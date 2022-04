Bürgerliche erteilen grünerem St.Galler Baugesetz eine Absage

Kantonsrat Bürgerliche Baupolitik setzt sich im St.Galler Baugesetz durch – grüne Anliegen bleiben auf der Strecke Neubauten in Weilerzonen, keine Pflicht für E-Auto-Ladestationen, abgeschwächte Grünflächenziffer: Im St.Galler Kantonsrat setzt sich die bürgerliche Mehrheit beim Baugesetz in allen Punkten durch, Regierung und Linksgrün haben das Nachsehen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 20.04.2022, 20.40 Uhr

Umstritten: Auch Dachbegrünungen sollen als Grünflächen gelten - je nach Gusto der politischen Gemeinde. Imago Images

Etwas knapper als erwartet, einmal nur hauchdünn, aber doch in allen Punkten hat sich die bürgerliche Ratsmehrheit bei den umstrittenen Änderungen im St. Galler Baugesetz am zweiten Sessionstag durchgesetzt. Die Regierung und die teils von Gemeindevertretern unterstützte linksgrüne Ratsseite wehrte sich samt und sonders auf verlorenem Posten.

Das auch im Kanton St. Gallen deutlich angenommene Schweizer Raumplanungsgesetz von 2014 soll die Zersiedlung der Landschaft bremsen und stattdessen die innere Verdichtung fördern. Wo aber verdichtet gebaut werden will, haben Umwelt und Klimaschutz einen schweren Stand. Oder das Fazit der Ratsdebatte mit anderen Worten: Hauseigentümer- und Gewerbeverband haben im St. Galler Parlament die stärkere Lobby als die Umweltverbände.

In Weilerzonen sollen auch Neubauten möglich sein

Eingangs der längeren Debatte zum Planungs- und Baugesetz wies Walter Locher (FDP) als Präsident der vorberatenden Kommission auf die Dringlichkeit der Gesetzesnachträge hin: Die offenen Fragen müssten nun entschieden werden, weil die Zeit für die zahlreichen gestoppten und sistierten Ortsplanungsrevisionen dränge.

Die erste von drei heftig umstrittenen Bestimmungen galt der Weilerzone: Entgegen der Auffassung der Regierung beantragte die Kommission, Neubauten in Weilerzonen zuzulassen, «wenn sie nicht zu einer Ausdehnung des überbauten Gebiets führen». Diese «Zwängerei» widerspreche dem Bundesrecht und dem Raumplanungsgesetz, hielt Ruedi Blumer namens der SP-Fraktion dagegen. Die 59 Weilerzonen im Kanton seien keine Bauzonen, sondern oblägen den Vorschriften fürs Bauen ausserhalb der Bauzone. Wenn der Kanton dies zulasse, erscheine er aufgrund der angekündigten Klagen der Umweltverbände erneut in einem «schlechten Licht».

Margot Benz (Grüne) argumentierte ebenfalls auf Seiten der Regierung: Umbauten, Erweiterungen und teilweise Ersatzbauten seien in Weilern bereits möglich. Andrin Monstein (GLP) betonte, dass jeder Neubau auf einer Freifläche zu einer Ausdehnung des überbauten Gebiets führe. Während der Kanton Thurgau die Neubaufrage in Weilerzonen umfassend geprüft habe, dürfe sie in St. Gallen nicht «durch die Hintertür» gelöst werden.

Die Mitte-EVP-Fraktion stärkte ihrer Bauchefin Susanne Hartmann den Rücken, will die Sache aber mittels Standesbegehren auf Bundesebene geklärt haben. Die eigene Siedlungstradition im ländlichen Ostschweizer Raum verlange nach «sinnvollen Ergänzungen», belegte Michael Schöbi die Sympathien der Fraktion für den Antrag der Kommission.

Für eine zukunftsgerichtete Entwicklung müsse in den streng regulierten Weilerzonen «massvolles Bauen» möglich sein, unterstrich Alexander Bartl (FDP). Deutlicher die Aussage von Karl Schweizer (SVP): Es könne nicht sein, dass für das Projekt Wil-West «bestes landwirtschaftliches Kulturland verbetoniert» werde und man auf der andern Seite Weiler «verrotten» lasse. Vergeblich wies die Bauchefin auf den Thurgauer Entscheid von Weilerzonen als Nichtbauzonen und die begründeten landwirtschaftlichen und standortgebundenen Ausnahmen hin. Der Rat stimmte mit 60 Stimmen gegenüber 50 Nein für Neubauten in Weilern.

