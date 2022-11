St.Galler Kantonsrat erneut vor umstrittener Steuersenkung

Kantonsrat St.Galler Finanzkommission folgt Ruf der Bürgerlichen nach erneuter Steuersenkung – Links-Grün fordert Prämienverbilligungen Erwartungsgemäss hält die Finanzkommission des St.Galler Kantonsrats wie die bürgerlichen Parteien eine Steuerfusssenkung um fünf Prozent für «verkraftbar». SP und Grüne sind empört und pochen stattdessen auf Krankenkassenentlastungen. Die Regierung akzeptiert die Steuersenkung als Massnahme zum Teuerungsausgleich. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 16.11.2022, 19.01 Uhr

Bürgerlicher Zuspruch, linke Kritik: Finanzkommissionspräsident und SVP-Kantonsrat Christof Hartmann an der Novembersession vor einem Jahr. Bild: Benjamin Manser

Alle Jahre wieder sind die Fronten vor der Budgetdebatte im St.Galler Kantonsrat klar – und verhärtet: Die Bürgerlichen fordern eine Steuersenkung, Linke und Grüne halten dagegen. Dass es in diesem Herbst angesichts steigender Energiepreise und allgemeiner Teuerung anders kommen könnte, war seit Ende September nicht mehr anzunehmen: SVP, FDP und Mitte forderten damals angesichts des guten Rechnungsabschlusses unisono eine weitere Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte – wie gehabt im Vorjahr.

Nun begrüsst die grosse Mehrheit der Finanzkommission (Fiko) dieses Ansinnen und stellt in der Session Ende November den entsprechenden Antrag, wie sie am Mittwoch mitteilte. «Damit sollen weite Teile der Bevölkerung entlastet werden», schreibt die Kommission und meint, dass sich der Kanton diese Steuersenkung dank des positiven Rechnungsergebnisses 2022 und eines robusten Eigenkapitals von gegen 1,5 Milliarden Franken «nachhaltig leisten» könne.

Regierung bestreitet Steuersenkung nicht, warnt aber vor höherem Defizit

Demgegenüber hält die Regierung eine weitere Steuersenkung für «nicht opportun», weil die Energiemangellage, die hohe Teuerung sowie konjunkturelle Unsicherheiten «grössere Risiken für den Kantonshaushalt» bedeuteten, wie Finanzchef Marc Mächler vor zwei Monaten erklärte. Schlägt die Fiko diese Warnungen leichtfertig in den Wind? Tatsächlich seien die gut 64 Millionen Franken Steuerausfälle und sogar ein befürchteter Ausfall der mit 150 Millionen Franken budgetierten Nationalbank-Gewinnausschüttung «vor dem Hintergrund des starken Eigenkapitals verkraftbar», entgegnet Fiko-Präsident Christof Hartmann (SVP).

Wie schon 2021 wird sich die Regierung nicht gegen die Steuersenkung wehren, erklärt Finanzchef Mächler auf Anfrage. Dies, weil die Finanzkommission dem Antrag seines Departements zugestimmt habe, «mit dieser Senkung die kalte Progression ausgleichen zu können», sprich die mögliche Teuerung auf über drei Prozent. Dazu wird es, wenn der Kantonsrat diesen Antrag unterstützt, einen gesetzlichen Nachtrag geben.

Mit den Anträgen der Fiko nehme man aber tatsächlich ein grosses Defizit in Kauf, sagt Mächler. Statt des budgetierten «überschaubaren» Defizits von 40 Millionen Franken bestehe dann ein «hohes Risiko», dass bei ausbleibenden Gewinnanteilen der Nationalbank und der reduzierten Steuereinnahmen ein Defizit von gegen 250 Millionen Franken resultiere.

«Die Finanzkommission ist bereit, hart am Wind zu segeln.»

SP und Grüne fordern Prämienverbilligungen

Kein Verständnis für die bürgerliche Steuersenkung hat die SP. «Von dieser Massnahme profitieren in einer Krise, die vor allem die Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen trifft, die Gutverdienenden überproportional», schreibt die Partei und fordert stattdessen «die gezielte Entlastung der Einzelpersonen und Familien, die sich jeden Monat fragen müssen, wie sie die Rechnungen noch bezahlen können», wie Fraktionschefin Bettina Surber sagt. Sprich mehr Mittel für die Verbilligung der Krankenkassenprämien, der gesetzlich höchst mögliche Betrag lasse für 2023 Mehrausschüttungen von 16,3 Millionen Franken zu.

Den Verweis von Fiko-Präsident Hartmann auf die vom Kantonsrat eingeleiteten Massnahmen zur Entlastung des Mittelstandes, darunter beispielsweise mehr als verdoppelte Beiträge zur Kinderbetreuung, lässt die SP nicht gelten. Bei einer erneuten Steuersenkung gebe es für die am runden Tisch diskutierten Massnahmen keinen Kompromiss mehr.

Anträge für höhere Prämienverbilligungen lehnte die Fiko ab. Dies zur Enttäuschung auch der Grünen, die ebenfalls für dieses Mittel zur Entlastung der ärmeren Bevölkerungsteile einstehen. «Die dogmatische Steuersenkungspolitik von Mitte, FDP und SVP führt zu einem künstlichen Spardruck», kritisiert Marco Fäh, Mitglied der Finanzkommission.

«Gerade zur Bekämpfung des Pflegenotstandes sowie der Klima- und Energiekrise werden nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen, wenn die Steuern immer weiter gesenkt werden.»

Halbierter statt voller Teuerungsausgleich für Staatspersonal

Erwartungsgemäss beantragt die Finanzkommission auch Kürzungen beim Staatspersonal: Sie möchte den partiellen Teuerungsausgleich von 1,7 Prozent (Antrag der Regierung) auf 1,5 Prozent reduzieren und die Mittel für zusätzliche Stellen auf 0,2 Prozent begrenzen. Demgegenüber fordert die SP den vollen Teuerungsausgleich von drei Prozent und spricht von einem «Affront gegenüber dem Personal» – erst recht im Vergleich zur Privatwirtschaft und zu anderen Kantonen. Auch die Grünen sprechen von «geringer Wertschätzung» und einer «knausrigen» Haltung des Kantons.

Empört über die «verfehlte Personal-Finanzpolitik» reagierten am Mittwoch postwendend auch die Personalverbände. «Der Kantonsrat weist der Verwaltung immer wieder neue Aufgaben zu, verweigert jedoch die zeitgleiche Zustimmung der dafür benötigten Personalressourcen», heisst es seitens der Personalverbändekonferenz. Die Lohnrunde der Fiko sei ein «Hohn», meint auch der VPOD. Er beharrt auf dem vollen Teuerungsausgleich als «absolutes Minimum», zumal der Fachkräftemangel vor allem im Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen eklatant sei. Handlungsbedarf bestehe vor allem bei jenen Einrichtungen, die mittels Leistungsverträgen finanziert werden, also im Sozial- und NGO-Bereich und in der Kinderbetreuung.

Zumindest bei den Personalressourcen wird die Regierung nicht klein beigeben. Sie werde die beantragte Kürzung des strukturellen Stellenbedarfs von 0,3 auf 0,2 Prozent mit einem Gegenantrag bekämpfen, sagt Marc Mächler, da der «bereits stark priorisierte Stellenbedarf notwendig und ausgewiesen ist».

