Kantonsrat Landwirtschaftslobby beharrt auf Stacheldraht: Gegenvorschlag zur Zaunverbots-Initiative abgeschwächt CVP und SVP setzen sich mit dem abgeänderten Gegenvorschlag zur «Stopp Tierleid»-Initiative durch und riskieren die Volksabstimmung. FDP, SP, Grüne und Grünliberale sind ebenso konsterniert wie die St.Galler Regierung, die das Stacheldrahtverbot auch auf den Alpweiden als Kernstück der Initiative betrachtet. Marcel Elsener 17.02.2021, 20.06 Uhr

Stacheldraht im Sömmerungsgebiet: Blick von der Alp Oberchäseren bei Amden ins Obertoggenburg mit Säntis, Altmann und Schafberg. Bild: Key/Thedi Suter

Zweieinhalb Stunden hat die Debatte gedauert, und die Emotionen schiessen auch in der Rauchpause noch hoch. «Es ist letztlich eine Glaubensfrage», sagt einer, der selber hin- und hergerissen ist, «aber ich glaube, das Volk will keine Stacheldrähte mehr.» Ob das tatsächlich so ist, wird sich zeigen, wenn die Initiative «Stopp Tierleid - Gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere» – höchstwahrscheinlich – vors Volk kommt.

Hauchdünn, mit 56 zu 54 Stimmen, hat der Kantonsrat den Gegenvorschlag der Regierung zu Gunsten der Stacheldrahtausnahme im Sömmerungsgebiet abgeändert – verwässert, wie die Initianten sagen. Sie haben das Stacheldrahtverbot stets als rote Linie markiert und Ausnahmen in Alpregionen höchstens bei Stellen mit Absturzgefahr für das Vieh zulassen wollen. Folglich gehe man jetzt – «enttäuscht, aber optimistisch» – an die Urne, sagt Co-Initiant Peter Weigelt. Über den (Nicht-)Rückzug der Initiative wird das Komitee formell erst nach der zweiten Lesung der Vorlage in der Aprilsession beschliessen.

Landwirtschaftslobby behält die Oberhand

Peter Weigelt, Präsident Revierjagd St.Gallen, Co-Initiant der Gesetzesinitiative «Stopp Tierleid». BIld: Mareycke Frehner

In der Debatte ging es wie erwartet nicht um mobile Weidenetze und elektrische Zäune, in denen weitaus die meisten Wildtiere zu Tode kommen. Hier kommt der Gegenvorschlag der Regierung weitgehend den Initianten aus Jagd- und Naturschutzkreisen entgegen: Diese Zäune sollen gut sichtbar gemacht, regelmässig kontrolliert und nach der Nutzung innert zwei Wochen entfernt werden. Vielmehr wurde um das Stacheldrahtverbot gestritten, das gemäss Regierungsvorschlag ausserhalb der Bauzone mit den erwähnten Ausnahmen an Berghängen gelten sollte. Die Differenz beim Stacheldraht war auf Seiten der Regierung, FDP, SP, Grünen und Grünliberalen der zentrale Punkt des Initiativbegehrens, für die Gegenseite von SVP und CVP-EVP aber ein «Makroproblem» und «ideologischer Unterschied», wie es CVP-Fraktionschef und Bauernverband-Geschäftsführer Andreas Widmer formulierte. Die Hauptsache sei gelöst worden, nun gehe es den wenig gesprächsbereiten Initianten «noch ums grundsätzliche Rechthaben». Dabei wüssten sie, dass «Stacheldraht nicht der Ursprung des Tierleids» sei.

