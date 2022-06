FDP-Kantonsrat, Lehrer, Schiri: Jens Jäger ist höchster St.Galler

Kantonsrat «Zimmä stuu – wieter chuu» mit Ratspräsident Jens Jäger: Der Schiri vom Pizol leitet jetzt die St.Galler Politik Der 45-jährige Sarganserländer Freisinnige Jens Jäger ist seit Montag neuer Kantonsratspräsident und damit «höchster St.Galler». Seit 2015 Ratsmitglied, gehört der sportbegeisterte und heimatverbundene Primarlehrer nicht zu den lauten Stimmen, wohl aber zu den «Stimmungskanonen» im Rat. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 13.06.2022, 19.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neuer St.Galler Kantonsratspräsident: Jens Jäger, seit 2015 für die FDP im Kantonsrat, arbeitet als Primarlehrer in Vilters-Wangs und ist in der Fussball-Ostschweiz als Schiedsrichter und Instruktor bekannt. Bild: Benjamin Manser

Den FC Kantonsrat leitet er als Co-Trainer schon seit längerem, nun führt er ein Jahr lang auch den Politbetrieb des St.Galler Kantonsrats: Jens Jäger ist am Montag mit 101 von 118 Stimmen zum Nachfolger von Kantonsratspräsidentin Claudia Martin (SVP) gewählt worden. Wenn Jäger den 120-köpfigen Rat ähnlich beflügeln kann wie seine Politfussballelf, verspricht seine Ratsführung viel Erfolg: Der FC Kantonsrat ist amtierender Parlamentarier-Fussballmeister und hat erst letzte Woche am Universitätsturnier den zweiten Platz errungen.

In seiner Antrittsrede verzichtete Jäger auf Fussballvergleiche, sondern blieb staatsmännisch bei den sachlichen Herausforderungen im Kanton. In der Coronapandemie hätten Menschen «allzu oft Grenzen des Anstands überschritten» und aufgrund «kruder Verschwörungstheorien die Vernunft vergessen», sagte Jäger. Das habe gezeigt, «wie fragil Freiheit und Demokratie auch im 21. Jahrhundert weiterhin sind», und der Krieg in der Ukraine ermahne nun erst recht, diese Werte gemeinsam zu verteidigen. In diesem Sinn stelle er seine Ratspräsidentschaft unter das Motto «Zusammenstehen – weiterkommen», wie es auch das Stabbündel im St.Galler Kantonswappen symbolisiere.

Der Heimatregion Sarganserland verpflichtet

Freilich sprach Jäger das Motto im Dialekt seiner Region aus: «Zimmä stuu – wieter chuu» – mit Verweis auf die Vielfalt im Ringkanton, aber auch als Beleg seiner Verbundenheit mit der Sarganserländer Heimat. Aufgewachsen in einer Hauswartfamilie in Vilters-Wangs (die Eltern wirkten im Knabeninstitut Sonnenberg), Lehrerausbildung am Seminar in Sargans, lebt und arbeitet er als Primarlehrer noch immer in der 5000-Seelen-«Wohlfühlgemeinde». Im einzigen «Auslandsjahr» als Lehrer in Rapperswil-Jona habe er den «Heimweh nach dem Gonzen gehabt», wie er scherzt. Und 2017 wurde ihm anlässlich eines Praktikums an der Schweizer Schule in São Paulo und den vergleichsweise «katastrophalen» öffentlichen Schulverhältnissen in Brasilien bewusst, wie wichtig ein gutes Bildungssystem und tragende Strukturen sind.

Dazu gehören auch gute Löhne fürs Lehrpersonal – der Grund, warum er jüngst bei der Lohnanhebung fürs Staatspersonal von der Fraktionsmeinung abwich und die grosszügigere Variante unterstützte. Wenn nicht der Bildungspolitik, so gelten seine eher seltenen Vorstösse im Kantonsrat regionalpolitischen Anliegen. Dazu zählt sein bislang grösster persönlicher Erfolg: Seine erste Motion als Ratsneuling 2015 verlangte die Befreiung der Pistenfahrzeuge von der Strassenverkehrssteuer – keine weltbewegende Sache, aber ein schöner Achtungserfolg für seinen Wahlkreis unterm Pizol.

