Diese fünf Dürre Hotspots beschäftigen die Ostschweiz

Kaum Niederschlag Die Trockenheit kündigt sich an: Diese fünf Dürre-Hotspots werden die Ostschweiz noch beschäftigen Im Winter ist viel zu wenig Niederschlag gefallen. Falls jetzt kein feuchter Frühling folgt, droht eine Dürre. Doch nicht überall macht sich die Trockenheit gleich bemerkbar: Einige Brennpunkte sind besonders betroffen. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Niedrigwasser am Untersee im vergangenen Sommer. Bild: Reto Martin (Triboltingen, 9. 8. 2022)

Noch verharrt der Pegel im normalen Bereich: Im Winter führt der Bodensee aufgrund der jahreszeitlichen Schwankungen besonders wenig Wasser, mit der Schneeschmelze füllt er sich. «Wenn es im Frühjahr kräftig regnet, hat auch das einen höheren Wasserstand zur Folge», sagt Markus Wilda, Mediensprecher der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG. Doch selbst wenn der Frühling trocken bleibt, ist die Schifffahrt auf dem See nicht in Gefahr: «Die Häfen sind tief genug.» Nur das Seegras werde bei niedrigen Seeständen zum Problem: «Das müssen wird dann unter Wasser mähen.»

Betroffen sind aber die Schiffsverbindungen bei Zu- und Abfluss: Beim Zufluss ist dies die Verbindung Rorschach-Rheineck. «Das ist eine schöne und beliebte Strecke, sie nicht befahren zu können, tut weh», sagt Wilda. Viel tun könne man dagegen aber nicht. Beim Abfluss kann der Abschnitt hinter Stein am Rhein bei niedrigen Pegeln nicht mehr befahren werden.

Je kleiner ein Flusslauf ist, desto schwerer ist dieser von Trockenheit betroffen. Zwar spielen die Bäche in der Wasserversorgung kaum eine Rolle, umso wichtiger sind sie aber als Biotope. Noch bevor ein Bachlauf austrocknet, entsteht ein erheblicher Stress für das Ökosystem: Je weniger Wasser fliesst, desto stärker erwärmt sich das Restwasser. Noch vor dem Erstickungstod droht Fischen und anderen Wasserlebewesen bereits der Hitzetod.

Besonders wichtig ist daher, die Wasserstände- und Temperaturen regelmässig zu messen. Hierbei arbeiten Wasseramt und Fischereiaufsicht zusammen. Wenn der Zustand eines Bachs kritisch für die Lebewesen wird, führe das Amt für Natur, Jagd und Fischerei Abfischungen durch, erklärt Hydrologe Marcel Schirmer. Die bedrohten Fische werden dann in grösseren Gewässern ausgesetzt, die nicht trocken fallen und sich weniger stark erwärmen. Gänzlich vermeiden lassen sich Schäden am Ökosystem allerdings nicht.

Noch hat die Landwirtschaft zwar Winterruhe. «Wenn aber ab Mitte April die Setzlinge anwachsen und die Neuansaaten auflaufen, brauchen sie Bewässerung, wenn es trocken bleibt», sagt Daniela Büchel vom Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen, Mitglied des Fachstabs Trockenheit. Vielerorts seien die Grundwasserreserven gross genug, dass der Bedarf für die Bewässerung gedeckt werden kann. Dennoch bleibt die Herausforderung für die Bauern und Bäuerinnen gross: Der Betrieb der Bewässerungspumpen ist ein erheblicher Mehraufwand – personell, aber auch finanziell.

Das Landwirtschaftliche Zentrum unterstützt die Branche beratend und sensibilisiert Betroffene. Da man um die Bewässerung nicht herumkommt, zielen viele Projekte auf eine Verbesserung der Effizienz ab. Zudem beschäftigt sich das Zentrum mit der richtigen Wahl von trockenheitstolerantem Saatgut. Denn sollte die Dürre lange andauern und das Wasser knapp werden, drohen im schlimmsten Fall Ernteausfälle.

In den Bergen ist Trockenheit ein Dauerthema: Im steilen Gelände fliessen Grund- und Oberflächenwasser schnell ab. «Die Saison 2023 hat nicht gerade optimal begonnen», sagt Valerie Kottmann, Mediensprecherin bei Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung. Ein trockener Winter könne sich negativ auf die Wasserverfügbarkeit auf den Alpweiden auswirken, sofern auch der Frühling trocken bleibt.

«Leider zeigen die Szenarien des Klimawandels eine Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Dürreperioden», sagt Kottmann. «Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, Wasserreservoirs anzulegen.» Bereits heute fangen viele Alpgenossenschaften das Wasser in Reservoirs auf, um es am Abfluss ins Tal zu hindern. Im Vordergrund steht der Ausbau der Reservoirs und eine effizientere Nutzung der Quellen. Hierfür wird derzeit beispielsweise auf der Schwägalp die Wasserversorgung ausgebaut.

Viele Gletscher gibt es in der Ostschweiz nicht – der Pizolgletscher ist bereits im letzten Sommer fast gänzlich verschwunden, am Säntis hat sich der Blau Schnee bislang wacker gehalten. Die verhältnismässig hohen Wintertemperaturen der letzten Monate seien kaum ein Problem für die Gletscher gewesen, führt Matthias Huss, Professor für Glaziologie an der ETH, aus. «Viel schwerer wiegt hingegen das aktuelle Schneedefizit, das durch viel zu trockene Verhältnisse erklärt wird.» Der Schnee, der auf den Gletschern lange liegen bleibt, wirkt im Sommer als natürliche Schutzschicht. «Nun schmilzt der wenige Schnee schneller und der Eisverlust beginnt früher.»

Da der Blau Schnee nicht wissenschaftlich beobachtet wird, seien konkrete Aussagen schwierig. «Grundsätzlich reagieren kleine Gletscher aber besonders stark auf schneearme Winter», sagt Huss. Daher sei die aktuelle Situation wahrscheinlich sehr schlecht für die Ostschweizer Gletscher.