Kantonsrat «Das strukturelle Defizit ist ein Mythos»: Streit zwischen Linken und Bürgerlichen ums Sparpaket prägt Rechnungsdebatte Der St.Galler Kantonsrat freut sich über den glänzenden Rechnungsabschluss. Die Ratslinke fordert angesichts des beschlossenen Sparpakets vergeblich Korrekturen. Marcel Elsener 08.06.2021, 19.16 Uhr

«Es geht um Vertrauen»: SP-Fraktionssprecher Guido Etterlin beschuldigte die Bürgerlichen, sich nicht an die Abmachungen im Steuerkompromiss von 2018 zu halten. Benjamin Manser

Vorgeplänkel, Nachwehen, Zwischenkampf? Oder wie soll man die über zweistündige Ratsdebatte um die Rechnung nennen? Jedenfalls kam es, um im Bild zu bleiben, in der Feuerpause zwischen zwei Schlachten zum heftigen Wortstreit. Die eine Schlacht war im Februar geschlagen worden, jene um den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) mitsamt Sparpaket von 120 Millionen Franken für die nächsten drei Jahre. Die andere Schlacht steht im November bevor, wenn es um das Budget 2022 und konkrete Massnahmen geht.

Das wechselhafte Wetter draussen passte: morgens neblige graue Nässe, dann zunehmende Aufhellungen, später Gewitterdrohung. Reichlich Deutungsspielraum, ganz wie in der Finanzpolitik, die im Gezerre um das viel beschworene Haushaltgleichgewicht ein ideologisches Spannungsfeld sondergleichen ist. Gestritten wurde im Gegensatz zu früheren Jahren nicht um einzelne Posten, sondern um die grossen Linien. Eine einseitige Streitsache: Die drei Anträge der SP gegen den «Staatsabbau» wurde alle mit Dreiviertelmehrheit abgeschmettert.

Einstimmige Freude, getrübte Zukunftsaussichten

179 Millionen Franken Überschuss, 153 Millionen mehr als budgetiert: Die parteiübergreifende Genugtuung über einen unerwartet guten Rechnungsabschluss dank höherer Gewinnausschüttung der Nationalbank und höheren Steuererträgen schlug sich in der Schlussabstimmung nieder – mit 105 Stimmen und null Gegenstimmen wurde das positive Ergebnis gewürdigt.

Kantonsrat Rolf Huber, FDP. Bild: Benjamin Manser

Zuvor aber ging es um die Einschätzungen der Vergangenheit und der Zukunft, um die Risiken der Coronapandemie und der Spitalverbundkosten, um die steigende Staatsquote und veränderte Bedingungen. Die bürgerlichen Fraktionssprecher Christian Willi (SVP), Rolf Huber (FDP) und Boris Tschirky (CVP-EVP) mahnten übereinstimmend an, dass das gute 2020er-Ergebnis und das geäufnete Eigenkapital (1,5 Milliarden) kein Grund zum Zurücklehnen seien. Allein die Situation der Spitäler mache «mit Erschrecken» bewusst, dass der Kanton auf einem «finanziellen Pulverfass» sitze, wie Huber sagte.

Kantonsrätin Franziska Cavelti Häller, GLP. Bild: Benjamin Manser

Aufgrund der Coronakrise sei ab diesem Jahr eine «komplexe Lage mit vielen Unbekannten» zu erwarten, zu denen im exportorientierten Kanton auch der Abbruch der Verhandlungen mit der EU zähle, meinte Franziska Cavelti Häller (GLP). Bemerkenswert: Niemand, noch nicht einmal Finanzdirektor Marc Mächler (FDP), sprach von den möglichen Auswirkungen des G-7-Entscheids für eine globale Gewinnsteuer von mindestens 15 Prozent für Grosskonzerne.

SP hält vergeblich dagegen mit einer kleinen Ausnahme

Der SP, teils unterstützt von den Grünen, ging es um grundsätzliche Korrekturen der bürgerlichen Finanzpolitik. Ständig «ungenau und viel zu pessimistisch» zu budgetieren, wirke nicht glaubwürdig, sagte SP-Sprecher Guido Etterlin.

«Das Sparpaket wurde unter falschen Vorzeichen beschlossen. Das Schlagwort vom strukturellen Defizit bleibt ein Mythos.»

Auch Marco Fäh (Grüne) nannte die «notorisch zurückhaltenden Eckwerte unverständlich» und forderte eine offensivere Budgetierung.

Finanzdirektor Marc Mächler (FDP) wehrte sich gegen den Vorwurf, das pessimistische Budgetieren habe System. Bild: Benjamin Manser

Der SP-Antrag für ein genaueres Budget ohne Schattenrechnung blieb chancenlos. Auf bürgerlicher Seite wurde im Gegenteil die «Punktlandung» gelobt. «Ich hätte auch gern weniger Abweichungen», wehrte sich Finanzchef Mächler gegen den Vorwurf einer «systematisch pessimistischen Budgetierung». Die drei wichtigsten Abweichungen beträfen die Nationalbank, die schwierig vorhersehbaren Hospitalisationen und die Steuern.