CVP-Fraktionschef und Bauernverband-Geschäftsführer Andreas Widmer. Bild: Benjamin Manser

In diese Kerbe schlugen mehrere bauernnahe CVP-Ratsmitglieder wie Heidi Romer-Jud, die von einem unverhältnismässigen Gesetz für jährlich «eine Handvoll» in Stacheldraht verendeten Wildtieren sprach. Da werde «mit Kanonen auf Spatzen geschossen» – zumal im Vergleich mit den Tausenden getöteten Tieren durch Strassen- und Schienenverkehr. Elektrozäune seien anfällig bei Schnee und Sturm und bedeuteten für Älpler «unmöglich viel Kontrollaufwand». SVP-Bauer Jakob Freund betonte, dass unnötige Stacheldrähte bereits nach altem Gesetz verboten und der grösste Teil der Zäune längst elektrisch sei.

Stacheldraht als ärgerliches «Mittel von vorgestern»

Regierungsrat Beat Tinner. Bild: Benjamin Manser

«Wenn Sie das Sömmerungsgebiet vom Stacheldrahtverbot ausnehmen, haben Sie der Vorlage den Zahn gezogen», machte sich Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP) für den Regierungsvorschlag stark. Und er wies darauf hin, dass die Gegner nicht erwarten dürften, dass er «diesen zahnlosen Tiger» vor dem Volk vertreten werde. Eine Aussage, die einige Empörung verursachte, aber der Haltung der Regierung entspricht: Schliesslich wollte nicht sie, sondern der Kantonsrat einen Gegenvorschlag.

Im Sömmerungsgebiet würden zu viele genau dort lebende Wildtiere durch Stacheldraht schwer verletzt und verenden, sagte Tierärztin Brigitte Pool (FDP). Parteikollege Rolf Huber, selber Alprechteigentümer, weiss auf Alpweiden von «kilometerweise ungenutztem Stacheldraht in dreifacher Ausführung». So wie der Traktor das Pferd ersetzt habe, spreche die Zeit für elektrische Zäune. Auch Meinrad Gschwend (Grüne) nannte den im Ersten Weltkrieg aufgekommenen Stacheldraht ein «Mittel von vorgestern», das nebst Wildtieren auch Nutztiere verletze und Wanderer ärgere. Bauerssohn Peter Hüppi (SP) wies auf Kantone hin, «die sehr gut ohne Stacheldraht zurechtkommen».

CVP-Kantonsrat und Landwirt Sepp Sennhauser. Bild: Benjamin Manser

Demgegenüber strich Sepp Sennhauser (CVP), der als Biobauer seine Hochstämme mit Stacheldraht schützt, die Vorteile dieser beständigen Zaunart hervor, die ähnlich wie ein Wachhund Respekt gebiete. Im hochalpinen Graubünden werde nur darauf verzichtet, weil Hirten die Herden rundum betreuten. Die Landwirtschaftslobby, die zudem mit dem befürchteten Verwaltungsaufwand für Gesuche und Kontrollen argumentierte, behielt in der Abstimmung die Oberhand. Das knappe Resultat ist wohl auf Abweichler innerhalb der CVP und andererseits Abwesenheiten bei der SP zurückzuführen.

Initiative will stachlige Zäune generell verbieten

Wenn es zum Volksentscheid über Initiative oder Gegenvorschlag gemäss Version der Kantonsratsmehrheit kommt, geht es demnach um den Stacheldraht. «Zäune aus Stacheldraht sind verboten», heisst es im Initiativtext, ohne Präzisierung «ausserhalb der Bauzone» (wie es im Regierungsvorschlag hiess) und ohne Ausnahmen. Damit würde das Stacheldrahtverbot auch das Siedlungsgebiet einschliessen, wie es ein abgelehnter Antrag der GLP gefordert hatte.

Für den pikanten Abstimmungstermin im Juni, wenn mit den Trinkwasser- und Pestizid-Initiativen zwei nationale Landwirtschaftsvorlagen anstehen, wird es nicht mehr reichen. Wahrscheinlich ist der Septembertermin. Bis dahin dürfte die St.Galler Bevölkerung dann ziemlich genau wissen, was ein Sömmerungsgebiet ist, welchen Nutz- und Wildtieren es dient und warum es dort weiterhin Stacheldraht geben soll.