Eine bullige und doch sanfte Mischung aus John Travolta und Marcel Dobler

Trotz seiner kräftigen Statur und einer eindrücklichen Bassstimme (die zeitweise dem örtlichen Jodelclub zugute kam), wirkt Jens Jäger nicht als «Pistenbully» und ist keineswegs ein Polteri und Provokateur. Als Ratsvize verblüffte er mit seiner geradezu sanften Stimme mit oft leicht ironischem Unterton. Er lacht herzlich gern und breit, und nicht nur deswegen gleicht er dem Hollywoodschauspieler John Travolta und dem St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler; mit letzterem verbindet ihn die rechtsbürgerliche Politik ebenso wie die Sportbegeisterung. Zahlreich waren seine Engagements von Skilehrer über Jugendriegenleiter bis zum Teamchef (EHC Chur) und Talent Scout (Rapperswil-Jona Lakers) im Eishockey, und für den Fussballverband wirkt er nach wie vor als Schiedsrichterinstruktor und Inspizient.

In der Politik bemüht sich Jäger um einen sachlichen, überparteilich ausgleichenden Ton: «Ich respektiere andere Meinungen, auch wenn ich selbst eine ganz klare Haltung habe.» Als Schiedsrichter, der den leider oftmals fehlenden Respekt einfordern muss, weiss er sich aber auch durchzusetzen: «Fair, klar und konsequent» sei er, und manchmal müsse auch gestritten werden, «aber hernach sollen sich alle wieder vertragen». Nachtragend ist Jäger nie, Niederlagen wie 2020 als Kandidat für das Gemeindepräsidium Vilters-Wangs steckt er ohne Groll weg. «Wo eine Türe zugeht, geht eine andere auf», lacht er, der sich im Werbefilm von einem Schwinger ins Sägemehl werfen liess. «Als Gemeindepräsident wäre ich nie Kantonsratspräsident geworden.»

Mit dem Kantonsrat, für den er beharrlich viermal kandidierte und dann 2015 für Ferdinand Riedener nachrückte, hat Jäger sein wichtigstes politisches Ziel erreicht. So gern er Lehrer ist, das Vereinsleben pflegt und dann und wann auch mal mit seinen Kumpeln über die Stränge schlägt, muss er im Präsidiumsjahr noch etwas mehr Zeit für die Politik aufwenden. Als überzeugter Junggeselle bleibt er allerdings «familiär ungebunden»: Kinder hat er in der Schule genug um sich, zudem ist er zweifacher Götti und Nachbar der Familie seiner Schwester, die als Kindergärtnerin im selben Schulteam arbeitet.

Eigentlich war er zuerst an der SVP interessiert

Zur FDP fand Jäger übrigens per Zufall, pikanterweise als Gast mit zwei Kollegen an der Gründungsversammlung der SVP Sarganserland. Dort kümmerte sich der damalige FDP-Regionalpräsident Ernst Gloor, ebenfalls am Gasttisch, um die jungen Politikinteressierten – und eine Woche später nahm Jäger an der Mitgliederversammlung der FDP teil. 2015 fiel er unter den Kandidaten gemäss der Wahlplattform Vimentis zweifach auf – als wirtschaftlich liberalster Kandidat und als restriktivster Finanzpolitiker. Seiner Linie ist er seither treu geblieben, und als Ratspräsident wird er bei einem allfälligen Stichentscheid der Fraktionsmehrheit folgen; tatsächlich ist dies bei den Baugesetz-Nachträgen bereits in der laufenden Session möglich. Dann wird er sich draussen in der «Raucherfraktion» einiges anhören müssen. Und mit herzhaftem Schulterzucken erklären, dass sein Entscheid zu akzeptieren sei - ohne Groll.

Im Saal gratulierten auch die Eltern: Der frisch gewählte Kantonsratspräsident Jens Jäger umarmt seine Mutter. Bild: Benjamin Manser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen