Bankbetrüger: 16-Jähriger verliert sein Erspartes

Keine Kulanz 16-Jähriger verliert sein Erspartes durch Bankbetrüger – St.Galler Kantonalbank will Schaden nicht ersetzen Nichtsahnend bestellte ein junger Mann im Internet Kleider, die nie bei ihm ankommen werden. Das ist aber noch nicht alles: Ihm wurde auch sein Konto leergeräumt. Die Bank will den Schaden nicht ersetzen. Wie konnte das passieren? Christoph Thurnherr/FM1Today 17.01.2023, 09.58 Uhr

Das Konto bei der St.Galler Kantonalbank ist mittlerweile aufgelöst. Bild: Ralph Ribi

Kleider im Internet zu bestellen ist mittlerweile das Normalste der Welt. Genauso wie Serien zu streamen oder das Bahnbillett per App zu lösen. Es ist so normal, dass wir es kaum mehr hinterfragen: Gewünschte Artikel anklicken, Art der Bezahlung auswählen, Klamotten am nächsten Tag auspacken.