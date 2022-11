Festspiele in Flumserberg statt in Wil: Reaktionen aus Kantonsrat

Kantonsrat «Es ist gut, wenn das Angebot auch der ländlichen Bevölkerung gezeigt wird»: Im Sarganserland freut man sich auf die Festspiele – in Wil ist man enttäuscht Die St.Galler Festspiele sollen künftig jedes zweite Jahr in den Flumserbergen stattfinden, der Standort Wil wird nicht berücksichtigt. In der Region Wil herrscht Bedauern über den Entscheid. Anders sieht es im Sarganserland aus. Das zeigt eine Umfrage unter Kantonsrätinnen und Kantonsräten. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 30.11.2022, 18.32 Uhr

Szene aus der Oper «Giovanna d'Arco» von Giuseppe Verdi auf der Festspielbühne vor der Kathedrale in St.Gallen im vergangenen Juni. Bild: Eddy Risch / Keystone

Die IG Kultur Wil machte am Mittwochmorgen publik, dass die St.Galler Festspiele künftig alle zwei Jahre in den Flumserbergen stattfinden werden. Diese Information hätte eigentlich erst am Freitag an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Eine Umfrage im Kantonsratssaal zeigt, wie Politikerinnen und Politiker auf den Standortentscheid reagieren.

Daniel Bühler (FDP, Bad Ragaz). Bild: Benjamin Manser

Daniel Bühler (FDP, Bad Ragaz) weist darauf hin, dass das Sarganserland zahlreiche kulturelle Angebote hat. «Der Süden ist kulturell sehr breit aufgestellt.» Als Beispiele nennt er Bad Ragaz, das Kulturhaus Verrucano in Mels oder die Musicals in Walenstadt. In den Festspielen sieht er einen Mehrwert für den Süden des Kantons und eine Aufwertung des Sarganserlands. Bühler sagt:

«Die Region kann gut mit grossen Events umgehen, denn die Flumserberge sind mit dem öffentlichen Verkehr und für den Individualverkehr erschlossen.»

Stefan Kohler (Die Mitte, Sargans). Bild: Benjamin Manser

Auch Stefan Kohler (Die Mitte, Sargans) sieht zweijährliche Festspiele in den Flumserbergen als grosse Chance für das Sarganserland. «Der Süden hat oft das Gefühl, etwas benachteiligt zu werden. Die Flumserberge bewähren sich mit grossen Events», sagt er und nennt als Beispiel das Schlager-Open-Air. Laut Stefan Kohler ziehen die Musicalaufführungen in Walenstadt auch Menschen aus anderen Kantonen an. Das Gleiche erhofft er sich von den Festspielen.

Christof Hartmann (SVP, Walenstadt). Bild: Benjamin Manser

«Die Steuerzahler geben recht viel Geld für Konzerte und für das Theater aus. Es ist deshalb gut, wenn diese Institutionen ihr Angebot auch der ländlichen Bevölkerung zeigen. Zugleich ist es eine Chance für diese Institutionen», sagt Christof Hartmann (SVP, Walenstadt). Das spricht in seinen Augen für Festspiele in den Flumserbergen. Wil liege dagegen auf einer Achse mit der Stadt St.Gallen im «kulturellen Speckgürtel».

Verweis auf historische Verbindung von Wil und St.Gallen

Der Wiler Grünen-Kantonsrat Michael Sarbach ist überrascht und enttäuscht, dass die Festspiele nicht alle zwei Jahre in Wil stattfinden, und spricht von einer verpassten Chance.

Michael Sarbach (Grüne, Wil). Bild: Benjamin Manser

«Festspiele in beiden Teilen des früheren Klosterstaats wären eine ideale Verknüpfung mit dem geschichtlichen Erbe gewesen.»

Die Durchführung der Festspiele alle zwei Jahre in der Äbtestadt hätte seiner Ansicht nach hervorragend zu Wil gepasst, denn Wil sei eine Kulturstadt. Die Festspiele hätten zudem die Bemühungen unterstützt, für den Hof zu Wil das Label «Unesco-Weltkulturerbe» zu erhalten.

Monika Scherrer (Die Mitte, Degersheim). Bild: Benjamin Manser

Die ehemalige Degersheimer Gemeindepräsidentin Monika Scherrer (Die Mitte) besucht gerne Konzerte und Theateraufführungen in Wil. Sie bedauert sehr, dass die Stadt nicht zum Zuge kommt. Denn Wil habe sich sehr rasch auf den Entscheid des Regierungsrats für alternierende Festspiele angeboten. Zugleich fragt sich Monika Scherrer, wie viel Publikum Festspiele in den Flumserbergen anlocken werden. Und: «Werden dort andere Werke als im Klosterbezirk aufgeführt?» Die Kantonsrätin hofft nun, dass es in Wil als Ausgleich das eine oder andere zusätzliche Konzert geben wird.

Kantonsrat Erwin Böhi (SVP, Wil) ist Vizepräsident der IG Kultur Wil. Er verwies für Rückfragen an den Präsidenten der IG, Sebastian Koller. Der Wiler Stadt- und Kantonsrat Dario Sulzer (SP) wollte gegenüber dieser Zeitung vor der Medienkonferenz vom Freitag keine Stellung nehmen. Er sagte nur, wenn die Meldung der IG Kultur zutreffe, sei das eine verpasste Chance für Wil.

Martin Sailer (SP, Wildhaus-Alt St.Johann) ist Präsident der Interessengruppe Kultur im Kantonsrat. Er will erst die Pressekonferenz vom Freitag abwarten, freut sich aber grundsätzlich, wenn Konzert und Theater St.Gallen respektive die St.Galler Festspiele auch aus der Hauptstadt hinausgehen.