Keine Vorschrift für Elekroauto-Ladeinfrastruktur

Am klarsten waren die Mehrheitsverhältnisse beim zweiten strittigen Punkt: SVP, FDP und eine Mehrheit von Mitte-EVP ging mit der vorberatenden Kommission einig, dass eine gesetzliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in neuen Mehrfamilienhäusern und öffentlichen Parkieranlagen mit mehr als 30 Abstellplätzen unnötig sei. Statt einer gesetzlichen Vorschrift regle dies der Markt. Auch vom Kompromiss der Mitte, wonach die Pflicht nicht für Privatbauten, aber wenigstens für Parkieranlagen gelten sollte, wollte die bürgerliche Mehrheit nichts wissen.

Bauchefin Susanne Hartmann. Bild: Benjamin Manser

Vergeblich wiesen Grünliberale und Grüne darauf hin, dass der Markt noch längst nicht ideal wirke und die Einrichtung von E-Ladestationen gerade auch in Miethäusern beschleunigt werden müsse. Ebenso wirkungslos blieben Regierungsrätin Susanne Hartmanns Argumente, wonach der Kanton seinen «Worten im Energiekonzept Taten folgen lassen» müsse und E-Autos in naher Zukunft mit ihren Batterien als Zwischenspeicher in der sonnenarmen Winterzeit gar zur Stabilität des Stromnetzes beitragen würden.

Grünflächenziffer in abgeschwächter Form eingeführt

Die heftigste Debatte entbrannte schliesslich um die sogenannte Grünflächenziffer, mit der Gemeinden einen Grünanteil bei Überbauungen vorschreiben können. Nachdem die bürgerlichen Parteien sowie Gewerbe- und Hauseigentümerverband anfänglich gegen eine Grünflächenziffer waren, wie Patrick Dürr (Mitte) oder auch Karl Güntzel (SVP) betonten, sei der Lösungsvorschlag der vorberatenden Kommission sozusagen der «Schicksalsartikel» fürs ganze Baugesetz.

Auf der andern Seite wollten Regierung, SP, Grüne und GLP die abgeschwächte Version nicht akzeptieren. Chancenlos blieb der Antrag der Grünen, Grünflächen auch in Arbeitszonen vorschreiben zu können, um in den Worten von Daniel Bosshard «den Weg für blühende Arbeitszonen» freizumachen. Die Vorschläge der Kommission, nicht versiegelte Abstellflächen und Dachbegrünungen als anrechenbare Grünflächen zu taxieren und erst recht die bebaubare Fläche durch Grünanteile zu beschränken empörte die umweltbewusste Ratsseite.

Qualitätsvolle Grünräume gehörten zu einem wohnlichen Stadtklima, wehrten sich Stadtvertreterinnen wie Maria Pappa (SP) und Tanja Zschokke (Grüne). Wer die Funktion der Grünflächenzimmer noch mehr schmälere, verkenne die ökologischen Anforderungen. Mit der Vorgabe, dass die Baufläche nicht eingeschränkt werden dürfe, verkomme das Instrument zur «Schere, die nicht schneide» (Pappa) und zur «Farce» (Bauchefin Hartmann).

Rolf Huber (FDP), VSGP-Präsident. Bild: Benjamin Manser

Auch VSGP-Präsident Rolf Huber (FDP) appellierte ans Parlament, den Gemeinden diesen Hebel «nicht zu verunmöglichen». Derweil betonte sein Fraktionskollege Alexander Bartl, dass die Grünflächenziffer Gestaltungs- und nicht Nutzungsvorschrift sein müsse und Gemeinden damit nicht Bauprojekte «torpedieren» dürften.

Exemplarisch für die gespaltene Mitte-Fraktion war der indirekte Schlagabtausch zwischen früherer Degersheimer Gemeindepräsidentin und Bauchefin: Monika Scherrer skizzierte die Grünflächenziffer als fragwürdiges Mittel, aus Furcht vor innerer Verdichtung «das Grün in den Gemeinden zu verankern». Die Grünflächenziffer widerspreche der Verdichtung nicht, entgegnete Susanne Hartmann, sondern mache sie erträglicher und sei nötig für den Klimaschutz. «Schottergärten haben leider markant zugenommen.» Weil die Abstimmung ein Patt ergab (59:59), musste ein Stichentscheid der Ratspräsidentin her: Claudia Martin (SVP) folgte der Kommission.

Die zweite Lesung folgt im Juni, dann dürften auch die umstrittenen Baugesetz-Nachträge im Heimat- und Naturschutz anstehen. Eine weitere Streitdebatte ist absehbar. Zumindest bei den Weilerzonen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Zum einen entscheidet der Kantonsrat über das Standesbegehren, wonach die Neubaufrage auf Bundesebene geklärt werden soll. Zum andern wollen die Umweltverbände im Einzelfall rechtlich prüfen lassen, ob die St. Galler Bestimmungen bundesrechtskonform sind.