Im Schnitt habe man die Steuern «meist 40 bis 50 Millionen zu pessimistisch» budgetiert, aber bei einem Steuervolumen von zwei Milliarden Franken seien die Abweichungen von zwei, drei Prozent «kein Skandal, sondern relativ genau». Der Kanton budgetiere genau und sei damit «gut gefahren», meinte Mächler, und die Schattenrechnung erlaube «wenn auch keine Punktlandung, so eine sinnvolle Glättung». Recht gab Mächler der SP in einem Punkt: «Wir haben 2020 tatsächlich kein strukturelles Defizit, aber eines im AFP.»

Sparpakete sind nicht vorgesehen

Zeitweise gehässig wurde der Ton, als es um den Steuerkompromiss zur Unternehmenssteuerreform (Staf) ging. Monika Simmler (SP) hatte vor der Session akribisch Wortmeldungen zu jener Vorlage aufgearbeitet, wonach Sparpakete wegen der erleichterten Steuern ausdrücklich verneint wurden; die Ratslinke habe dem Kompromiss «nur aufgrund dieser Beteuerungen zugestimmt», sagte Etterlin.

«Es geht nicht um Geschichtsschreibung, sondern um Vertrauen und Zusammenarbeit.»

Im Mittelpunkt stand eine Passage aus der Medienmitteilung der vorberatenden Kommission vom November 2018: «Sparpakete sind aufgrund der finanziellen Entlastungen von Unternehmen und der Bevölkerung ausdrücklich nicht vorgesehen.» Vielmehr verfüge der Kanton «über ein solides Eigenkapital, das während der Übergangsphase eingesetzt werden kann».

Die Not, für die man gespart habe, werde kommen

Kantonsrat Walter Gartmann, SVP. Bild: Benjamin Manser

Statt eine «Märchenstunde» um den Kompromiss «mit Handschlagqualität» zu lancieren, solle die SP besser die Rechnungsergebnisse geniessen, wetterte Walter Gartmann (SVP); die Not, für die man gespart habe, werde kommen. «Wir wissen nicht, was im Olma-Neubau, im sanierten Theater oder im Klanghaus klingt oder gespielt wird.» Raphael Frei (FDP) hatte in den alten Unterlagen andere Zitate gefunden, so jenes vom damaligen Finanzchef Benedikt Würth, wonach ein Sparpaket nur dann auszuschliessen sei, wenn sich die «makroökonomischen Bedingungen» nicht veränderten. Dies sei mit der Coronakrise eingetroffen, betonte auch Finanzchef Mächler:

«Wer hat 2018 mit einem derartigen Effekt gerechnet, der das Bruttoinlandprodukt um drei Prozent verringert?»

Sein Vorgänger sei wohl ein «politischer Fuchs», aber er habe keinen Wortbruch begangen.

Die Regierung solle die Ausfälle wegen der Staf-Vorlage explizit ausweisen, diese «Differenzierung des Defizits» sei zumindest geboten, forderte die SP. Auch die Grünen, die den Steuerkompromiss abgelehnt hatten, wünschten eine «ehrliche Aufstellung». Aufgrund der schwierig messbaren dynamischen Effekte sei die geforderte Transparenz nicht einfach, aber er versuche, die Summe zu ermitteln, versprach Mächler. Worauf Etterlin den Antrag freudig zurückzog und dankte: «Wir verlassen uns auf diese Hochrechnung.» Sein Fazit:

«Weil bei einem Kompromiss jeder nur daran interessiert ist, was für ihn herausspringt, halten wir die Parameter künftig schriftlich fest.»

Antrag zur Auszahlung der Prämienverbilligung wurde abgelehnt

Kantonsrätin Bettina Surber, SP. Bild: Benjamin Manser

Ausserdem wollte die SP die Regierung verpflichten, das budgetierte Volumen für die individuellen Prämienverbilligungen an die Bevölkerung auszuzahlen (was 2020 nicht passierte, aber laut Gesundheitschef Bruno Damann innert fünf Jahren ausgeglichen wird). Und sie solle im geplanten Sparpaket auf sozialpolitische Abbaumassnahmen verzichten, speziell bei den Ergänzungsleistungen und den Prämienverbilligungen. Beides wurde klar abgelehnt. Der Widerstand aber bleibt, wie SP-Fraktionschefin Bettina Surber klarstellte:

«Wir werden nicht lockerlassen und uns beharrlich wehren gegen das aufgegleiste Sparpaket, mit dem Sie anschliessend Steuern senken wollen.»

Die nächste Finanzpolitschlacht folgt im Spätherbst. Und alle Fraktionen «sind gespannt auf die Massnahmen», wie es mehrfach hiess. Vorschläge seien vorhanden, doch habe die Regierung noch keinen Entscheid gefällt, sagte Marc Mächler. Welche Einschnitte wo erfolgten, sei in der Budgetdiskussion Sache des Kantonsrates.