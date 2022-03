Kantonspolizei «Das Nein der Kommissionsmehrheit schiebt Verbesserungen nun leichtfertig auf die lange Bank»: SP kritisiert Kommission, welche den Bau für die Sicherheitspolizei zurückweist Bevor die Sicherheitspolizei der Kapo im Westen der Stadt St.Gallen ein grösseres Provisorium Zentrum bezieht, möchte die vorberatende Kommission eine Gesamtstrategie über die Immobilien sehen. Das wiederum daure zu lange, schreibt die SP, welche die prekären Arbeitsbedingungen der Polizisten anprangert. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 25.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geplantes Provisorium an der Mingerstrasse 2: Hier sollen die sechs Standorte der St.Galler Sicherheitspolizei vorübergehend zentralisiert werden. Bild: Ralph Ribi

Ein Zentrum für die Sicherheitspolizei an der Mingerstrasse 2 und eine neue Notfallzentrale im Einkaufszentrum Lerchenfeld: Im Januar legte die St. Galler Regierung dem Kantonsrat gleich zwei Bauvorhaben für die Kantonspolizei im Westen der Stadt St. Gallen vor. Beide sollten als Übergangslösungen dienen bis zum Neubau eines Sicherheits- und Verwaltungszentrums, das auf dem Industrieareal der Firma Armstrong in Winkeln zu liegen kommen und ab 2033 bezogen werden soll.

Das geplante Provisorium an der Mingerstrasse in der Nähe der Empa würde mit zehn Millionen Franken zu Buche schlagen. Auf dem Areal, das heute vom Amt für Militär und Zivilschutz und vom Bund genutzt wird, sollte das bestehende Depotgebäude umgebaut werden und ein Ergänzungsbau für Büro- und Rapporträume entstehen. Insbesondere sollen auch die Arbeits-, Material- und Lagerräume den heutigen Anforderungen angepasst werden. Damit würde der Betrieb der Sicherheitspolizei, die derzeit auf sechs Standorte in der Stadt verteilt ist, vereinfacht und zugleich der Platzmangel behoben.

Erst Strategie, dann Provisorium

Nun steht die vorberatende Kommission auf die Bremse. Sie empfiehlt dem Kantonsrat, die Vorlage zurückzuweisen und mit der Beratung abzuwarten, bis die kantonale Immobilienstrategie vorliegt. «Für die Kommission stimmt der Weg nicht», sagt Kommissionspräsident Rolf Huber.

«Bevor die Kapo überall mit Provisorien arbeitet, braucht es eine Gesamtstrategie.»

So soll zuerst die kantonale Immobilienstrategie beraten werden, mit welcher eine Übersicht und Bestandesaufnahme aller kantonalen Bauten einhergeht. Der Kantonsrat soll die Beratung der Vorlage zur Mingerstrasse 2 anschliessend erneut angehen. Diese sei als Übergangslösung für die sicherheitspolizeiliche Abteilung nicht grundsätzlich vom Tisch, sagt Huber.

Die vorberatende Kommission habe sich über das geplante Projekt und die Entstehungsgeschichte umfassend informieren lassen. Sie habe die heutigen Räumlichkeiten der Sicherheitspolizei an der Moosbruggstrasse 5 und 11 besichtigt und anerkenne die mangelnden Platzverhältnisse und den Bedarf einer neuen Lösung.

Sollte der Kantonsrat dem Rückweisungsantrag der vorberatenden Kommission nicht folgen, liegt ein Antrag der vorberatenden Kommission vor, den Kredit von 10 Millionen Franken um 520’000 Franken zu erhöhen. In der Vorlage seien die Mietkosten in den Anlagekosten vergessen gegangen, sagt Huber. Dieser Betrag solle deshalb in den Baukredit aufgenommen werden.

Für die SP ist das Nein eine «vertane Chance»

Dass die Kommissionsmehrheit das Geschäft nun aussetzen möchte, bringt ihr bereits Kritik ein. Die SP spricht von einer vertanen Chance. Eine Gesamtsicht der kantonalen Immobilien abzuwarten, sei «aus Sicht der SP sinnlos und dauert viel zu lang», schreibt die Partei. Einmal mehr werde daraus ersichtlich, «dass es in unserem Kanton derzeit nicht gelingt, einen komplexen, grossen Wurf zu realisieren».

Auf dem Rundgang in den heutigen Räumlichkeiten an der Moosbruggstrasse sei klar geworden, unter welchen Bedingungen die Mitarbeitenden der Kapo, insbesondere der Sicherheitspolizei, arbeiteten. «Auf engstem Raum von zwölf Quadratmetern sind bis zu vier Mitarbeitende eingepfercht, die noch dazu teilweise im Desk-Sharing arbeiten», schreibt die SP. Oder: «Unsere Sicherheitspolizei darf sich für einen Einsatz zwischen Trottoir und improvisierter Garderobe umziehen, um im Anschluss über eine schmale Wendeltreppe in den Ausfahrbereich zu gelangen.»

Es zeuge von einer «grossartigen inneren Haltung» der Mitarbeitenden der Sicherheitspolizei gegenüber ihrer Tätigkeit, dass sie die gegebenen Arbeitsumstände klaglos ertragen würden. Solche Arbeitsverhältnisse seien aus Sicht der SP unzumutbar. Das Nein der Kommissionsmehrheit schiebe Verbesserungen nun leichtfertig auf die lange Bank.

Der Kantonsrat berät die Vorlage in der kommenden Aprilsession.

Wie deutlich die vorberatende Kommission den Rückweisungsantrag stellte, möchte Rolf Huber nicht sagen. Sicher ist aber: «Es wird im Rat grosse Diskussionen darüber geben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen