeinden erhalten die Beiträge entsprechend ihrem Anteil an Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren. Das hat zur Folge, dass Gemeinden mit weniger stark ausgebautem Betreuungsangebot mehr Geld pro Platz zur Verfügung steht. Jene Eltern werden – zumindest kurzfristig – also stärker von einer Vergünstigung durch die Kantonsbeiträge profitieren. In den Städten und grösseren Gemeinden, die über ein stärker ausgebautes Betreuungsangebot verfügen, wird die durchschnittliche Reduktion der Elterntarife hingegen deutlich geringer ausfallen.

«Die Entlastung reicht nicht aus, dass sie etwas bewirken könnte»

Engler und Dinner gehen zudem davon aus, dass die meisten Gemeinden der Einfachheit halber jede Kita und jeden Hort gleichermassen begünstigen werden. Das habe jedoch zur Folge, dass bei der Entlastung zwischen gut und schlecht verdienenden Eltern kein Unterschied gemacht werde. Ein Rechenbeispiel soll dies verdeutlichen: Eine gut verdienende Familie, die ihr Kind während zweier Tage pro Woche in einer Kita betreuen lässt, bezahlt im Schnitt rund 9000 Franken jährlich. Hat die Familie ein sehr tiefes Einkommen, trägt sie Kitakosten von rund 3200 Franken. Wenn man von einer mittleren Subvention von 5.50 Franken pro Tag ausgehe, resultiere jedoch in beiden Fällen eine Entlastung der Eltern von etwas mehr als 500 Franken pro Jahr. Engler sagt:

«Die Eltern werden sich zwar über eine tiefere Rechnung freuen. Am Entscheid, dass eine Frau deswegen mehr arbeitet, wird sich jedoch wenig ändern.»

Demnach reiche die Entlastung nicht aus, damit Familien darauf reagierten. Zumindest bei den besser Verdienenden dürfte die Förderung damit weitgehend verpuffen. Bei den tieferen Einkommen sei ein gewisser Effekt auf die Erwerbstätigkeit denkbar, aber nur, wenn beide Elternteile bereits arbeiteten.

Grundsätzlich sei es richtig, dass die Gemeinden selber entscheiden könnten, wie sie die Gelder einsetzten, sagt Engler. Doch auch bei der Umsetzung hapere es. Dinner spricht von einem nicht zu unterschätzenden administrativen Aufwand. «Gerade für kleinere Tageselternvereine ist der Aufwand nicht mehr zu bewerkstelligen.»

Besser wären Geschwisterrabatte und flexible Betreuungsplätze

Besser wäre es laut den Ökonominnen, einzelne Gruppen gezielter zu unterstützen. Alleinerziehende mit eingeschränkten Einkommensmöglichkeiten etwa, fremdsprachige Kinder, die von sprachlicher Frühförderung profitieren könnten. Auch von grosszügigen Geschwisterrabatten ist die Rede. Soll der Fokus auf der höheren Erwerbstätigkeit liegen, müsste hingegen mehr auf die Bedürfnisse berufstätiger Eltern eingegangen werden. Engler und Dinner regen an, die neuen Mittel nicht nur für günstigere Tarife einzusetzen, sondern auch für genügend und vor allem flexible Betreuungsplätze während Schulferien, Randzeiten und allenfalls an Wochenenden. «Solche Überlegungen sollten sich die Gemeinden machen. Schliesslich ist es nicht einfach, in diesem Kanton Mittel für die Kinderbetreuung zu erhalten.»

Auf die Beratung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur setzte etwa die Gemeinde Teufen. Man habe ein Finanzierungskonzept erarbeitet, «das einerseits ein attraktives, den heutigen Verhältnissen angemessenes Angebot fördert, aber auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten Rücksicht nimmt», sagt Gemeindepräsident Reto Altherr. Da der Kanton Appenzell Ausserrhoden jedoch ebenfalls ein neues Kinderbetreuungsgesetz in die Vernehmlassung gegeben hat, verzichte der Gemeinderat nun auf eine kommunale Abstimmung.

Gesetz entstand aus dem Steuerdeal

Und was sagt Laura Bucher, Vorsteherin des Departements des Innern, zu den Vorwürfen und Vorschlägen? Bucher verweist vorerst auf den Kontext, in dem das Gesetz entstanden ist. Die Vorlage sei als soziale Ausgleichsmassnahme im Rahmen der kantonalen Umsetzung der Steuervorlage (STAF) entstanden, mit der die Unternehmenssteuern gesenkt wurden. Nicht nur Unternehmen, sondern auch Familien sollten profitieren.

Die SP-Regierungsrätin widerspricht der Darstellung, die Effekte der Tarifvergünstigung würden verpuffen. «Der Kanton erhoffte sich, dass die finanzielle Belastung für die Eltern gesenkt wird.» Das werde mit dem Gesetz erreicht. Dass das Betreuungsangebot günstiger werde, trage zur Attraktivität einer Gemeinde und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei. Zudem werde für die Gemeinden der Anreiz geschaffen, das Angebot von Betreuungsplätzen auf- oder auszubauen, was definitiv positiv zu werten sei. Weiter ermöglichten die kantonalen Fördermittel den Gemeinden, zusätzliche Bundesgelder für den Auf- und Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten abzuholen.

Die Gemeinden seien zuständig für die familienergänzende Kinderbetreuung. Sie seien grundsätzlich frei darin, wie und wo sie die Beiträge einsetzten, sofern eine Vergünstigung für die Eltern erfolge. Das sei im Sinne des Subsidiaritätsprinzips richtig und nehme Rücksicht auf die Diversität der Angebote in den Gemeinden. In den nächsten Tagen würden die fünf Millionen Franken an insgesamt 74 St.Galler Gemeinden ausbezahlt.

Die Forderung nach gezielter Unterstützung einzelner Gruppen oder Angebote seien sicher «interessante Weiterentwicklungsvorschläge, die zu prüfen sind». Doch vorerst wolle man die Gemeinden ihre Arbeit machen lassen und in einem Jahr, wenn diese erneut Gesuche stellen könnten, Bilanz ziehen.

«Erst dann sehen wir, wie die Gemeinden die Fördermittel eingesetzt haben und insbesondere ob die gewünschten Wirkungen auch eingetreten sind.»

Auf dieser Basis könne man dann prüfen, ob Anpassungen vorzunehmen seien.