Kantonsspital St.Gallen: Seelsorger Sepp Koller über Corona

Kantonsspital St.Gallen «Das Telefon hat selten so oft geklingelt»: Spitalseelsorger Sepp Koller über seine Arbeit während der Pandemie Sepp Koller, Spitalseelsorger am Kantonsspital St.Gallen, sorgt für die Seelen der Patientinnen und Patienten. Doch auch für deren Angehörige und die Pflegenden hat er ein offenes Ohr – besonders während der Coronakrise. 04.10.2021, 05.00 Uhr

KSSG-Spitalseelsorger Sepp Koller hält auch Gottesdienste in der Spitalkapelle. Bild: Donato Caspari

«Grüss Gott», ruft Sepp Koller durch den ohrenbetäubenden Baulärm auf dem Gelände des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG). Ein Patient geht vorsichtig übers Areal und klammert sich an seinem Infusionshalter fest. Müde wirkende Pflegerinnen sitzen an einem Tisch vor dem Kiosk und lassen sich die Herbstsonne ins Gesicht scheinen, zwei Ärzte stärken sich mit einem Kaffee und Schokolade.

Wenig später sitzt Koller im Besprechungszimmer der Spitalseelsorge, einen Stock über der Spitalkapelle. Er schenkt Mineralwasser in zwei Plastikbecher ein und stellt sie auf den Tisch. In den vergangenen anderthalb Jahren sei das Gesundheitssystem so gefordert gewesen wie noch nie, sagt Koller über die Coronapandemie. «So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt der ruhige und freundliche 52-Jährige. Während der Krise waren und sind die Seelsorgerinnen und Seelsorger am KSSG laut Koller deutlich gefragter als zuvor. Er sagt:

«Das Telefon von uns Spitalseelsorgerinnen und Spitalseelsorgern hat selten so oft geklingelt.»

Trauer und Angst

Klingelt das Telefon in Sepp Kollers Büro, hat er meist Pflegende, Angehörige, Patientinnen und Patienten, aber auch Ärztinnen, Ärzte, die Unterstützung suchen, am Hörer – manchmal auch Konfessionslose oder Menschen anderer Religionen. «Der Mensch, nicht sein Glaube oder seine Überzeugung, steht im Zentrum», so der Katholik Koller.

Zur Situation in der Pflege sagt er:

«Die Pandemie hat das bereits überlastete Pflegepersonal an seine Grenzen gebracht.»

Die Pflege von Covid-Patienten sei zeit- und arbeitsintensiv und zehre an den Nerven der Pflegenden vor allem auf der Intensivstation, aber auch auf den anderen Stationen. Zur Forderung aus bürgerlichen Kreisen, wegen der Coronapandemie die Anzahl Betten in den Spitälern zu erhöhen, sagt Koller nur:

«Und wer betreut dann die kranken Menschen, die in den Betten liegen?»

Die an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten, die ihn rufen, hätten Angst und seien traurig, sagt Koller weiter. «Angst vor einem schweren Verlauf, und sie sind traurig wegen der Besuchseinschränkungen.» Dies sei insbesondere in den Anfangsphasen der Pandemie der Fall gewesen. Oft rufe man ihn auch, weil die Patientin oder der Patient einfach jemanden zum Reden brauche und Pflegende und die behandelnden Ärztinnen und Ärzte nicht genug Zeit hätten, so Koller.

Zur Person Bild: Donato Caspari Sepp Koller – Spitalseelsorger Sepp Koller (52) ist seit fünf Jahren katholischer Spitalseelsorger am Kantonsspital St.Gallen (KSSG). Koller ist einer von insgesamt zehn evangelisch-reformierten und römisch-katholischen Spitalseelsorgerinnen und Spitalseelsorgern am KSSG. Er studierte Theologie in Fribourg und in Rom. Bevor er ans KSSG wechselte, war Koller 20 Jahre in Der in Teufen aufgewachsene gebürtige Appenzeller(52) ist seit fünf Jahren katholischeram. Koller ist einer von insgesamt zehn evangelisch-reformierten und römisch-katholischen Spitalseelsorgerinnen und Spitalseelsorgern am KSSG. Er studierte Theologie in Fribourg und in Rom. Bevor er ans KSSG wechselte, war Koller 20 Jahre in Gossau als Seelsorger und Diakon tätig. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern (24, 23, 21, 15). Koller lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Gossau. (bro)

Er habe auch schon erlebt, dass ungeimpfte Corona-Erkrankte mit schwerem Verlauf Reue zeigten, erzählt er weiter. «Es kommt vor, dass weinende Verwandte am Spitalbett von leidenden Angehörigen stehen und es bedauern, dass die Patientin oder der Patient nicht geimpft wurde.» Mit radikalen Impfskeptikern und Coronaleugnern habe er darum etwas Mühe, gibt Spitalseelsorger Koller zu. Er sagt:

«Würden Coronaleugner nur einmal ein paar Stunden bei uns am Spital verbringen, würden sie sehen, welches Leid und welche Trauer das Coronavirus anrichten kann.»

Hühner füttern und Rasen mähen



Trauernde Angehörige, der omnipräsente Tod und nun auch eine Pandemie – all das geht auch am Spitalseelsorger nicht spurlos vorbei. Um die Batterien wieder aufzuladen, findet Koller Halt in der Familie und an der frischen Luft. Die gut 14 Kilometer Arbeitsweg zwischen seinem Wohnort Gossau und dem Kantonsspital fährt der sportliche Seelsorger oft mit dem Velo. «Ich bin auch gern draussen im Garten», sagt er. Beim Rasenmähen, Gebüschstutzen oder dem Füttern der Hühner könne er gut den Kopf lüften. Koller sagt:

«Ich bin froh, habe ich eine Familie.»

Gerade für seinen Beruf und seine Aufgabe sei er froh um diese Realität – früher in der Pfarreiseelsorge und jetzt in der Spitalseelsorge.

Nebst der Familie und der Natur als Ausgleich findet Koller auch Kraft im Glauben. So zündet Koller jeweils am Abend in der Spitalkapelle ein Kerzlein an und denkt an alle Begegnungen des Tages: an Patientinnen und Patienten, Angehörige und Personal. Koller sagt:

«Dies gibt mir das Gefühl, dass ich nicht allein bin und alle anderen auch nicht.»

Ein neues Leben

Die Presslufthämmer draussen lärmen noch immer. Sepp Koller steht auf und schliesst das Fenster. Bald muss der Spitalseelsorger weiter an eine Gedenkfeier. Koller ist Teil einer aus verschiedenen Spitalmitarbeitenden bestehenden Gruppe, die für die Palliative Care – die Behandlung und Betreuung von Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten – am Kantonsspital St.Gallen verantwortlich ist.

Einmal im Monat findet in diesem Rahmen eine schlichte Gedenkfeier statt. «Das Personal trifft sich in der Spitalkapelle und bringt für diejenigen Patientinnen und Patienten, die sie begleitet haben und die leider gestorben sind, ein schön gestaltetes Kärtchen mit», sagt Koller. In dieser Feier werde für diese Verstorbenen, aber auch für eigene Anliegen von allen ein Kerzlein angezündet. In der Osternacht – der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag, in der gläubige Christen die Auferstehung Jesu von den Toten feiern – werden die Kärtchen im Osterfeuer verbrannt. Unabhängig davon, ob die Todesursache Covid-19, Krebs oder eine andere Krankheit lautete, sagt Sepp Koller:

«Auferstehung, ein neues Leben in der Liebe Gottes – das ist etwas, an das ich glaube und das ich all meinen Patientinnen und Patienten, die ich beim Sterben begleite, wünsche.»